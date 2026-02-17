Áo dài Việt 'du xuân' quốc tế

Người mẫu Giang Phùng, Kim Nhung không hẹn mà gặp đều khoe ảnh diện áo dài Việt tại Paris (Pháp), MC Kiều Khanh mang áo dài đi Nhật chụp ảnh giữa những tán rừng phong lá đỏ... Nhiều thương hiệu thời trang Việt cũng mạnh dạn làm mới hình ảnh áo dài tết Bính Ngọ khi ra mắt các bộ ảnh chụp ở nước ngoài.

Trong chuyến đi đến Paris đầu năm 2026, người mẫu Giang Phùng chọn cho mình thiết kế áo dài kim sa màu đỏ rực. Đây là một lăng kính mới hiện đại và nổi bật của áo dài Việt mà người mẫu trẻ muốn thử nghiệm khi đến châu Âu lần đầu tiên ẢNH: NVCC

Giang Phùng vui mừng và hồi hộp khi đặt chân đến thủ đô nước Pháp vì đây vừa là trung tâm thời trang lớn vừa tập trung nhiều agency người mẫu hàng đầu thế giới. Á quân Vietnam's Next Top Model 2025 được trải nghiệm không khí của Tuần lễ thời trang cao cấp Paris và tham gia vào các hoạt động street style trên đường phố Paris.

Mang theo nhiều thiết kế từ các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang VN nhưng loạt ảnh mặc áo dài tại street style trong khuôn khổ Chanel Haute Couture của cô gây sự chú ý lớn. Chia sẻ về lựa chọn này, người mẫu Việt cho biết cô mong muốn mang đến Paris hình ảnh vừa hiện đại vừa đậm bản sắc Á Đông, đồng thời góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa VN thông qua thời trang. Sự xuất hiện của tà áo dài trên đường phố Paris đã thu hút sự quan tâm của giới nhiếp ảnh và để lại ấn tượng đặc biệt trong mắt các fashionista quốc tế.

Là người mẫu và từng nhiều lần diện áo dài nhưng khi mặc áo dài tại Pháp trong tiết trời lạnh giá, Giang Phùng có được trải nghiệm đáng nhớ. Cô phải tìm cách phối đồ để vừa giữ ấm mà vẫn giữ được sự mềm mại và thanh lịch của áo dài ẢNH: NVCC

Nữ người mẫu tâm sự rằng mọi người thường nghĩ áo dài sẽ thiên về sự mềm mại và truyền thống, nhưng cô nghĩ áo dài cũng có thể hiện đại, nổi bật và có nhiều cách thể hiện hơn. Thiết kế áo dài từ Mael Femme mang tinh thần trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch của áo dài Việt; màu đỏ mang lại cảm giác năng lượng và may mắn cho một khởi đầu mới và chất liệu kim sa bắt sáng rất đẹp - tạo nên sự kết hợp khá thú vị giữa truyền thống hiện đại và có thể khi chụp hình sẽ để lại hiệu ứng hình ảnh rất tốt.

"Với tôi, mỗi bản phối mang sang Paris không chỉ là trang phục mà còn như là cách để kể một câu chuyện nhỏ về thời trang VN và hành trình của bản thân với nghề", Giang Phùng nói.

Người mẫu Kim Nhung khiến người xem òa lên thích thú khi khoe ảnh diện áo dài tại Paris với phông nền là biểu tượng tháp Eiffel. Thiết kế áo dài lụa từ NTK Huy Võ được cô phối cùng áo giữ nhiệt cao cổ và vòng cổ ngọc trai ẢNH: FBNV

MC Kiều Khanh gây thương nhớ qua loạt ảnh diện áo dài giữa khung cảnh của mùa thay lá tại Tokyo, Nhật Bản ẢNH: FBNV

Kết hợp giữa du lịch trải nghiệm và chụp ảnh look book thời trang, nữ MC song ngữ gửi gắm tinh thần tươi mới, giàu năng lượng và vẻ đẹp rất khác của áo dài Việt khi tung bay trong các không gian quốc tế ẢNH: FBNV



