Siêu mẫu Hoàng Thùy, fashionista Harry Nista nổi bật tại giải thưởng thời trang

Á hậu, siêu mẫu Hoàng Thùy, fashionista Harry Nista, người mẫu Tâm Thanh (Zicky Lee), người đẹp Hồ Liên... tỏa sáng trên thảm đỏ lễ trao giải thưởng thời trang 'Bidu Award 2025' tổ chức tối 22.1 tại TP.HCM.
Với chủ đề Dấu ấn hành trình, đêm trao giải thưởng thời trang thường niên Bidu Award 2025 là một dấu son của đơn vị tổ chức trong việc tạo nên một nền tảng vững chắc, nâng đỡ hơn 400 thương hiệu thời trang nội địa Việt (local brand) phát triển.
Bidu Awards 2025 là giải thưởng do nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt cho lĩnh vực thời trang và làm đẹp đến từ Hàn Quốc sáng lập. Đơn vị này từng gây sốt trong cộng đồng thời trang VN năm 2023 khi mang đến sàn runway Celebrating Local Pride xu hướng "see now buy now" - xem và mua ngay các thiết kế tại sàn diễn.
Giải thưởng thời trang - tôn vinh bản sắc thương hiệu Việt trên nền tảng số
Trước khi tổ chức lễ trao giải Bidu Awards 2025 nhằm tôn vinh các thương hiệu thời trang Việt trên nền tảng số, đơn vị tổ chức đã gây ấn tượng qua loạt chương trình trình diễn khép kín (private fashion show), mở ra cơ hội trình diễn runway chuyên nghiệp cho các local brand nổi bật.
Với thế mạnh là không gian chuyên biệt, tối ưu hóa cho hành trình kinh doanh và phát triển của các thương hiệu thời trang và làm đẹp tại VN, nền tảng này đã trở thành "ngôi nhà chung" của hơn 400 thương hiệu nội địa, hỗ trợ họ vượt qua thách thức của thị trường hàng đại trà và cuộc đua phá giá để tập trung vào giá trị nguyên bản.
Các giải thưởng Thương hiệu phụ kiện được yêu thích: Jesmee Jewelry; Thương hiệu giày & túi xách được yêu thích: Arya the official; Thương hiệu mỹ phẩm & làm đẹp được yêu thích: Délire