Áo dài sequin, denim, vải ren... làm mới mùa tết 2026

Diện áo dài, chụp ảnh áo dài mỗi dịp tết đã trở thành một nét văn hóa được nhiều quý cô ưa thích. Mùa xuân Bính Ngọ và mùa tết 2026 đang trải dài phía trước, nàng có thể chọn được cho mình những tà áo dài thật đẹp, thật ưng ý từ gợi ý của Á hậu Đỗ Hà Trang, người mẫu Dương Quý, Linh Ci...

Thiết kế áo dài kim sa có điểm nhấn nằm ở phần tay áo đính lông vũ mỏng tạo cảm giác bồng bềnh, uyển chuyển theo từng cử động ẢNH: FBNV

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp tết 2026, bộ ảnh áo dài của Á hậu Đỗ Hà Trang mang đến hình ảnh người đẹp Việt dịu dàng mà cuốn hút. Nét đẹp truyền thống được tôn vinh qua hai lựa chọn trang phục mang tinh thần khác biệt nhưng cùng chung vẻ đẹp thanh lịch đậm tinh thần Á Đông.

Thiết kế áo dài truyền thống tông hồng phấn đính kim sa lấp lánh ôm nhẹ theo dáng người, vừa tôn sự mềm mại vừa giữ trọn tinh thần kín đáo, nền nã. Chất liệu kim sa (sequin) bắt sáng giúp tổng thể trở nên nổi bật, sang trọng nhưng không kém phần thanh thoát, nhẹ nhàng như sương mai mùa xuân.

Chuỗi ngọc trai nhiều lớp cùng quạt gỗ được phối hợp khéo léo góp phần hoàn thiện hình ảnh thiếu nữ ngày tết mang vẻ đẹp cổ điển, sang trọng. Lối trang điểm trong veo, làn da mịn và ánh mắt dịu dàng khiến khung hình thêm phần tinh khôi, "phát sáng" ẢNH: FBNV

Áo dài cổ yếm cách tân màu trắng ngà giúp người đẹp khoe trọn bờ vai thon và phần cổ cao. Trang phục được kết hợp cùng tạo hình mái tóc đen dài buông thẳng, tạo dáng tối giản cùng phông nền ấm áp giúp tôn lên thần thái nhẹ nhàng và thuần khiết ẢNH: FBNV

Đỗ Hà Trang là người đẹp sở hữu nhan sắc thanh tú cùng phong thái nhẹ nhàng, nền nã. Cô đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2023 sau đó giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu. Khi đại diện Việt Nam tham dự The Miss Globe 2024, cô đạt danh hiệu Á hậu 4 ẢNH: FBNV

Áo dài yếm trần trám trên nền vải denim cotton màu xanh lam gây ấn tượng thị giác đặc sắc trong mùa tết năm nay. Bề mặt vải denim mềm nhẹ được chần chỉ tạo hình ô quả trám, nổi bật các họa tiết được thêu đính thủ công từ hơn 200 viên đá lấp lánh phản chiếu ánh sáng ẢNH: KEIRA TONG

Áo dài màu vàng kim trên nền chất liệu ren dệt hoa phom dáng suông rộng phối quần lụa mang đến hình ảnh đài các, quý phái và kiêu hãnh. Đây là lựa chọn dành cho cô nàng yêu thích áo dài mang nét đẹp dịu dàng, nền nã nhưng vẫn có nét hiện đại, sáng tạo riêng ẢNH: DELICATE

Người mẫu Dương Quý diện áo dài cách tân may từ chất liệu vải thêu lông tạo hiệu ứng ánh sáng bắt mắt với những ánh kim nhẹ từ nền vải lông tua rua. Với phom dáng suông dễ mặc, thiết kế được phối lớp lót lụa tạo nên nét đẹp duyên dáng và tinh tế ẢNH: HOIVU



