Thời trang nghề & nghiệp

Khi thời trang, nội thất kể câu chuyện lễ hội bằng chiến dịch hình ảnh

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
08/01/2026 22:00 GMT+7

Lễ hội không chỉ là thời điểm của sắc màu và tiệc tùng, mà còn là không gian để các thương hiệu kể câu chuyện về thẩm mỹ và cảm xúc. Thay vì phô trương, họ chọn kể câu chuyện lễ hội bằng sự tinh tế, tiết chế và chiều sâu văn hóa.

Với các thương hiệu cao cấp, đặc biệt là những nhà mốt và thương hiệu nội thất đến từ Ý, mùa lễ hội trở thành một không gian sáng tạo, nơi hình ảnh, cảm xúc và triết lý thẩm mỹ được đặt lên hàng đầu. Thương hiệu nội thất Visionnaire và thời trang Bottega Veneta đã lựa chọn ngôn ngữ hình ảnh tinh tế, tiết chế nhưng giàu chiều sâu, biến thời trang và nội thất thành trải nghiệm thị giác mang dấu ấn sang trọng và khác biệt.

'Vì những gì chúng ta trân trọng, mỗi cử chỉ đều kể một câu chuyện'

Khi thời trang, nội thất kể câu chuyện lễ hội bằng chiến dịch hình ảnh- Ảnh 1.

Trong lĩnh vực nội thất xa xỉ, Visionnaire tiếp tục khẳng định vị thế với những chiến dịch hình ảnh mang tính nghệ thuật cao

ẢNH: @EUROSTYLEVIETNAM

Lễ hội dưới lăng kính của Visionnaire không ồn ào hay rực rỡ sắc màu, mà được thể hiện qua những không gian tĩnh lặng, ánh sáng được xử lý như một yếu tố điêu khắc, và cách sắp đặt nội thất đầy chủ ý. 

Khi thời trang, nội thất kể câu chuyện lễ hội bằng chiến dịch hình ảnh- Ảnh 2.

Các thiết kế ghế, bàn, đèn và vật dụng trang trí trở thành trung tâm của câu chuyện, gợi lên cảm giác ấm áp, riêng tư và sang trọng

ẢNH: @EUROSTYLEVIETNAM

Chiến dịch lấy cử chỉ làm trung tâm, như một “ngôn ngữ không lời”, thổi hồn vào không gian nội thất. Cử chỉ trở thành chất liệu biểu đạt, là mảnh ghép kết nối cảm xúc, ký ức và khoảnh khắc chia sẻ. Những điều ta giữ, từ một vật kỷ niệm, một chuyển động tay vuốt nhẹ đều là cách chúng ta lưu giữ và kể lại câu chuyện của chính mình.

Khi thời trang, nội thất kể câu chuyện lễ hội bằng chiến dịch hình ảnh- Ảnh 3.

Từ nền tảng nghệ thuật thủ công Ý trứ danh đến tinh thần sống toàn cầu mang hơi thở đương đại, Visionnaire không ngừng mở rộng định nghĩa về nghệ thuật sống

ẢNH: @EUROSTYLEVIETNAM

Chiến dịch tập trung vào 6 từ khóa cảm xúc như những lát cắt gợi mở các cách thức chúng ta chuyển động và kết nối với không gian, vật dụng và con người. Bắt đầu từ "Niềm vui bất ngờ - whimsy" đến "Bí mật riêng tư - secret", "Cân bằng tinh tế - Equilibrium", "Nghi lễ của cuộc sống - Ritual", "Sự dịu dàng - Tenderness", và cuối cùng là "Hòa hợp tự nhiên - Harmony", để thông qua những động tác thân thuộc, chúng ta cũng đang kể câu chuyện của chính mình.

Khi thời trang, nội thất kể câu chuyện lễ hội bằng chiến dịch hình ảnh- Ảnh 4.

Visionnaire gây đậm dấu ấn trong ngành thiết kế nội thất haute couture, nơi mỗi sản phẩm mang đậm tính nghệ thuật và thủ công tinh xảo

ẢNH: @EUROSTYLEVIETNAM

Bằng việc thổi vào đó những câu chuyện, cảm xúc và trải nghiệm sống, khiến mỗi không gian trở thành một phần của chính cuộc đời người sử dụng, triết lý kiến tạo phong cách sống độc bản của thương hiệu này cũng đang dần nhận được sự quan tâm của giới mộ điệu Việt Nam và những người đang muốn kiến tạo phong cách sống độc bản tại chính không gian của mình.

