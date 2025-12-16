  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang nghề & nghiệp

Fashionista Tiên Nguyễn mặc váy cưới Việt trên tạp chí thời trang Ý

Kim Ngọc
Kim Ngọc
16/12/2025 22:59 GMT+7

Fashionista Tiên Nguyễn gây bất ngờ khi chọn váy cưới từ một thương hiệu VN lên bìa tạp chí thời trang Ý. Thiết kế cưới lấy cảm hứng từ hoa linh lan cần đến 3.000 giờ để hoàn thiện, với mỗi cánh hoa đều được tạo hình thủ công tỉ mỉ và tinh xảo.

Tiên Nguyễn, con gái của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên là một trong những biểu tượng phong cách được giới thời trang VN yêu thích.

Fashionista Tiên Nguyễn mặc váy cưới Việt trên tạp chí thời trang Ý- Ảnh 1.

Tiên Nguyễn diện váy cưới Việt trên bìa tạp chí Elle Italia - một trong những ấn phẩm thời trang lớn của thế giới

ẢNH: NVCC

Tiên Nguyễn có gu thời trang thanh lịch và phong thái nhẹ nhàng. Cô thường xuyên góp mặt tại hàng ghế đầu các show diễn quốc tế đồng thời là gương mặt quen thuộc trên các tạp chí thời trang danh giá. Dù được biết đến trong vai trò fashionista, cô cũng là người góp phần lan tỏa ra thế giới hình ảnh người phụ nữ Việt hiện đại, độc lập và tinh tế.

Lễ cưới của Tiên Nguyễn và doanh nhân người Dubai Justin Cohen được tổ chức riêng tư nhưng trang trọng vào đầu tháng 12 thu hút sự chú ý lớn của truyền thông và công chúng. Không chỉ diện váy cưới từ các nhà mốt xa xỉ quốc tế, nữ fashionista còn khéo léo lăng xê thời trang cao cấp "made in Vietnam" qua những hình ảnh cưới của mình.

Fashionista Tiên Nguyễn mặc váy cưới Việt trên tạp chí thời trang Ý- Ảnh 2.

Hơn 15.000 bông hoa linh lan nhỏ được tạo hình thủ công và đính kết bao phủ khắp bề mặt váy cưới

ẢNH: NVCC

Lấy cảm hứng từ hoa linh lan, loài hoa biểu trưng cho sự tinh khôi và trở về - chiếc váy cưới dáng ball gown là thiết kế thuộc dòng Montsand Bridal 2026, được thực hiện trong suốt hơn 3.000 giờ lao động thủ công. Từ khâu phác thảo đến từng đường kim mũi chỉ cuối cùng, các nghệ nhân lựa chọn phương pháp đính kết toàn bộ bằng kỹ thuật thủ công để giữ nguyên cảm giác mềm mại và sống động cho hơn 15.000 bông linh lan nhỏ phủ khắp bề mặt váy. Từng chuyển động của chi tiết đều được tính toán cẩn trọng, bảo toàn sự thanh lịch và tự nhiên, giúp chiếc váy đồng điệu cùng từng nhịp di chuyển của cô dâu.

Giám đốc sáng tạo Diệp Yến cho biết loạt hình ảnh của Tiên Nguyễn trên tạp chí thời trang Ý không chỉ là một khoảnh khắc đẹp trong ngày trọng đại của nữ fashionista mà còn đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu Việt ra mắt dòng thiết kế áo cưới trên truyền thông quốc tế. Đây là cột mốc đáng nhớ trong hành trình đưa thời trang VN vươn ra thế giới, sau hai lần cô đem bộ sưu tập ra mắt tại Tuần lễ thời trang London.

Cận cảnh quy trình thủ công tạo hình từng cánh hoa linh lan


Tiên Nguyễn FASHIONISTA con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn váy cưới tạp chí thời trang

Bài viết khác

Kể chuyện di sản bằng chất liệu thời trang

Kể chuyện di sản bằng chất liệu thời trang

Phong cách gợi cảm của ‘nữ tổng tài’ màn ảnh nhỏ

Phong cách gợi cảm của ‘nữ tổng tài’ màn ảnh nhỏ

H’Hen Niê, Lọ Lem tái hiện vẻ đẹp cổ phục Việt trong 'Bách Hoa hỷ sự'

H’Hen Niê, Lọ Lem tái hiện vẻ đẹp cổ phục Việt trong 'Bách Hoa hỷ sự'

Diễm My 9X gây thương nhớ trong bộ ảnh concept mùa đông

Diễm My 9X gây thương nhớ trong bộ ảnh concept mùa đông

Lần đầu tiên trái thanh long 'bước vào' thời trang

Lần đầu tiên trái thanh long 'bước vào' thời trang

'May đo mềm nổi sóng', suit, vest trẻ trung lại lên ngôi

'May đo mềm nổi sóng', suit, vest trẻ trung lại lên ngôi

Loạt fashion show đình đám 'thắp sáng' sàn diễn Việt dịp cuối năm

Loạt fashion show đình đám 'thắp sáng' sàn diễn Việt dịp cuối năm

Thiết kế Việt tỏa sáng tại bán kết Miss Universe 2025

Thiết kế Việt tỏa sáng tại bán kết Miss Universe 2025

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top