Cách phối thắt lưng tôn eo 'con kiến' ai cũng có thể áp dụng

Thắt lưng có nhiều màu sắc, kích cỡ và chất liệu khác nhau, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng. Phong cách cổ điển ưa chuộng thắt lưng da phối khóa kim loại, dây lưng bản nhỏ; trong khi các mẫu dây vải đính hoa mang đến nét duyên dáng ngọt ngào cho bản phối.
Thắt lưng đính hoa
Dây vải đính hoa là món phụ kiện xu hướng được quý cô sành điệu ưa thích trong những năm gần đây. Phần dây dài quấn quanh eo được làm từ các loại vải mềm đồng điệu với trang phục chính và đính thêm các bông hoa 3D làm thủ công. Diện váy dáng dài, đầm liền mà có thêm chi tiết "nở hoa" trên phần eo giúp tạo hình ảnh thon thả, quyến rũ một cách tinh tế.
Dây lưng da bản nhỏ tinh tế
Thắt lưng da bản nhỏ là món phụ kiện "nhỏ nhưng có võ" và nhất định nên được sử dụng thường xuyên. Kích thước mảnh kèm khóa cài đơn giản giúp cho bản phối trở nên thanh thoát, có điểm nhấn tinh tế mà vẫn thật sự nổi bật.
Thắt lưng phối phụ kiện kim loại tạo nét cá tính riêng
Cùng một bản phối, nàng có thể thử phối cùng nhiều mẫu thắt lưng khác nhau để tìm ra đáp án ưng ý, đẹp mắt và hợp với phong cách mình đang theo đuổi
ẢNH: IVY MODA
Thắt lưng phối phụ kiện dây xích kim loại hay các kiểu khóa cài độc đáo góp phần khẳng định cá tính riêng của quý cô khi chưng diện thời trang. Với mỗi bản phối cùng phụ kiện này, nàng có thể biến đổi hình ảnh linh hoạt từ thanh lịch cổ điển đến cá tính, sáng tạo.
Phối dây lưng bản lớn bên ngoài blazer, áo khoác
Thắt lưng không chỉ đảm nhiệm chức năng giữ cho trang phục được cố định, vừa vặn với vóc dáng người mặc mà đã trở thành một trong những chi tiết sáng tạo mang đậm dấu ấn cá nhân. Khi diện các mẫu áo oversized, áo khoác, blazer..., thắt lưng bản lớn thường được thắt bên ngoài áo để giảm bớt cảm giác dày cộm "nuốt dáng", tạo đường cong tự nhiên cho vóc dáng của người mặc.