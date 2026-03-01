Mùa mốt năm nay, kiểu quần này đang dần thay thế quần denim

Dù quần jeans luôn là lựa chọn an toàn, nhưng vẫn có những ngày người mặc muốn thoát khỏi sự quen thuộc ấy. Những chiếc quần họa tiết kinh điển như kẻ sọc hay ca rô chính là lựa chọn thay thế lý tưởng, mang lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn đủ mới mẻ.

Chỉ với một chiếc quần kẻ sọc, tổng thể trang phục sẽ có ngay không khí mùa xuân. Khi diện quần nhiều màu, việc phối đồ theo nguyên tắc liên kết là yếu tố then chốt. Fashionista Anaïs Van Oekel chọn hai màu xuất hiện trên quần rồi lặp lại ở tất và giày thể thao để giúp set đồ ấn tượng hơn ẢNH: INSTAGRAM ANAIS.CLOSET

Với quần họa tiết chấm bi, sự tối giản là "chìa khóa". Các chấm bi có khoảng cách thoáng khiến chiếc quần trông dịu mắt hơn. Phối thêm một chiếc áo len đơn giản là đủ. Điểm nhấn nằm ở đôi giày loafer giúp fashionista Barbara Santiago cân bằng nét trẻ trung ẢNH: INSTAGRAM BARBARASANTIAGO.R

Nét hoang dã của họa tiết da báo được Lucia Cuesta kiểm soát bằng phụ kiện màu đen mang phong cách tối giản. Nếu được tiết chế về độ tương phản, món đồ này hoàn toàn có thể trở thành món đồ mặc hằng ngày, giống như quần denim ẢNH: INSTAGRAM LUCIACUESTA_

Chiếc quần kẻ sọc gam trầm mang đến vẻ ngoài cá tính, phóng khoáng, kết hợp với áo da phối lông tạo nên phong cách trẻ trung và gọn gàng cho cô nàng Hang Rutjes. Sự phối hợp này giúp bản phối vừa thời trang vừa dễ ứng dụng ẢNH: INSTAGRAM LUCKY_GIRL_H

Quần họa tiết tôn dáng và thể hiện cá tính thời trang

Sự kết hợp giữa nét dễ thương của quần họa tiết kẻ ô màu hồng và áo len dáng rộng tạo nên hình ảnh phóng khoáng nhẹ nhàng. Chỉ cần thêm tất và giày bệt đồng điệu về màu sắc, tổng thể của Caetana Botelho Afonso đã đủ hoàn chỉnh ẢNH: INSTAGRAM CAETANABA

Quần kẻ sọc dọc đa sắc tạo hiệu ứng thị giác đầy cuốn hút, khéo léo tôn lên vẻ tinh nghịch và trẻ trung. Khi Rita Montezuma kết hợp cùng áo khoác sơ mi và mũ len trùm đầu, tổng thể toát lên nét độc đáo ẢNH: INSTAGRAM RITAMONTEZUMA

Quần kẻ ca rô vốn gắn liền với hình ảnh mùa hè nhưng nay đã được làm mới bằng tông đen. Áo len màu xanh lá tươi sáng kết hợp cùng áo khoác lông và giày Mary Jane là những lựa chọn phù hợp để fashionista Rita Montezuma hoàn thiện diện mạo giao mùa ẢNH: INSTAGRAM RITAMONTEZUMA

Khi Grace Lotti kết hợp quần kẻ ngang cùng áo len đồng điệu, tổng thể trở nên cân bằng giữa sự ấm áp và tinh tế: quần suông mang sự thoải mái, trong khi áo khoác da lộn tăng thêm phần mềm mại ẢNH: INSTAGRAM GRANCELOTTI

Trong mùa mốt năm nay, những chiếc quần họa tiết cổ điển đang dần khẳng định vị thế như một lựa chọn thay thế xứng đáng cho denim. Không phô trương nhưng vẫn đủ khác biệt, đây chính là gợi ý thực tế cho những ai muốn làm mới phong cách hằng ngày một cách tinh tế.