Mùa mốt năm nay, kiểu quần này đang dần thay thế quần denim

Khi quần jeans trở nên nhàm chán, nhiều tín đồ thời trang bắt đầu tìm kiếm những lựa chọn mới mẻ nhưng vẫn dễ mặc. Thay vì chạy theo các thiết kế quen thuộc, xu hướng mùa này hướng đến những kiểu quần họa tiết.
Dù quần jeans luôn là lựa chọn an toàn, nhưng vẫn có những ngày người mặc muốn thoát khỏi sự quen thuộc ấy. Những chiếc quần họa tiết kinh điển như kẻ sọc hay ca rô chính là lựa chọn thay thế lý tưởng, mang lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn đủ mới mẻ.
Quần họa tiết tôn dáng và thể hiện cá tính thời trang
Trong mùa mốt năm nay, những chiếc quần họa tiết cổ điển đang dần khẳng định vị thế như một lựa chọn thay thế xứng đáng cho denim. Không phô trương nhưng vẫn đủ khác biệt, đây chính là gợi ý thực tế cho những ai muốn làm mới phong cách hằng ngày một cách tinh tế.