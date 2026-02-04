  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang nghề & nghiệp

Áo dài sequin, denim, vải ren... làm mới mùa tết 2026

Kim Ngọc
Kim Ngọc
04/02/2026 08:00 GMT+7

Tết Bính Ngọ 2026 là cuộc 'đổ bộ' của các thiết kế áo dài mới lạ đầy thú vị. Yêu áo dài, nàng hân hoan bước vào hành trình khám phá thời trang qua những mẫu áo dài sequin đính lông vũ sang trọng, áo dài denim cổ yếm, áo dài ren hoa, áo dài thêu lông tua rua...

Diện áo dài, chụp ảnh áo dài mỗi dịp tết đã trở thành một nét văn hóa được nhiều quý cô ưa thích. Mùa xuân Bính Ngọ và mùa tết 2026 đang trải dài phía trước, nàng có thể chọn được cho mình những tà áo dài thật đẹp, thật ưng ý từ gợi ý của Á hậu Đỗ Hà Trang, người mẫu Dương Quý, Linh Ci...

Áo dài sequin, denim, vải ren... làm mới mùa tết 2026 - Ảnh 1.

Thiết kế áo dài kim sa có điểm nhấn nằm ở phần tay áo đính lông vũ mỏng tạo cảm giác bồng bềnh, uyển chuyển theo từng cử động

ẢNH: FBNV

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp tết 2026, bộ ảnh áo dài của Á hậu Đỗ Hà Trang mang đến hình ảnh người đẹp Việt dịu dàng mà cuốn hút. Nét đẹp truyền thống được tôn vinh qua hai lựa chọn trang phục mang tinh thần khác biệt nhưng cùng chung vẻ đẹp thanh lịch đậm tinh thần Á Đông.

Thiết kế áo dài truyền thống tông hồng phấn đính kim sa lấp lánh ôm nhẹ theo dáng người, vừa tôn sự mềm mại vừa giữ trọn tinh thần kín đáo, nền nã. Chất liệu kim sa (sequin) bắt sáng giúp tổng thể trở nên nổi bật, sang trọng nhưng không kém phần thanh thoát, nhẹ nhàng như sương mai mùa xuân.

Áo dài sequin , denim và ren: Xu hướng mới cho tết 2026 đầy phong cách - Ảnh 2.

Chuỗi ngọc trai nhiều lớp cùng quạt gỗ được phối hợp khéo léo góp phần hoàn thiện hình ảnh thiếu nữ ngày tết mang vẻ đẹp cổ điển, sang trọng. Lối trang điểm trong veo, làn da mịn và ánh mắt dịu dàng khiến khung hình thêm phần tinh khôi, "phát sáng"

ẢNH: FBNV

Áo dài sequin , denim và ren: Xu hướng mới cho tết 2026 đầy phong cách - Ảnh 3.

Áo dài cổ yếm cách tân màu trắng ngà giúp người đẹp khoe trọn bờ vai thon và phần cổ cao. Trang phục được kết hợp cùng tạo hình mái tóc đen dài buông thẳng, tạo dáng tối giản cùng phông nền ấm áp giúp tôn lên thần thái nhẹ nhàng và thuần khiết

ẢNH: FBNV

Áo dài sequin , denim và ren: Xu hướng mới cho tết 2026 đầy phong cách - Ảnh 4.

Đỗ Hà Trang là người đẹp sở hữu nhan sắc thanh tú cùng phong thái nhẹ nhàng, nền nã. Cô đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2023 sau đó giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu. Khi đại diện Việt Nam tham dự The Miss Globe 2024, cô đạt danh hiệu Á hậu 4

ẢNH: FBNV

Áo dài sequin , denim và ren: Xu hướng mới cho tết 2026 đầy phong cách - Ảnh 5.

Áo dài yếm trần trám trên nền vải denim cotton màu xanh lam gây ấn tượng thị giác đặc sắc trong mùa tết năm nay. Bề mặt vải denim mềm nhẹ được chần chỉ tạo hình ô quả trám, nổi bật các họa tiết được thêu đính thủ công từ hơn 200 viên đá lấp lánh phản chiếu ánh sáng

ẢNH: KEIRA TONG

Áo dài sequin , denim và ren: Xu hướng mới cho tết 2026 đầy phong cách - Ảnh 6.

Áo dài màu vàng kim trên nền chất liệu ren dệt hoa phom dáng suông rộng phối quần lụa mang đến hình ảnh đài các, quý phái và kiêu hãnh. Đây là lựa chọn dành cho cô nàng yêu thích áo dài mang nét đẹp dịu dàng, nền nã nhưng vẫn có nét hiện đại, sáng tạo riêng

ẢNH: DELICATE

Áo dài sequin , denim và ren: Xu hướng mới cho tết 2026 đầy phong cách - Ảnh 7.

Người mẫu Dương Quý diện áo dài cách tân may từ chất liệu vải thêu lông tạo hiệu ứng ánh sáng bắt mắt với những ánh kim nhẹ từ nền vải lông tua rua. Với phom dáng suông dễ mặc, thiết kế được phối lớp lót lụa tạo nên nét đẹp duyên dáng và tinh tế

ẢNH: HOIVU


Áo dài áo dài cổ yếm áo dài sequin áo dài denim áo dài cách tân

Bài viết khác

Thời trang đường phố lên ngôi mỗi dịp lễ, cuối tuần

Thời trang đường phố lên ngôi mỗi dịp lễ, cuối tuần

Siêu mẫu Hoàng Thùy, fashionista Harry Nista nổi bật tại giải thưởng thời trang

Siêu mẫu Hoàng Thùy, fashionista Harry Nista nổi bật tại giải thưởng thời trang

Golf bước ra phố, thời trang thể thao thành phong cách sống mới

Golf bước ra phố, thời trang thể thao thành phong cách sống mới

Vợ chồng Cường Seven, Vũ Ngọc Anh khoe street style ấn tượng

Vợ chồng Cường Seven, Vũ Ngọc Anh khoe street style ấn tượng

Khi thời trang, nội thất kể câu chuyện lễ hội bằng chiến dịch hình ảnh

Khi thời trang, nội thất kể câu chuyện lễ hội bằng chiến dịch hình ảnh

Mách chị em mê chụp ảnh chọn đồ cho show chụp mùa xuân

Mách chị em mê chụp ảnh chọn đồ cho show chụp mùa xuân

Áo dài cách điệu lạ mắt lấy cảm hứng từ bảng màu ngũ hành

Áo dài cách điệu lạ mắt lấy cảm hứng từ bảng màu ngũ hành

Diễn viên 'Mưa đỏ' hóa hoàng tử trong các thiết kế menswear mê hoặc

Diễn viên 'Mưa đỏ' hóa hoàng tử trong các thiết kế menswear mê hoặc

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top