Hoa hậu Yến Nhi tỏa sáng trong tà áo dài 'Tứ bình hoa lụa'

Trong đêm trình diễn Vietnam Beauty Fashion Fest XIV, chương trình nghệ thuật nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026, sự xuất hiện của Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi trong thiết kế thuộc bộ sưu tập Tứ bình hoa lụa đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Trên sân khấu lễ hội, hình ảnh người đẹp trong tà áo dài mang cảm hứng hoa và lụa góp thêm sắc thái mềm mại cho không gian trình diễn.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi trình diễn thiết kế của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam tại chương trình ẢNH: HẢI DIỄM

Bộ sưu tập được phát triển từ cảm hứng 30 loài hoa đặc trưng của Việt Nam, kết hợp lụa SVF cao cấp với các kỹ thuật vẽ, in, thêu hai mặt. Trên nền lụa mềm mại, những chi tiết hoa lụa thủ công được xử lý tỉ mỉ, tạo nên hiệu ứng thị giác trang nhã và mang tính nghệ thuật.

Chi tiết hoa lụa thủ công được thực hiện công phu trên nền lụa SVF cao cấp, tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho thiết kế ẢNH: HẢI DIỄM

Điểm nổi bật của thiết kế nằm ở kỹ thuật xử lý hoa lụa thủ công trên nền lụa SVF. Từng cánh hoa được tạo hình công phu, kết hợp cùng các lớp vẽ, in và thêu hai mặt, giúp họa tiết hiện lên sống động và có chiều sâu thẩm mỹ. Khi chuyển động trên sân khấu, tà áo dài tạo nên hiệu ứng mềm mại, làm nổi bật vẻ thanh nhã của thiết kế trong ánh sáng trình diễn.

Không chỉ chú trọng chi tiết thủ công, bộ sưu tập còn được xử lý bố cục màu sắc và họa tiết theo hướng hài hòa, giúp tổng thể thiết kế giữ được sự cân đối giữa yếu tố nghệ thuật và tính ứng dụng của áo dài. Những mảng màu chuyển nhẹ trên nền lụa cùng các chi tiết hoa được sắp đặt có chủ ý tạo nên cảm giác mềm mại, góp phần tôn lên hình ảnh dịu dàng và thanh lịch của người phụ nữ Việt.

Không gian Vietnam Beauty Fashion Fest XIV trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026 còn quy tụ các nhà thiết kế hàng đầu cùng những bộ sưu tập tôn vinh áo dài Việt ẢNH: HẢI DIỄM

Thông qua BST, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam tiếp tục khắc họa vẻ đẹp của áo dài trong đời sống đương đại. Bộ sưu tập không chỉ thể hiện ngôn ngữ thiết kế dựa trên chất liệu lụa và hoa - những hình ảnh gắn bó với văn hóa Việt mà còn góp phần lan tỏa giá trị của áo dài như một biểu tượng văn hóa, hiện diện trong các chương trình nghệ thuật và không gian lễ hội.