Trang phục họa tiết vân đá mang nét thanh tao ngày xuân

Trong những ngày xuân dịu nhẹ, khi thời tiết trở nên dễ chịu và bảng màu thiên nhiên ngập tràn sức sống, trang phục mang họa tiết vân đá trở thành lựa chọn tinh tế cho những ai yêu thích sự thanh tao nhưng vẫn muốn tạo dấu ấn riêng. Với hiệu ứng loang màu nhẹ nhàng và giàu tính nghệ thuật, những đường vân mềm mại tựa như những lát cắt của đá cẩm thạch mang đến cảm giác chuyển động đầy cuốn hút.

Set áo cổ yếm kết hợp quần shorts đồng bộ là lựa chọn lý tưởng cho những ngày dạo phố đầu xuân. Áo kiểu cổ yếm họa tiết loang màu hồng nhẹ nhàng, kết hợp với quần shorts cùng tông tạo sự hài hòa, đầy năng lượng. Những gam màu ngọt ngào như hồng pastel, cam nhạt và trắng hòa quyện trong lớp vân loang tạo nên vẻ ngoài tươi tắn, phù hợp cho những buổi dạo chơi đầu xuân ẢNH: @GAILWARUNYA

Không chỉ dành cho phong cách dạo phố, họa tiết vân đá còn mang đến nét trang nhã rất riêng khi được ứng dụng trong trang phục công sở. Chân váy mang họa tiết vân đá loang màu phối cùng áo sơ mi xanh tay phồng, thiết kế mang hơi hướng cổ điển nhưng vẫn hiện đại tạo nên hình ảnh chỉn chu và thanh lịch ẢNH: @PRAGYATTOFFICIAL

Đối với những ai yêu thích phong thái trưởng thành và tinh tế, chiếc áo sơ mi lụa cổ cao với chi tiết xếp ly nhẹ quanh cổ và tay bồng là gợi ý hoàn hảo để ứng dụng họa tiết vân đá trong môi trường công việc. Những mảng vân loang được phủ khéo léo trên nền vải tạo cảm giác cổ điển, sơ vin cùng chân váy dài đồng họa tiết, bộ trang phục giúp tôn vòng eo một cách tinh tế ẢNH: CÉNES

Hoặc để làm dịu đi những đường vân sắc nét thì chân váy ngắn chữ A màu be cũng là lựa chọn đáng thử khi kết hợp với áo sơ mi họa tiết vân đá, mang lại nét nhẹ nhàng cho những ngày đầu năm ẢNH: @MAXYWORKSHOP

Một cách phối đồ khác để tôn lên vẻ đẹp của họa tiết vân đá là lựa chọn áo có nền tối, nơi các mảng màu loang trở nên nổi bật nhưng vẫn giữ được sự tinh giản. Khi kết hợp cùng quần tông sáng, bản phối tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng. Những đường vân đá trên nền đen hoặc xám đậm mang lại cảm giác sâu lắng, trong khi quần sáng màu giúp thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: CEILIO

Họa tiết vân đá với bảng màu pastel luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng trong phong cách thường ngày. Sự pha trộn giữa các gam xanh, be và xám tạo nên tổng thể tươi mới ngày đầu xuân. Những thiết kế mang hơi hướng ứng dụng như set trang phục đồng bộ hay trang phục mang hơi hướng thể thao khỏe khoắn dễ dàng giúp các cô gái lên đồ thu hút mà không cần phải suy nghĩ cả ngày dài.

Set trang phục đồng bộ họa tiết vân đá với bảng màu pastel gợi lên cảm giác tươi tắn cho ngày đầu xuân ẢNH: @PATINYA_OFFICIAL

Hướng đến phong cách thời trang khỏe khoắn khi lựa chọn set áo khoác dáng rộng cho đến quần joggers bo thun nổi bật với họa tiết vân đá ấn tượng ẢNH: @ISSANYI_LA

Nếu muốn biến họa tiết vân đá trở nên sắc sảo hơn, phối theo hướng cá tính là lựa chọn đáng thử. Áo khoác da đen phom suông với bề mặt trơn bóng mang đến cảm giác mạnh mẽ và thời thượng. Bên trong là áo ôm mang họa tiết vân đá với các gam màu hồng đất, tím khói và nâu trầm loang nhẹ. Chân váy ngắn màu đen ôm dáng, trong khi đôi bốt cao cổ đế dày hoàn thiện phong cách đường phố cá tính.

Áo khoác da đen phối layer với áo ôm body họa tiết vân đá và chân váy ngắn, mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ đầy cá tính ẢNH: @NAOMIXLEE

Với vẻ đẹp tinh tế và giàu cảm xúc, những đường vân loang tự nhiên không chỉ làm mới diện mạo mà còn mang đến nét thanh tao rất riêng, đủ để trở thành điểm nhấn đặc biệt cho tủ đồ mùa xuân.