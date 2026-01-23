  • An Giang
Thời trang nghề & nghiệp

Siêu mẫu Hoàng Thùy, fashionista Harry Nista nổi bật tại giải thưởng thời trang

Thùy Dung P
Thùy Dung P
23/01/2026 23:44 GMT+7

Á hậu, siêu mẫu Hoàng Thùy, fashionista Harry Nista, người mẫu Tâm Thanh (Zicky Lee), người đẹp Hồ Liên... tỏa sáng trên thảm đỏ lễ trao giải thưởng thời trang 'Bidu Award 2025' tổ chức tối 22.1 tại TP.HCM.

Với chủ đề Dấu ấn hành trình, đêm trao giải thưởng thời trang thường niên Bidu Award 2025 là một dấu son của đơn vị tổ chức trong việc tạo nên một nền tảng vững chắc, nâng đỡ hơn 400 thương hiệu thời trang nội địa Việt (local brand) phát triển.

Siêu mẫu Hoàng Thùy, fashionista Harry Nista nổi bật tại giải thưởng thời trang- Ảnh 1.

Á hậu, siêu mẫu Hoàng Thùy gây choáng trên thảm đỏ với diện mạo quyến rũ và cuốn hút. Cô phối bralette, găng tay, legging ren lưới cùng blazer dạ tweed sang trọng. Bên cạnh đó, cô còn sử dụng nhiều trang sức để làm tổng thể hình ảnh trở nên cuốn hút và sexy hơn

ẢNH: BTC

Siêu mẫu Hoàng Thùy, fashionista Harry Nista nổi bật tại giải thưởng thời trang- Ảnh 2.

Hoàng Thùy là khách mời trao giải danh dự tại sự kiện. Là một trong những gương mặt nổi bật và bền bỉ nhất nhì của làng thời trang VN, Hoàng Thùy ghi nhiều dấu ấn trong năm 2025 qua hai lần diễn vedette tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải, là "nàng thơ" yêu thích của nhiều nhà thiết kế Việt

ẢNH: BTC

Siêu mẫu Hoàng Thùy, fashionista Harry Nista nổi bật tại giải thưởng thời trang- Ảnh 3.

Fashionista Harry Nista diện áo dài họa tiết gà và cá trên thảm đỏ Bidu Award 2025. Anh nổi tiếng cả ở VN và mạng xã hội xứ Trung nhờ những clip phối đồ từ quần áo và phụ kiện có sẵn của các thành viên trong gia đình, trong đó nổi bật nhất là trang phục của bà ngoại

ẢNH: BTC

Siêu mẫu Hoàng Thùy, fashionista Harry Nista nổi bật tại giải thưởng thời trang- Ảnh 4.

Người mẫu ảnh Hồ Liên, nổi tiếng với tên gọi "Hotgirl Thái Nguyên" khoe layout trang điểm trong veo khi diện đầm trắng cổ vuông quyến rũ

ẢNH: BTC

Siêu mẫu Hoàng Thùy, fashionista Harry Nista nổi bật tại giải thưởng thời trang- Ảnh 5.

Người mẫu Tâm Thanh - Zicky Lee thu hút mọi ống kính với diện mạo sắc lạnh cùng trang phục sexy cá tính kết hợp đa chất liệu - dệt kim, denim, lông vũ và đinh tán

ẢNH: BTC

Bidu Awards 2025 là giải thưởng do nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt cho lĩnh vực thời trang và làm đẹp đến từ Hàn Quốc sáng lập. Đơn vị này từng gây sốt trong cộng đồng thời trang VN năm 2023 khi mang đến sàn runway Celebrating Local Pride xu hướng "see now buy now" - xem và mua ngay các thiết kế tại sàn diễn.

Siêu mẫu Hoàng Thùy, fashionista Harry Nista nổi bật tại giải thưởng thời trang- Ảnh 6.

Stylist, fashion blogger Bim Nguyễn được trao giải thưởng Biểu tượng truyền cảm hứng. Cô khoe dáng trong thiết kế đầm đen phối găng tay da cùng layout trang điểm sắc sảo, ấn tượng

ẢNH: BTC

Giải thưởng thời trang - tôn vinh bản sắc thương hiệu Việt trên nền tảng số

Trước khi tổ chức lễ trao giải Bidu Awards 2025 nhằm tôn vinh các thương hiệu thời trang Việt trên nền tảng số, đơn vị tổ chức đã gây ấn tượng qua loạt chương trình trình diễn khép kín (private fashion show), mở ra cơ hội trình diễn runway chuyên nghiệp cho các local brand nổi bật. 

Với thế mạnh là không gian chuyên biệt, tối ưu hóa cho hành trình kinh doanh và phát triển của các thương hiệu thời trang và làm đẹp tại VN, nền tảng này đã trở thành "ngôi nhà chung" của hơn 400 thương hiệu nội địa, hỗ trợ họ vượt qua thách thức của thị trường hàng đại trà và cuộc đua phá giá để tập trung vào giá trị nguyên bản.

Siêu mẫu Hoàng Thùy, fashionista Harry Nista nổi bật tại giải thưởng thời trang- Ảnh 7.

Nhận giải thưởng Campaign sáng tạo, ghi nhận sức lan tỏa của campaign Dragon Fruit, NTK Quý Cao cảm thấy vinh dự. Anh nói rằng giải thưởng đánh dấu mốc cho 5 năm đầu tiên trên hành trình nuôi dưỡng "đứa con tinh thần" Caostu và để bắt đầu vươn mình ra biển lớn trong 5 năm tiếp theo

ẢNH: BTC

Siêu mẫu Hoàng Thùy, fashionista Harry Nista nổi bật tại giải thưởng thời trang- Ảnh 8.

AnyShape thắng giải Thương hiệu được yêu thích. Local brand chinh phục người tiêu dùng bằng tư duy thiết kế hướng đến sự đa dạng và có tính ứng dụng cao

ẢNH: BTC

Siêu mẫu Hoàng Thùy, fashionista Harry Nista nổi bật tại giải thưởng thời trang- Ảnh 9.

Đại diện thương hiệu MUSTANGDOTCOM (giữa) nhận giải thưởng Thương hiệu trẻ nổi bật

ẢNH: BTC

Các giải thưởng Thương hiệu phụ kiện được yêu thích: Jesmee Jewelry; Thương hiệu giày & túi xách được yêu thích: Arya the official; Thương hiệu mỹ phẩm & làm đẹp được yêu thích: Délire

Siêu mẫu Hoàng Thùy, fashionista Harry Nista nổi bật tại giải thưởng thời trang- Ảnh 10.

Esther Studios thắng giải Thương hiệu xuất sắc của năm. Vào tháng 12.2025, local brand vừa trình diễn bộ sưu tập Modern Aristocrat tại Private Fashion Show Mark of the Voyage

ẢNH: BTC


