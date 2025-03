Ấn tượng với hình ảnh nữ chiến sĩ công an trình diễn áo dài

Ở sự kiện Lễ hội áo dài: Duyên dáng phụ nữ Công an Nhân dân 2025 diễn ra tại Hà Nội, nhà thiết kế Cao Thu Vân trình làng bộ sưu tập Dòng chảy di sản. Đáng chú ý trong buổi trình diễn này, ngoài sự xuất hiện của Á hậu Du lịch Thế giới 2022 Hương Ly cùng các người mẫu nhí thì còn có sự góp mặt của những nữ chiến sĩ công an nhân dân.

Nhà thiết kế Cao Thu Vân (áo dài trắng, đứng giữa) cùng các nữ chiến sĩ công an nhân dân ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, nhà thiết kế Cao Thu Vân cho biết đây là chương trình nhằm tôn vinh các nữ chiến sĩ công an nhân dân nên họ là gương mặt trình diễn chính. Mặc dù rất hào hứng vì được đứng trên sân khấu nhưng các nữ chiến sĩ cũng gặp không ít khó khăn trong việc luyện tập, làm quen với sàn diễn, máy quay. Tuy nhiên, họ vẫn cố gắng để thể hiện sự tự tin và uyển chuyển của mình khi khoác trên người tà áo dài Việt Nam.

Nhà thiết kế Cao Thu Vân vui mừng vì chương trình diễn ra thành công ẢNH: NVCC

Được biết, các họa tiết trên tà áo dài không chỉ là hình ảnh của quê hương đất nước mà còn có chân dung của các nữ tướng như Hai Bà Trưng, Bà Triệu và Lê Chân. Hầu hết, các thiết kế đều sử dụng nghệ thuật thêu truyền thống và vẽ thủ công bởi những nghệ nhân lành nghề.

Thông qua các tác phẩm này, nhà thiết kế muốn tôn vinh hình ảnh chiếc áo dài trong đời sống xã hội, đề cao vẻ đẹp, vai trò của phụ nữ nói chung và người phụ nữ công an thành phố Hải Phòng nói riêng. Đó cũng là lý do bộ sưu tập lấy tông màu xanh làm chủ đạo. Hơn thế nữa, chủ nhân của các thiết kế này còn muốn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa cũng như khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của người nữ chiến sĩ công an trên mặt trận đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.