Thời trang đường phố lên ngôi mỗi dịp lễ, cuối tuần

Từ các bạn trẻ gen Z, millennials đến những nữ tín đồ thời trang trung niên - nhiều người chọn lên phố trong những bộ trang phục được chăm chút kỹ lưỡng. Streetwear phóng khoáng, vintage hoài niệm, tối giản hiện đại hay những set đồ mang tinh thần retro… tất cả cùng hiện diện, tạo nên bức tranh đa phong cách của thời trang đường phố đương đại.



Không chỉ dừng lại ở việc mặc đẹp, nhiều nhóm bạn trẻ còn nhảy múa, biểu diễn ngẫu hứng, chụp ảnh, quay video, biến từng góc phố thành khung hình thời trang đầy cảm hứng. Những chuyển động tự do ấy giúp thời trang đường phố trở nên gần gũi, cởi mở và mang tính tương tác cao, khác hẳn vẻ xa cách của sàn catwalk truyền thống.

Qua ống kính nhiếp ảnh, cô gái trẻ gây chú ý với vẻ đẹp tự nhiên, khoác lên mình trang phục truyền thống được xử lý hiện đại, hòa nhịp tinh thần đường phố đương đại ẢNH: CHU LÂN

Phong cách nhóm được đầu tư bài bản với tông đen chủ đạo, crop top, cut out, quần cargo baggy, phụ kiện kim loại, layout tóc - trang điểm đậm chất hip hop, breaking, Esports... ẢNH: CHU LÂN

Một thiếu nữ khác trên phố lại gây chú ý với trang phục biểu diễn mang đậm tinh thần Cybercore pha trộn với phong cách Y2K hiện đại. Các thiết kế được đánh giá là có tính thẩm mỹ cao, tối ưu cho các chuyển động nhảy mạnh mẽ ẢNH: CHU LÂN

Từ hip hop đến truyền thống - diện mạo thú vị của thời trang đường phố

Ở lớp phong cách, nhiều bạn trẻ mạnh dạn thử nghiệm những trang phục táo bạo hơn: corset phối cùng quần cargo, áo lưới layer với blazer, váy ngắn kết hợp bốt cao cổ hay phụ kiện kim loại mang hơi hướng futuristic. Sự táo bạo không nằm ở mức độ hở mà ở cách xử lý tỷ lệ, phối màu và chất liệu, giúp tổng thể vẫn giữ được tính thẩm mỹ và tinh thần thời trang đương đại.



Song song đó, thời trang đường phố hiện nay ghi nhận sự trở lại đầy sinh động của những bộ cánh truyền thống, xuất hiện đồng hành cùng mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người lớn. Áo dài, áo tứ thân, khăn vấn, yếm cách tân hay các thiết kế lấy cảm hứng dân gian được làm mới bằng chất liệu mềm nhẹ, gam màu hiện đại và phom dáng linh hoạt, giúp trang phục truyền thống dễ ứng dụng trong không gian phố xá.

Sự đa dạng, tự do đã khiến thời trang đường phố trở thành hiện tượng đáng chú ý mỗi dịp cuối tuần và ngày lễ, đặc biệt khi những ngày tết đang đến gần, hứa hẹn biến phố phường thành sàn diễn rực rỡ của sắc màu, bản sắc và cảm hứng sáng tạo ẢNH: CHU LÂN

Sự điều chỉnh tinh tế về tỷ lệ, độ dài và chi tiết trang trí giúp các bộ cánh giữ trọn tinh thần văn hóa, đồng thời mang diện mạo trẻ trung, gần gũi, phù hợp với nhịp sống đương đại thay vì chỉ gắn với lễ nghi trang trọng.

Những cô gái trẻ không chỉ thu hút bởi những điệu nhảy sôi động mà còn bởi phong cách thời trang cá tính, thời thượng, đầu tư kỹ lưỡng ẢNH: CHU LÂN

Thời trang đường phố cuối tuần, dịp lễ như một lễ hội văn hóa mở

Cùng với sự nở rộ của các lễ hội đường phố, sự kiện văn hóa - nghệ thuật ngoài trời, thời trang đường phố ngày càng khẳng định vai trò như một mảng màu nổi bật của đời sống đô thị. Ở đó, trang phục không chỉ để làm đẹp, mà còn trở thành phương tiện giao tiếp thị giác, cách con người kết nối với cộng đồng, thể hiện bản sắc cá nhân và tận hưởng không gian công cộng theo tinh thần cởi mở, sáng tạo.

Theo các nhiếp ảnh và stylist - văn hóa đô thị được thể hiện qua các hoạt động nhảy múa, chụp ảnh, giao lưu thời trang tự phát đã góp phần hình thành những "lễ hội nhỏ" mang tính cộng đồng, tạo nhịp sống sôi động cho thành phố. Đây cũng là không gian để các giá trị văn hóa được chia sẻ một cách tự nhiên, không áp đặt, khi trang phục truyền thống, hiện đại hay lai ghép đều tìm được chỗ đứng.

Ở nhiều góc phố đi bộ, từ thiếu nhi đến các cô gái trẻ trong lễ phục và cổ phục cách tân đã góp phần tạo nên không khí ngày hội rực rỡ, nơi thời trang trở thành dấu ấn của xu hướng và sức sống đô thị ẢNH: CHU LÂN