Bức tranh tĩnh vật hiện đại tinh tế

Khi thời trang, nội thất kể câu chuyện lễ hội bằng chiến dịch hình ảnh- Ảnh 5.

Các sản phẩm từ BST dành cho mùa lễ hội của Bottega nhằm tôn vinh tay nghề của các nghệ nhân thủ công ở Venice, Milan và New York

ẢNH: @BOTTEGAVENETA

Bottega Veneta mang đến một cách tiếp cận lễ hội hoàn toàn khác biệt, đúng với tinh thần tối giản nhưng sâu sắc của nhà mốt Ý. BST năm nay tôn vinh các xưởng thủ công tại những thành phố đã định hình sâu sắc câu chuyện của thương hiệu: Venice, Milan và New York.  Bottega đã mời một nghệ nhân từ mỗi địa điểm để tái hiện lại nghi thức khai vị đặc trưng của Ý. Những sản phẩm tạo nên một bức tranh tĩnh vật hiện đại tinh tế: một cặp ly mạ bạc từ Ganci Argenterie của Milan; que khuấy cocktail bằng bạc nguyên chất với nút thắt điêu khắc của nghệ nhân bạc Heath Wagoner đến từ Brooklyn; và một cuốn sổ tay thủ công của Paolo Olbi người Venice, được thiết kế để ghi lại công thức cocktail và những suy ngẫm.

Khi thời trang, nội thất kể câu chuyện lễ hội bằng chiến dịch hình ảnh- Ảnh 6.
Khi thời trang, nội thất kể câu chuyện lễ hội bằng chiến dịch hình ảnh- Ảnh 7.
Khi thời trang, nội thất kể câu chuyện lễ hội bằng chiến dịch hình ảnh- Ảnh 8.

Một chiếc ly mạ bạc từ Ganci Argenterie, que xiên cocktail bằng bạc Sterling với họa tiết nút thắt điêu khắc do Heath Wagoner thiết kế, làm theo đơn đặt hàng và một cuốn sổ tay do Paolo Olbi người Venice thực hiện

ẢNH: @BOTTEGAVENETA

Những xưởng thủ công này, cả riêng lẻ và cùng nhau, thể hiện cam kết sâu sắc đối với việc bảo tồn và đổi mới văn hóa thủ công và sáng tạo. Paolo Olbi là một nghệ nhân đóng sách bậc thầy, các tác phẩm của ông lấy cảm hứng từ các họa tiết Venice, Byzantine và Hồi giáo. Tại New York, nền tảng kết hợp giữa thiết kế công nghiệp và trang sức của Heath Wagoner được thể hiện qua các sản phẩm đồ dùng quầy bar và bàn ăn được hoàn thiện tinh xảo; và xưởng Ganci Argenterie được thành lập năm 1926 và hiện do thế hệ thứ ba của gia đình Morandino điều hành là một trong những xưởng chế tác bạc lâu đời nhất ở Milan. 

Dự án này tôn vinh dòng dõi địa lý và văn hóa đã định hình Bottega Veneta trong gần sáu thập kỷ. Được thành lập tại Vicenza vào năm 1966, thương hiệu này phát triển mạnh mẽ bên cạnh Venice, dựa trên truyền thống thủ công và cảnh quan uyển chuyển của thành phố. Ảnh hưởng của Venice thấm đẫm trong thương hiệu, từ họa tiết nút thắt mang tính biểu tượng đến việc sản xuất ban đầu các chai nước hoa làm từ thủy tinh xoáy. Tuy nhiên, Bottega Veneta cũng hướng ra bên ngoài: năm 1972, cửa hàng đầu tiên của hãng không mở tại Ý mà trên đại lộ Madison ở New York - mặc dù đến cuối những năm 1990, hãng đã chuyển xưởng thiết kế của mình đến Milan, nơi đặt trụ sở chính và sàn diễn thời trang của hãng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Lễ hội, dưới góc nhìn của các thương hiệu Ý cao cấp, không phải là sự phô trương của hình ảnh, mà là khoảnh khắc để cái đẹp lên tiếng. Thông qua những chiến dịch thị giác giàu chiều sâu, thời trang và nội thất cùng kể nên một câu chuyện lễ hội mang tinh thần sang trọng, tĩnh tại và bền vững.



