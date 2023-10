Trang phục gam màu rực rỡ đang thống lĩnh tủ đồ của hội quý cô thời thượng

Tơ và lụa luôn được xem như chất liệu khẳng định đẳng cấp thần thái với những ưu điểm đặc trưng vượt trội như mềm mại, thấm hút tốt và an toàn cho da. "Up mood" với set đồ full xanh lá dịu dàng để một tuần làm việc thật suôn sẻ, thuận lợi. Độ mềm mại của chất liệu kết hợp cùng đường cắt may bèo nhún duyên dáng ở thân trên, hay đường cắt lượn sóng tạo nếp bồng bềnh gấu váy càng tăng thêm sự uyển chuyển cho outfit