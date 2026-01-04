Mách chị em mê chụp ảnh chọn đồ cho show chụp mùa xuân

Phía sau một khung hình đẹp không chỉ là góc máy hay ánh sáng, mà còn là bài toán trang phục: làm thế nào để trang phục vừa đẹp ngoài đời, vừa đạt hiệu quả thị giác cao trước ống kính. Theo các stylist và nhiếp ảnh gia thời trang, yếu tố quyết định trong các show chụp mùa xuân nằm ở sự lựa chọn thông minh, hài hòa giữa chất liệu - màu sắc - phom dáng - bối cảnh, thay vì chạy theo xu hướng cầu kỳ.



Trang phục chụp ảnh tết ngoài trời cần hài hòa giữa màu sắc, chất liệu, bối cảnh và ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ của buổi sáng sớm hoặc chiều muộn ẢNH: TRẦN SƠN

Chất liệu: nền tảng của hiệu ứng thị giác trong các show chụp mùa xuân

Các stylist nhận định, trong chụp ảnh ngoài trời đầu năm, chất liệu chiếm tới một nửa khả năng "ăn ảnh" của trang phục. Những chất liệu mềm, nhẹ như lụa, satin, organza, voan, chiffon, cotton cao cấp hay linen mỏng có khả năng bắt sáng tự nhiên, tạo độ rủ và chuyển động uyển chuyển khi nhân vật di chuyển. Những loại vải quá dày, cứng hoặc có bề mặt bóng gắt dễ gây phản sáng mạnh, khiến tổng thể hình ảnh nặng nề, thiếu tinh tế.

Nhiếp ảnh gia Trần Sơn cho biết: "Trang phục có độ mềm và chuyển động giúp người chụp kiểm soát ánh sáng và bố cục dễ hơn. Khi gặp gió nhẹ hay chuyển động tự nhiên, vải sẽ 'bắt hình' rất đẹp, không tạo cảm giác cứng hay đứng khung".

Sự tương phản vừa phải giữa trang phục và phông nền giúp khung hình cân bằng, tránh cảm giác chìm hoặc “chọi” màu ẢNH: TRẦN SƠN

Các chất liệu mềm như voan, chiffon, lụa hay cotton mang lại độ rũ và chuyển động bay bổng, giúp dáng pose trở nên tự nhiên hơn ẢNH: TRẦN SƠN

Màu sắc và độ tương phản: chìa khóa của làn da và bố cục

Theo nhiếp ảnh Trần Sơn, màu sắc là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến cảm nhận thị giác. Bảng màu sáng, trung tính hoặc pastel như trắng ngà, be, kem, hồng phấn, xanh mint hay vàng nhạt thường phản xạ ánh sáng tốt, giúp làn da trông tươi tắn và đều màu hơn, đồng thời phù hợp với tinh thần khởi đầu năm mới.

Những gam màu đậm như đỏ, xanh cô ban hay emerald có thể được sử dụng như điểm nhấn, hoặc trong các concept hoài cổ. "Trang phục cần có độ tương thích hoặc phải đạt độ tương phản vừa đủ với bối cảnh. Quá nhạt sẽ bị chìm, quá gắt sẽ 'chọi' nền và phá vỡ bố cục khung hình", Trần Sơn nhấn mạnh.

Dấu ấn văn hóa trên trang phục và các phụ kiện giàu biểu trưng nghệ thuật sẽ giúp bức hình có chiều xâu, tự nhiên và giàu cảm xúc ẢNH: QING QING

Phom dáng: ưu tiên sự gọn gàng và chuyển động

Trang phục ăn ảnh không đồng nghĩa với bó sát hay phô trương. Váy midi xòe nhẹ, quần ống suông, áo dáng dài hoặc jumpsuit có đường cắt tinh giản giúp cơ thể trông thanh thoát và dễ tạo dáng. Các stylist đặc biệt lưu ý đến độ dài: váy hoặc quần chạm mắt cá chân thường tạo tỷ lệ hình thể đẹp hơn khi lên ảnh. Theo nhiếp ảnh gia Trần Sơn, những trang phục giàu yếu tố văn hóa - thể hiện qua hoa văn, phom dáng đến phụ kiện đi kèm chính là điểm nhấn thị giác hiệu quả, giúp bức ảnh có chiều sâu bản sắc và giá trị thẩm mỹ bền vững.

Với ảnh chụp chuyển động, các chi tiết như xếp ly, tà bay, tay phồng nhẹ sẽ làm tăng nhịp điệu hình ảnh, mang lại cảm giác sống động và tự nhiên, nhiếp ảnh này cũng nói thêm.

Vải mềm, dễ bắt gió giúp nhiếp ảnh gia kiểm soát khung hình tốt, tránh cảm giác cứng nhắc hay “đứng hình” trên ảnh ẢNH: QING QING

Gam màu phù hợp với bối cảnh chụp, sắc nét, rõ ràng giúp nhân vật nổi bật trên nền thiên nhiên, tạo cảm giác chân thật và có hồn ẢNH: QING QING

Mẹo 'vàng' cho tour chụp ảnh đầu năm

Theo các stylist, mùa xuân là thời điểm lý tưởng để sử dụng họa tiết và phụ kiện như điểm nhấn thị giác. Họa tiết quá lớn hoặc dày dễ gây nhiễu khung hình, nhất là khi chụp ở không gian giàu chi tiết như phố cổ hay lễ hội; vì vậy, trang phục trơn hoặc họa tiết nhỏ luôn là lựa chọn an toàn và tinh tế.

Các stylist khuyên nên chuẩn bị sẵn 2 - 3 bản phối cùng bảng màu để dễ thay đổi trong một bối cảnh. Trước ngày chụp, hãy thử đồ và chụp test bằng điện thoại để kiểm tra hiệu ứng hình ảnh. Quan trọng hơn cả, hãy chọn trang phục khiến bạn thoải mái và tự tin, bởi cảm xúc tích cực chính là "phụ kiện" đắt giá nhất trước ống kính.

Trong mùa xuân mới, một bộ trang phục được tính toán kỹ lưỡng không chỉ giúp chị em tỏa sáng trong từng khung hình, mà còn lưu giữ trọn vẹn tinh thần khởi đầu nhẹ nhàng, tươi mới và đầy cảm hứng của năm mới.