Trang phục tông màu be mang đến vẻ đẹp bền vững

Tông màu be từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của phái đẹp nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng và không bao giờ lỗi mốt.
Với sắc be nền nã, chiếc đầm ngắn với thiết kế cúp ngực kết hợp phần dây thắt chéo qua cổ, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng nơi bờ vai và cổ. Phần chân váy xếp ly xòe nhẹ với độ bồng vừa phải giúp khoe trọn đôi chân thon dài. Khi phối cùng giày cao gót mũi nhọn màu đen và khuyên tai mạ đồng ánh nhẹ sang trọng, phù hợp để xuất hiện tại những buổi tiệc cuối năm
ẢNH: LAMIA DESIGN
Đầm be dáng xòe tay bồng với thiết kế cổ cách điệu kết hợp cùng đai chiết eo giúp tôn dáng. Chất liệu vải đứng phom nhưng vẫn có độ rủ vừa phải, hoàn thiện bằng xăng đan cao gót và túi xách da cầm tay nhỏ gọn tạo vẻ ngoài tinh tế
ẢNH: NK FASHION
Phong thái chuyên nghiệp được thể hiện rõ nét khi nàng chọn chân váy be dáng dài kết hợp cùng áo sơ mi trắng tay ngắn. Điểm nhấn nằm ở phần cổ thắt nơ cách điệu lấy cảm hứng từ trang phục hàng không. Khi sơ vin gọn gàng, phần túi giả cùng đường may nổi trên chân váy tạo chiều sâu thị giác, phù hợp môi trường công sở
ẢNH: PANTIO
Cùng là phong cách chỉn chu công sở, chân váy màu be dáng midi với điểm nhấn là phần túi giả may hai lớp, tạo hiệu ứng layer tự nhiên. Kết hợp cùng áo sơ mi trắng dài tay cổ đức, được nhấn nhá bằng nếp xếp ly cách điệu hình chữ V hoàn thiện phong thái chuyên nghiệp
Bộ vest màu be là biểu tượng của sự chín chắn và quyền lực trong thời trang nữ hiện đại. Một chiếc áo vest màu be cổ hai ve, nổi bật với hàng cúc mạ đồng tinh xảo. Bên trong, áo quây hoặc áo bra đơn giản, kết hợp cùng quần tây đứng dáng tone sur tone với áo vest tạo sự liền mạch và hài hòa
ẢNH: CHARMILLES
Một chiếc túi cầm tay và giày cao gót đơn giản cũng giúp tăng thêm sự chuyên nghiệp
Chiếc đầm sát nách với phần cổ cách điệu kết hợp chiết eo khéo léo. Phần chân váy xếp ly dài tạo độ thướt tha trong từng bước đi, phối cùng kính mắt thời trang, túi xách da cầm tay và giày cao gót mũi nhọn, người mặc trở nên nổi bật giữa phố phường hay xuất hiện trang nhã trong những buổi cà phê đầu năm
Khi kết hợp cùng túi xách da, giày cao gót mũi nhọn và những món trang sức đính đá nhỏ giúp người mặc tự tin sải bước với phong cách thanh lịch cổ điển
Giấy phép XB
số 110/GP - BTTTT
cấp ngày 24/3/2020
Tổng biên tập
Nguyễn Ngọc Toàn
© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Theo dõi trang trên