Thiết kế Việt tỏa sáng tại bán kết Miss Universe 2025

Không tính người đẹp Hương Giang, đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Miss Universe) vừa khép lại tại Nonthaburi (Thái Lan) có đến 10 thí sinh diện váy của Việt Nam tranh tài. Đó đều là những tác phẩm của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn.
Việc các thiết kế "made in Vietnam" xuất hiện dày đặc trên sân khấu Miss Universe không còn là chuyện hiếm, nhưng để cùng lúc 10 đại diện quốc tế cùng tin tưởng lựa chọn lại là một câu chuyện đáng tự hào.
Dàn thí sinh diện thiết kế Việt tại Miss Universe
NTK Nguyễn Minh Tuấn không giấu được niềm vui nhưng cũng đầy trăn trở. Anh cho biết cuộc thi năm nay diễn ra tại Thái Lan, quốc gia có nền công nghiệp thời trang cực kỳ phát triển và tính cạnh tranh cao. "Đây vừa là thách thức, vừa là động lực để tôi dồn nhiều tâm huyết hơn nữa vào từng thiết kế. Sự xuất hiện của các cô gái là minh chứng cho thấy thời trang Việt Nam đang từng bước vươn mình ra thế giới, không hề kém cạnh bạn bè quốc tế", anh bộc bạch.
NTK cho biết anh và ê kíp đã nghiên cứu kỹ văn hóa, sở thích và màu sắc quốc kỳ quê hương các thí sinh khi nhận đặt hàng. "Về phom dáng, chúng tôi lựa chọn thiết kế cổ áo dựng đứng nhằm thể hiện sự uy nghi và tinh thần nữ quyền, đặc trưng mạnh mẽ của các cô gái tại Miss Universe. Đây là thử thách lớn đối với đội ngũ thiết kế rập để chiếc cổ vừa tạo điểm nhấn, vừa hài hòa với phần hở lưng, giúp tổng thể vừa mạnh mẽ, vừa nữ tính", nhà thiết kế chia sẻ.
Mỗi cô gái là một bài toán riêng biệt
Làm việc cùng lúc với nhiều thí sinh quốc tế, mỗi người một vóc dáng, một nền văn hóa và cá tính khác nhau chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, Nguyễn Minh Tuấn xem đây không còn là khó khăn mà là cơ hội để tinh gọn quy trình và nâng cao sự chuyên nghiệp.
Từ khâu tìm hiểu cá tính, lên ý tưởng, chọn chất liệu cho đến phối màu, tất cả đều được thực hiện tỉ mỉ để đảm bảo tính "độc bản". Anh nhớ lại khoảnh khắc xúc động khi các người đẹp lần đầu thử trang phục: "Nhìn từng người tỏa sáng theo cách rất riêng, với phong cách và cá tính của họ nhưng vẫn giữ được tinh thần chuyên nghiệp tuyệt đối, khiến tôi cảm thấy tự hào về hành trình sáng tạo đầy cảm hứng này".
Không chỉ thí sinh, giám khảo Andrea Meza cũng bị chinh phục bởi sự sáng tạo của NTK Việt. "Mỹ nhân" Mexico khéo léo khoe vóc dáng nóng bỏng trong thiết kế dạ hội cắt xẻ táo bạo tông màu xanh ngọc, tỏa sáng rực rỡ, toát lên vẻ quyến rũ, sang trọng của một cựu nữ hoàng sắc đẹp đang "cầm cân nảy mực"