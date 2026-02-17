  • An Giang
Thời trang nghề & nghiệp

Nhà kiến tạo mô hình giáo-trí Mai Nhung: Sống ‘chất’ và trọn vẹn trong mọi vai trò

Tiffany Trần
Tiffany Trần
17/02/2026 08:00 GMT+7

Không chỉ là một nhà nghiên cứu giáo dục tâm huyết, CEO đầy bản lĩnh và hoài bão của Tổ hợp giáo - trí hàng đầu Việt Nam KizCiti, chị Mai Nhung ghi dấu ấn mạnh mẽ với gu thẩm mỹ, thời trang, phong cách sống tinh tế, trọn vẹn và chất.

Nhà kiến tạo mô hình giáo-trí Mai Nhung: Sống ‘chất’ và trọn vẹn trong mọi vai trò- Ảnh 1.

Nhà kiến tạo mô hình giáo-trí Mai Nhung: Sống ‘chất’ và trọn vẹn trong mọi vai trò- Ảnh 2.

Từng đắm mình trong âm hưởng của nhiều nền văn hóa khác nhau, từ những trải nghiệm thiên nhiên hoang dã Namibia - châu Phi, sa mạc Sandwich Harbour Bay đến chinh phục dãy núi Mardi Himal (Himalaya) cao 5.587 m, chị luôn vẫn tỏa sáng với nét đẹp thanh lịch nhưng không kém phần hiện đại trong tà áo dài Việt Nam.

Nhà kiến tạo mô hình giáo-trí Mai Nhung: Sống ‘chất’ và trọn vẹn trong mọi vai trò- Ảnh 3.

"Bài học của tôi là sự kỷ luật và bền bỉ…"

PV: Chào chị Mai Nhung, điều gì đã truyền cảm hứng cho chị theo đuổi con đường nghiên cứu để kiến tạo ra các mô hình giáo dục và sáng tạo trong lĩnh vực giáo - trí?

Đó là những khoảnh khắc rất tự nhiên khi tôi quan sát con trai mình học tại The Childrent House Montessori tại Malaysia hay các bạn nhỏ tại hệ thống giáo dục The FIRST Academy (TFA) học và chơi. Tôi rất thích phương pháp Project Learning (học qua dự án) và Role-Playing (trò chơi nhập vai). Tôi có niềm tin sâu sắc rằng nếu tri thức được đặt trong bối cảnh "chơi" và "sống", trẻ sẽ thích thú, tiếp thu nhanh, sâu, thực tế hơn, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự khám phá thế giới rộng lớn theo cách riêng.

Giáo - trí là con đường tôi chọn theo đuổi vì ở đó, tôi được nghiên cứu mở rộng nhiều ý tưởng để có thể xây dựng các mô hình biến việc học thành hành trình hứng khởi trên nền tảng giải trí trải nghiệm.

Nhà kiến tạo mô hình giáo-trí Mai Nhung: Sống ‘chất’ và trọn vẹn trong mọi vai trò- Ảnh 4.

Qua những thách thức trong sự nghiệp, những bài học quý giá nào mà chị muốn chia sẻ với những người trẻ?

Bài học của tôi là tính kỷ luật và sự bền bỉ. Các bạn trẻ nên mạnh dạn theo đuổi niềm đam mê và sẵn sàng cống hiến. Vì từ đó các bạn mới dám nghĩ, dám thử, dám làm, dám sai và quan trọng nhất là dám đối diện cũng như chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình… để trưởng thành.

"Thời trang là sự thể hiện cá tính và tinh thần sáng tạo của bản thân…"

Nhà kiến tạo mô hình giáo-trí Mai Nhung: Sống ‘chất’ và trọn vẹn trong mọi vai trò- Ảnh 5.

