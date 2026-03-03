Cách phối thắt lưng tôn eo 'con kiến' ai cũng có thể áp dụng

Thắt lưng có nhiều màu sắc, kích cỡ và chất liệu khác nhau, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng. Phong cách cổ điển ưa chuộng thắt lưng da phối khóa kim loại, dây lưng bản nhỏ; trong khi các mẫu dây vải đính hoa mang đến nét duyên dáng ngọt ngào cho bản phối.

Thắt lưng đính hoa

Chân váy tweed đứng dáng phối áo cách điệu trở nên cuốn hút hơn nhờ phần dây vải đính hoa trắng tone sur tone với áo. Cấu trúc chân váy tông đen tương phản với thắt lưng tạo nên hiệu ứng thị giác vòng eo "con kiến" ẢNH: IVY MODA

Dây vải đính hoa là món phụ kiện xu hướng được quý cô sành điệu ưa thích trong những năm gần đây. Phần dây dài quấn quanh eo được làm từ các loại vải mềm đồng điệu với trang phục chính và đính thêm các bông hoa 3D làm thủ công. Diện váy dáng dài, đầm liền mà có thêm chi tiết "nở hoa" trên phần eo giúp tạo hình ảnh thon thả, quyến rũ một cách tinh tế.

Bản hòa ca của đen và trắng được cài cắm trong từng nếp vải. Một bông hoa nhỏ xinh xắn tạo nên nét duyên dáng đặc sắc cho chiếc váy sơ mi phối hai tông màu trắng đen ẢNH: PANTIO

Dây lưng da bản nhỏ tinh tế

Diện bản phối tông màu trung tính, nàng công sở khéo léo tạo nên điểm chạm giao hòa qua chi tiết thắt lưng da bản nhỏ màu mận chín. Quý cô có thể sử dụng thắt lưng giả da, da PU, da thuộc... với phần khóa cài tối giản để tránh cảm giác nặng nề, cũ kỹ ẢNH: IVY MODA

Thắt lưng da bản nhỏ là món phụ kiện "nhỏ nhưng có võ" và nhất định nên được sử dụng thường xuyên. Kích thước mảnh kèm khóa cài đơn giản giúp cho bản phối trở nên thanh thoát, có điểm nhấn tinh tế mà vẫn thật sự nổi bật.

Diện chân váy xòe màu be và áo dệt kim trắng, nàng khéo chọn thắt lưng màu trắng kem nhẹ nhàng để tôn eo và khoe gu thời trang sành điệu, đẳng cấp của mình ẢNH: IVY MODA

Công thức phối đồ với thắt lưng không thể sai là đây: gam màu của thắt lưng trùng với màu của áo để tạo nên hình ảnh vừa nổi bật vừa thanh thoát ẢNH: HAGOO

Thắt lưng phối phụ kiện kim loại tạo nét cá tính riêng

Cùng một bản phối, nàng có thể thử phối cùng nhiều mẫu thắt lưng khác nhau để tìm ra đáp án ưng ý, đẹp mắt và hợp với phong cách mình đang theo đuổi ẢNH: IVY MODA

Thắt lưng phối phụ kiện dây xích kim loại hay các kiểu khóa cài độc đáo góp phần khẳng định cá tính riêng của quý cô khi chưng diện thời trang. Với mỗi bản phối cùng phụ kiện này, nàng có thể biến đổi hình ảnh linh hoạt từ thanh lịch cổ điển đến cá tính, sáng tạo.

Phối dây lưng bản lớn bên ngoài blazer, áo khoác

Dây lưng vải bản lớn tạo nên đường thắt eo tự nhiên cho bản phối áo khoác dáng ngắn và chân váy dài ẢNH: HAGOO

Thắt lưng không chỉ đảm nhiệm chức năng giữ cho trang phục được cố định, vừa vặn với vóc dáng người mặc mà đã trở thành một trong những chi tiết sáng tạo mang đậm dấu ấn cá nhân. Khi diện các mẫu áo oversized, áo khoác, blazer..., thắt lưng bản lớn thường được thắt bên ngoài áo để giảm bớt cảm giác dày cộm "nuốt dáng", tạo đường cong tự nhiên cho vóc dáng của người mặc.

Áo len lông mịn phối thắt lưng trắng khóa vàng tạo nên điểm nhấn thu hút và sự thú vị cho cả bản phối ẢNH: PANTIO