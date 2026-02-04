Áo dài sequin, denim, vải ren... làm mới mùa tết 2026

Tết Bính Ngọ 2026 là cuộc 'đổ bộ' của các thiết kế áo dài mới lạ đầy thú vị. Yêu áo dài, nàng hân hoan bước vào hành trình khám phá thời trang qua những mẫu áo dài sequin đính lông vũ sang trọng, áo dài denim cổ yếm, áo dài ren hoa, áo dài thêu lông tua rua...
Diện áo dài, chụp ảnh áo dài mỗi dịp tết đã trở thành một nét văn hóa được nhiều quý cô ưa thích. Mùa xuân Bính Ngọ và mùa tết 2026 đang trải dài phía trước, nàng có thể chọn được cho mình những tà áo dài thật đẹp, thật ưng ý từ gợi ý của Á hậu Đỗ Hà Trang, người mẫu Dương Quý, Linh Ci...
Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp tết 2026, bộ ảnh áo dài của Á hậu Đỗ Hà Trang mang đến hình ảnh người đẹp Việt dịu dàng mà cuốn hút. Nét đẹp truyền thống được tôn vinh qua hai lựa chọn trang phục mang tinh thần khác biệt nhưng cùng chung vẻ đẹp thanh lịch đậm tinh thần Á Đông.
Thiết kế áo dài truyền thống tông hồng phấn đính kim sa lấp lánh ôm nhẹ theo dáng người, vừa tôn sự mềm mại vừa giữ trọn tinh thần kín đáo, nền nã. Chất liệu kim sa (sequin) bắt sáng giúp tổng thể trở nên nổi bật, sang trọng nhưng không kém phần thanh thoát, nhẹ nhàng như sương mai mùa xuân.