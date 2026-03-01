  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mùa mốt năm nay, kiểu quần này đang dần thay thế quần denim

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
01/03/2026 18:00 GMT+7

Khi quần jeans trở nên nhàm chán, nhiều tín đồ thời trang bắt đầu tìm kiếm những lựa chọn mới mẻ nhưng vẫn dễ mặc. Thay vì chạy theo các thiết kế quen thuộc, xu hướng mùa này hướng đến những kiểu quần họa tiết.

Dù quần jeans luôn là lựa chọn an toàn, nhưng vẫn có những ngày người mặc muốn thoát khỏi sự quen thuộc ấy. Những chiếc quần họa tiết kinh điển như kẻ sọc hay ca rô chính là lựa chọn thay thế lý tưởng, mang lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn đủ mới mẻ.

Mùa mốt năm nay, kiểu quần này đang dần thay thế quần denim - Ảnh 1.

Chỉ với một chiếc quần kẻ sọc, tổng thể trang phục sẽ có ngay không khí mùa xuân. Khi diện quần nhiều màu, việc phối đồ theo nguyên tắc liên kết là yếu tố then chốt. Fashionista Anaïs Van Oekel chọn hai màu xuất hiện trên quần rồi lặp lại ở tất và giày thể thao để giúp set đồ ấn tượng hơn

ẢNH: INSTAGRAM ANAIS.CLOSET

Mùa mốt năm nay, kiểu quần này đang dần thay thế quần denim - Ảnh 2.

Với quần họa tiết chấm bi, sự tối giản là "chìa khóa". Các chấm bi có khoảng cách thoáng khiến chiếc quần trông dịu mắt hơn. Phối thêm một chiếc áo len đơn giản là đủ. Điểm nhấn nằm ở đôi giày loafer giúp fashionista Barbara Santiago cân bằng nét trẻ trung

ẢNH: INSTAGRAM BARBARASANTIAGO.R

Mùa mốt năm nay, kiểu quần này đang dần thay thế quần denim - Ảnh 3.

Nét hoang dã của họa tiết da báo được Lucia Cuesta kiểm soát bằng phụ kiện màu đen mang phong cách tối giản. Nếu được tiết chế về độ tương phản, món đồ này hoàn toàn có thể trở thành món đồ mặc hằng ngày, giống như quần denim

ẢNH: INSTAGRAM LUCIACUESTA_

Mùa mốt năm nay, kiểu quần này đang dần thay thế quần denim - Ảnh 4.

Chiếc quần kẻ sọc gam trầm mang đến vẻ ngoài cá tính, phóng khoáng, kết hợp với áo da phối lông tạo nên phong cách trẻ trung và gọn gàng cho cô nàng Hang Rutjes. Sự phối hợp này giúp bản phối vừa thời trang vừa dễ ứng dụng

ẢNH: INSTAGRAM LUCKY_GIRL_H

Quần họa tiết tôn dáng và thể hiện cá tính thời trang  

Mùa mốt năm nay, kiểu quần này đang dần thay thế quần denim - Ảnh 5.

Sự kết hợp giữa nét dễ thương của quần họa tiết kẻ ô màu hồng và áo len dáng rộng tạo nên hình ảnh phóng khoáng nhẹ nhàng. Chỉ cần thêm tất và giày bệt đồng điệu về màu sắc, tổng thể của Caetana Botelho Afonso đã đủ hoàn chỉnh

ẢNH: INSTAGRAM CAETANABA

Mùa mốt năm nay, kiểu quần này đang dần thay thế quần denim - Ảnh 6.

Quần kẻ sọc dọc đa sắc tạo hiệu ứng thị giác đầy cuốn hút, khéo léo tôn lên vẻ tinh nghịch và trẻ trung. Khi Rita Montezuma kết hợp cùng áo khoác sơ mi và mũ len trùm đầu, tổng thể toát lên nét độc đáo

ẢNH: INSTAGRAM RITAMONTEZUMA

Mùa mốt năm nay, kiểu quần này đang dần thay thế quần denim - Ảnh 7.

Quần kẻ ca rô vốn gắn liền với hình ảnh mùa hè nhưng nay đã được làm mới bằng tông đen. Áo len màu xanh lá tươi sáng kết hợp cùng áo khoác lông và giày Mary Jane là những lựa chọn phù hợp để fashionista Rita Montezuma hoàn thiện diện mạo giao mùa

ẢNH: INSTAGRAM RITAMONTEZUMA

Mùa mốt năm nay, kiểu quần này đang dần thay thế quần denim - Ảnh 8.

Khi Grace Lotti kết hợp quần kẻ ngang cùng áo len đồng điệu, tổng thể trở nên cân bằng giữa sự ấm áp và tinh tế: quần suông mang sự thoải mái, trong khi áo khoác da lộn tăng thêm phần mềm mại

ẢNH: INSTAGRAM GRANCELOTTI

Trong mùa mốt năm nay, những chiếc quần họa tiết cổ điển đang dần khẳng định vị thế như một lựa chọn thay thế xứng đáng cho denim. Không phô trương nhưng vẫn đủ khác biệt, đây chính là gợi ý thực tế cho những ai muốn làm mới phong cách hằng ngày một cách tinh tế.

Quần quần họa tiết Tối giản Cá tính kết hợp

Bài viết khác

Rạng rỡ hơn cùng các thiết kế ren trong trang phục

Rạng rỡ hơn cùng các thiết kế ren trong trang phục

Nét đẹp thanh xuân cùng những chiếc quần, váy yếm

Nét đẹp thanh xuân cùng những chiếc quần, váy yếm

Cardigan, thiết kế áo khoác mỏng hữu dụng lúc giao mùa

Cardigan, thiết kế áo khoác mỏng hữu dụng lúc giao mùa

Điểm nhấn với trang phục khoét cổ ngực tinh tế, cuốn hút

Điểm nhấn với trang phục khoét cổ ngực tinh tế, cuốn hút

Áo blouse sánh đôi cùng quần baggy, tối giản mà vẫn sành điệu

Áo blouse sánh đôi cùng quần baggy, tối giản mà vẫn sành điệu

Sắc xám khói tôn lên phong cách sang trọng

Sắc xám khói tôn lên phong cách sang trọng

Dịu dàng ngày đầu năm với áo khoác mỏng phối đầm hai dây

Dịu dàng ngày đầu năm với áo khoác mỏng phối đầm hai dây

Những xu hướng nổi bật trên đường phố mùa xuân 2026

Những xu hướng nổi bật trên đường phố mùa xuân 2026

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top