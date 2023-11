Trẻ trung và sành điệu vô đối với các outfit cùng áo len họa tiết

Với những tín đồ "ghiền" len thì mùa thu đông là mùa tốt nhất để chưng diện món đồ đặc biệt này. Những chiếc áo len, đặc biệt là loại áo len in họa tiết vui nhộn, đáng yêu sẽ luôn là sự bảo đảm cho vẻ ngoài năng động, trẻ trung và cực kỳ sành điệu của bạn, cho dù chúng được kết hợp với bất kỳ trang phục gì (sơ mi, denim, thun…).



Áo len cộc tay có họa tiết hoạt hình hoặc họa tiết logo đều mang lại vẻ đẹp mới mẻ, hiện đại. Kết hợp với chân váy dài sẽ có vẻ đẹp thanh lịch và quyến rũ khó cưỡng

Áo len cổ tròn họa tiết ô trám (Argyle) có sắc màu rực rỡ luôn mang đến vẻ ngoài nổi bật và vui nhộn, bạn rất nên lựa chọn khi cần nguồn cảm hứng tích cực

Nếu muốn sở hữu một vẻ ngoài đáng yêu và xinh xắn như những sinh viên mới bước vào giảng đường bạn có thể chọn cách phối kết với các loại quần jeans, váy len, cotton, dạ ngắn… Tuy nhiên, những set đồ này sẽ phù hợp với các hoạt động ngoài trời, các buổi đi chơi hay những buổi làm việc với các nhóm trẻ, không đề cao sự sang trọng và dấu ấn cá nhân.

Áo khoác len họa tiết cỡ lớn, nhỏ khác nhau sẽ mang tới những phong cách khác nhau. Kích cỡ họa tiết nhỏ luôn cho vẻ đẹp trưởng thành còn cỡ lớn lại mang tới sự mạnh mẽ

Áo khoác len họa tiết đơn sắc là sự thanh lịch vô đối mà bạn rất nên sở hữu khi làm việc tại văn phòng hoặc dự các cuộc họp

Nếu muốn sở hữu vẻ đẹp sành điệu, sang trọng mà vẫn thời trang và trẻ trung thì chắc chắn bạn sẽ cần kết hợp nó với các loại chân váy dài (maxi, midi…). Những set đồ này chắc chắn sẽ khiến bạn trở nên sang trọng, đầy nữ tính và quan trọng hơn là khẳng định dấu ấn thời trang cá nhân mạnh mẽ.

Chiếc áo len họa tiết bo đai màu hồng kết hợp với chân váy dài xếp nếp mang tới vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào

Nếu bạn chọn một phong cách nữ tính, mang cảm hứng đồng quê thì chắc chắn là những chiếc áo len hoa nhí kết hợp với chân váy cùng tông

So với những chiếc váy len liền thân, những loại chân váy len hoặc những loại len trơn (sắc màu hoặc đơn sắc) thì các loại len in họa tiết (gồm cả họa tiết hình học lẫn họa tiết in cảm hứng từ thiên như hoa lá, muông thú…) luôn có cách "nêu bật" người mặc một cách thuyết phục. Ẩn trong vẻ đẹp cổ điển đến từ chất liệu len là một vẻ đẹp hiện đại pha trộn cảm hứng cả Âu lẫn Á. Đó làm cho chúng - những chiếc áo len in họa tiết trở nên thu hút và độc đáo, tựa như bạn chính là những người mẫu trên sàn diễn hoặc các ngôi sao phong cách đường phố từ New York đến Tokyo.

Chiếc váy dài với chiếc áo len quả trám sắc màu là set đồ đơn giản và thời thượng mà bạn luôn cần có trong tủ đồ

Set đồ ít nhất - chỉ hai món áo và váy, không cần bất cứ loại phụ kiện nào mà vẫn đẹp nổi bật chính là lựa chọn của các tín đồ ít thời gian

Cũng là những trang phục theo mùa như các kiểu khác, những chiếc áo len họa tiết có thêm tính linh hoạt đã giúp các tín đồ dễ dàng hơn trong việc phối kết với các loại trang phục, phụ kiện khác. Đặc biệt, chúng chính là món đồ cơ bản cho những tín đồ yêu thích phong cách thời trang tối giản hoặc quá ít thời gian dành cho việc phối mix, tạo phong cách. Tức là, chỉ với mẫu áo len họa tiết, các tín đồ có thể tạo ra một set đồ - một phong cách trong chưa đầy 5 phút.

Sự duyên dáng nằm ở chiếc váy dài, đôi xăng đan cao gót dây mảnh và cân bằng với nó là vẻ đẹp năng động của chiếc áo len in họa tiết

Áo len là món trang phục đa năng, linh hoạt khi nó kết hợp được với hầu hết trang phục từ sơ mi, chân váy dài, váy ngắn, denim, khoác da...

Đón những cơn gió mùa, bạn không thể bỏ qua những set đồ phối với áo len in họa tiết. Chúng sẽ cho bạn một cảm giác thật sự ấm áp, đậm hơi thở thời trang hiện đại

Tiện ích, linh hoạt, rực rỡ và tạo cảm hứng vui nhộn nên dù ở "thời đại' thời trang nào thì những chiếc áo len họa tiết cũng sẽ luôn là những món đồ "key" trong tủ quần áo mùa thu đông của các tín đồ.

Ảnh: Lê Vân Anh Fashion