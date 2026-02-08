Trang phục tông màu be mang đến vẻ đẹp bền vững

Với sắc be nền nã, chiếc đầm ngắn với thiết kế cúp ngực kết hợp phần dây thắt chéo qua cổ, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng nơi bờ vai và cổ. Phần chân váy xếp ly xòe nhẹ với độ bồng vừa phải giúp khoe trọn đôi chân thon dài. Khi phối cùng giày cao gót mũi nhọn màu đen và khuyên tai mạ đồng ánh nhẹ sang trọng, phù hợp để xuất hiện tại những buổi tiệc cuối năm