Là một chuyên gia giáo dục, lại là giáo dục trẻ em, đồng thời cũng là một phụ nữ yêu thời trang và thường xuyên cập nhật các xu hướng trên thế giới, theo chị thời trang có vai trò thế nào trong cuộc sống và công việc của chị và ảnh hưởng đến cách tự thể hiện bản thân như thế nào?

Tôi yêu thời trang. Đó không chỉ là cái đẹp mà còn là sự thể hiện cá tính và tinh thần sáng tạo của bản thân. Đây cũng chính là phương pháp tôi xây dựng chương trình bài học trải nghiệm cho trẻ em, giúp trẻ tự tin sáng tạo từ niềm vui, kiến thức và trải nghiệm, tự do thể hiện bản thân theo cách riêng mỗi ngày. Tôi tin rằng khi một cá nhân tỏa sáng, họ sẽ đóng góp cho cuộc đời những điều đẹp đẽ nhất.

Nhà kiến tạo mô hình giáo-trí Mai Nhung: Sống ‘chất’ và trọn vẹn trong mọi vai trò- Ảnh 6.

Mỗi dịp tết Nguyên đán chị lại gây ấn tượng bởi một bộ ảnh áo dài vừa đậm chất Á Đông, vừa mang yếu tố sáng tạo phá cách và thể hiện bản sắc riêng. Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà đối với chị còn có ý nghĩa gì khác không?

Áo dài với tôi không chỉ là trang phục mà là biểu tượng của bản sắc Việt. Khi mặc áo dài, tôi cảm thấy mình đang mang theo văn hóa dân tộc trong từng khoảnh khắc, từng bước đi. Tôi đánh giá cao cách sáng tạo không giới hạn khi đưa sự tỉ mỉ vào chế tác thủ công, chất liệu tinh tuyển, nghiêm khắc giữ vững nét văn hóa truyền thống nhưng không thiếu góc nhìn mang chiều sâu trong từng tác phẩm thiết kế của những thương hiệu Việt trẻ.

Ngoài ra, tôi yêu phụ kiện và không ngần ngại thử những phụ kiện táo bạo của thương hiệu quốc tế trên nền màu sắc và chất liệu Việt của chiếc áo dài Việt Nam.

Nhà kiến tạo mô hình giáo-trí Mai Nhung: Sống ‘chất’ và trọn vẹn trong mọi vai trò- Ảnh 7.

Nhân dịp tết, chúng ta nói thêm về áo dài nhé. Chị có những tiêu chí nào khi lựa chọn áo dài cho từng dịp đặc biệt trong cuộc sống?

Tôi có sở thích nghiên cứu và trải nghiệm áo dài Việt Nam. Tôi chọn áo dài dựa trên tinh thần của sự kiện. Với dịp trang trọng có chủ đề xã hội hay công việc, tôi ưu tiên phom dáng cổ điển, màu sắc trang nhã. Với những chương trình quốc tế, tôi lựa chọn sự thu hút ánh nhìn qua mỗi chi tiết trong thiết kế, điểm phối trên vật liệu cách điệu, sáng tạo nhưng vẫn giữ ký ức Việt thay lời nói trong trang phục. Tôi sẵn sàng đặt bản quyền tác phẩm thiết kế riêng để tham dự chương trình theo chủ đề như một sự tôn trọng bởi lời mời trang trọng dành cho mình.

Nhà kiến tạo mô hình giáo-trí Mai Nhung: Sống ‘chất’ và trọn vẹn trong mọi vai trò- Ảnh 8.

Trong tâm trí chị, các giá trị nào liên quan đến tết vẫn còn nguyên vẹn và điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với chị?

Đó là sự sum vầy và lòng biết ơn. Tết cũng là lúc tôi chậm lại, nhìn lại một năm đã qua để biết ơn, trân trọng những người đồng hành bên mình trong cuộc đời, trong sự nghiệp.

Cảm ơn chị! Chúc chị một năm mới rực rỡ!

giáo-trí KizCiti Ceo KizCiti CEO Mai Nhung Tổ hợp giáo - trí áo dài Việt Nam

