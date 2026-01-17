Trang sức vàng biểu tượng may mắn, hút tài lộc chiếm lĩnh thị trường Tết 2026

Trang sức vàng thiết kế biểu tượng may mắn - lựa chọn khởi đầu năm mới đầy ý nghĩa

Năm Bính Ngọ 2026 mang năng lượng của Hỏa và hình tượng Ngựa - biểu trưng cho sự bứt phá, nhiệt huyết và tinh thần không ngừng tiến về phía trước. Không chỉ dừng lại ở niềm tin phong thủy, tinh thần ấy đang phản chiếu rõ nét trong cách phái đẹp đưa ra lựa chọn tiêu dùng: thay vì chờ đợi may mắn, họ chủ động "tạo vận" cho mình ngay từ đầu năm. Trong đó, đầu tư vào trang sức vàng nổi lên như một xu hướng rõ rệt - vừa là cách làm đẹp, vừa là lựa chọn giữ giá trị bền vững theo thời gian.

"Tôi muốn tìm những thiết kế vừa đẹp, vừa thể hiện được cá tính mạnh mẽ của mình. Với tôi, trang sức vàng có tuổi vàng cao là cách làm đẹp thông minh: vừa giúp tôi tự tin làm đẹp mỗi ngày, vừa là cách tích lũy." chị Xuân Mến (27 tuổi, Hà Nội) chia sẻ. "Khi đeo một món trang sức phù hợp, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho một năm mới đầy năng lượng", chị nói thêm.

Bắt nhịp cùng làn sóng ấy, PNJ giới thiệu loạt sản phẩm Tết 2026 với thiết kế hiện đại, tuổi vàng cao, đáp ứng nhu cầu sở hữu trang sức vừa thẩm mỹ, tính ứng dụng cao, vừa mang giá trị tích lũy lâu dài. Nổi bật trong số đó là hai bộ sưu tập (BST) Turning Gold và Kim Bảo Như Ý, những thiết kế cảm hứng từ những hình tượng ý nghĩa thu hút may mắn các khía cạnh trong cuộc sống, đồng hành cùng phái đẹp, tô điểm diện mạo rạng rỡ và tiếp thêm sự tự tin cho khởi đầu mới.

BST vàng 99% Turning Gold - Khám phá phiên bản rực rỡ nhất của chính mình

Nổi bật là BST vàng 99% cho giới trẻ Turning Gold được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp bản lĩnh và phóng khoáng của các hình tượng đầy ý nghĩa. Điểm nhấn của BST là hình tượng Horsie - chú ngựa luôn bản lĩnh và chủ động tiến về phía trước, đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục mục tiêu năm Bính Ngọ 2026.

Bên cạnh đó, hình tượng Foxie lấy cảm hứng từ hồ ly ẩn hiện dưới trăng ngà - biểu trưng cho vẻ đẹp cuốn hút của sự thông minh và duyên dáng, trong khi hình tượng Buffie lấy cảm hứng từ chú bướm chuyển mình phá kén, can đảm đón nhận những thay đổi của cuộc sống để bay vào thế giới mới.

Được chế tác từ vàng 99% giúp giữ giá trị qua thời gian, BST Turning Gold không chỉ là lựa chọn làm đẹp mà còn là khoản tích lũy thông minh. Mỗi thiết kế trong BST là một lát cắt cá tính, khuyến khích giới trẻ tự tin thể hiện phiên bản rực rỡ nhất của chính mình.

Bộ sưu tập Kim Bảo Như Ý - Biểu tượng tốt lành cho năm mới khởi sắc như ý

Tiếp thêm cảm hứng làm đẹp trong những ngày đầu Xuân, BST Kim Bảo Như Ý mang đến những thiết kế mới mẻ, gói trọn biểu tượng của sự tốt lành để khởi sắc năm mới như ý. Ra mắt lần đầu vào Tết Giáp Thìn 2024, Kim Bảo Như Ý nhanh chóng tạo dấu ấn trong lòng khách hàng nhờ hình ảnh biểu trưng giàu ý nghĩa và ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Tiếp nối thành công đó, PNJ giới thiệu các thiết kế Kim Bảo Như Ý mới với những sáng tạo ấn tượng hơn, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và tinh thần đương đại. Lấy cảm hứng từ những biểu tượng cát tường: mặt gậy như ý và cỏ bốn lá, tất cả xoay tròn trên nền kim tiền, cùng hình ảnh bốn trái tim lồng vào nhau, BST mang đến sự vẹn toàn trong mọi khía cạnh cuộc sống: tài lộc, sức khỏe, tình duyên và sự nghiệp, công danh.

Đặc biệt, các thiết kế 2026 được chế tác đa dạng hơn với công nghệ men màu hiện đại, kết hợp các loại đá thiên nhiên như cẩm thạch, thạch anh, vừa tôn vinh diện mạo rạng rỡ ngày Xuân, vừa trao gửi lời chúc vững vàng, hanh thông và tài lộc sung túc cho năm mới.

Giữa khoảnh khắc giao mùa của đất trời, việc lựa chọn một món trang sức vàng vừa tôn vinh giá trị bản thân vừa mang ý nghĩa tích lũy lâu bền trở thành cách chủ động khai mở vận khí đầu năm. Hãy để các bộ sưu tập vàng Tết 2026 của PNJ trở thành nguồn cảm hứng sống tích cực, tiếp thêm sự tự tin để bạn sẵn sàng khởi đầu hành trình mới - một năm Bính Ngọ của tiến bước, chuyển mình và thịnh vượng theo cách rất riêng của bạn.

