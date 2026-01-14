Golf bước ra phố, thời trang thể thao thành phong cách sống mới

Trong nhiều năm, thời trang về golf gắn liền với hình ảnh chuẩn mực và khuôn phép, giờ đây làn sóng thời trang mới đang viết lại câu chuyện ấy.
Thời trang golf định hình theo phong cách đô thị mới
Trong nhiều năm, golf gắn liền với hình ảnh chuẩn mực và khuôn phép. Nhưng làn sóng thời trang mới đang viết lại câu chuyện ấy. Từ Los Angeles, tinh thần phóng khoáng của đường phố được đưa vào trang phục thể thao, biến golf thành một lối sống mang tính biểu đạt. Quần jogger, áo polo dáng rộng, gile dệt kim hay váy xếp ly không còn bó buộc trong sân tập mà hiện diện tự nhiên giữa nhịp sống đô thị.
Thay vì nhấn mạnh logo hay tính biểu trưng, các thiết kế tập trung vào cảm giác khi mặc: sự thoải mái, tính ứng dụng và khả năng thích nghi với nhiều hoàn cảnh. Các kiểu trang phục của Malbon hình thành góc nhìn đột phá về golf: gần gũi hơn, cởi mở hơn, và gắn bó mật thiết với đời sống đương đại. Nhận thấy những khuôn mẫu lâu đời đã vô tình dựng nên ranh giới giữa golf và văn hóa hiện đại, thương hiệu chọn cách viết lại câu chuyện của môn thể thao này, đưa thời trang, âm nhạc, nghệ thuật và tinh thần streetwear vào sân golf, để mọi người có thể chơi và tự tin thể hiện bản sắc riêng.
Cấu trúc sản phẩm được phát triển theo ba lớp: cơ bản (basics), hiệu năng (performance), hợp tác (collaborations), phản ảnh cách thương hiệu cân bằng giữa tính đa dụng, thẩm mỹ và đối thoại văn hóa.
Không còn là bộ đồ thể thao chuyên dụng, trang phục mang phom dáng đời thường, dễ mặc, nhưng vẫn giữ tinh thần vận động. Sự kết hợp giữa áo khoác cổ điển và quần thể thao thêu chữ cho thấy xu hướng trộn lẫn giữa tailoring và athleisure - một trong những dòng chảy mạnh mẽ của thời trang nam hiện nay.
Malbon, thương hiệu phong cách sống lấy cảm hứng từ thể thao dẫn đầu xu hướng thế giới đến từ Los Angeles, ra mắt cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam
Được sáng lập vào năm 2017 bởi Stephen và Erica Malbon, Malbon ra đời trong giai đoạn chuyển biến vai trò của những người sáng lập, khi họ bước vào hành trình làm cha mẹ và tìm kiếm một điểm tựa tinh thần mới. Golf, với nhịp điệu chậm rãi và tính kết nối cao, trở thành "bí quyết" để cân bằng, suy ngẫm và tái định nghĩa giá trị sống.