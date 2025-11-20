Thiết kế Việt tỏa sáng tại bán kết Miss Universe 2025

Việc các thiết kế "made in Vietnam" xuất hiện dày đặc trên sân khấu Miss Universe không còn là chuyện hiếm, nhưng để cùng lúc 10 đại diện quốc tế cùng tin tưởng lựa chọn lại là một câu chuyện đáng tự hào.

Dàn thí sinh diện thiết kế Việt tại Miss Universe

Đại diện đến từ Trung Quốc - Zhao Na với chiều cao 1,82 m, chinh phục sân khấu trong chiếc váy xuyên thấu màu xanh cô ban đính kết tinh xảo. Thiết kế này giúp người đẹp khoe trọn vóc dáng và nét đẹp Á Đông ẢNH: BTC MISS UNIVERSE

NTK Nguyễn Minh Tuấn không giấu được niềm vui nhưng cũng đầy trăn trở. Anh cho biết cuộc thi năm nay diễn ra tại Thái Lan, quốc gia có nền công nghiệp thời trang cực kỳ phát triển và tính cạnh tranh cao. "Đây vừa là thách thức, vừa là động lực để tôi dồn nhiều tâm huyết hơn nữa vào từng thiết kế. Sự xuất hiện của các cô gái là minh chứng cho thấy thời trang Việt Nam đang từng bước vươn mình ra thế giới, không hề kém cạnh bạn bè quốc tế", anh bộc bạch.

NTK cho biết anh và ê kíp đã nghiên cứu kỹ văn hóa, sở thích và màu sắc quốc kỳ quê hương các thí sinh khi nhận đặt hàng. "Về phom dáng, chúng tôi lựa chọn thiết kế cổ áo dựng đứng nhằm thể hiện sự uy nghi và tinh thần nữ quyền, đặc trưng mạnh mẽ của các cô gái tại Miss Universe. Đây là thử thách lớn đối với đội ngũ thiết kế rập để chiếc cổ vừa tạo điểm nhấn, vừa hài hòa với phần hở lưng, giúp tổng thể vừa mạnh mẽ, vừa nữ tính", nhà thiết kế chia sẻ.

Mỗi cô gái là một bài toán riêng biệt

Làm việc cùng lúc với nhiều thí sinh quốc tế, mỗi người một vóc dáng, một nền văn hóa và cá tính khác nhau chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, Nguyễn Minh Tuấn xem đây không còn là khó khăn mà là cơ hội để tinh gọn quy trình và nâng cao sự chuyên nghiệp.

Từ khâu tìm hiểu cá tính, lên ý tưởng, chọn chất liệu cho đến phối màu, tất cả đều được thực hiện tỉ mỉ để đảm bảo tính "độc bản". Anh nhớ lại khoảnh khắc xúc động khi các người đẹp lần đầu thử trang phục: "Nhìn từng người tỏa sáng theo cách rất riêng, với phong cách và cá tính của họ nhưng vẫn giữ được tinh thần chuyên nghiệp tuyệt đối, khiến tôi cảm thấy tự hào về hành trình sáng tạo đầy cảm hứng này".

Dàn mỹ nhân Latin cũng có màn "chào sân" bùng nổ trong thiết kế Việt. Itza Castillo (Nicaragua), 29 tuổi, khoác lên mình bộ váy màu vàng gold lấp lánh. Thiết kế trễ vai với phần thân trên được đính kết cầu kỳ, chi tiết tay bồng và tùng váy xếp tầng độc đáo đã giúp cô toát lên thần thái quyền lực, thu hút mọi ánh nhìn trên sân khấu bán kết ẢNH: BTC MISS UNIVERSE

Trong khi đó, Hannah Arends (Aruba) lại mang đến vẻ đẹp quyến rũ, bí ẩn. Từng vào chung kết Miss Aruba 2018, người đẹp 28 tuổi tỏa sáng trong bộ váy dạ hội lấp lánh mang sắc xanh lá ombre. Thiết kế trễ vai tinh tế cùng phần tà bay bổng giúp cô tỏa sáng như một nữ thần trên sân khấu, khoe trọn vẻ đẹp duyên dáng và tràn đầy sức sống

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Câu chuyện truyền cảm hứng của các người đẹp cũng được tôn vinh qua trang phục. Chandini Baljor (Guyana), nữ sinh viên y khoa năm thứ tư, mang đến vẻ đẹp trí tuệ và mạnh mẽ. Từng hai lần thử sức với vương miện, cô sải bước đầy tự tin trong bộ váy dạ hội vàng gold trễ vai, được đính kết dày đặc, bắt trọn mọi ánh đèn. Với nụ cười rạng rỡ và những bước đi tự tin, cô đã chinh phục khán giả và thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng của mình ẢNH: BTC MISS UNIVERSE

Đại diện Camille Sabina Thomas (Curaçao) tỏa sáng thanh lịch, duyên dáng như một "đại sứ văn hóa". Cô khoác lên mình bộ váy dạ hội xanh ngọc lam với phần thân trên được tạo hình tinh xảo và tùng váy xẻ cao đầy quyến rũ. Thiết kế xuyên thấu được đính kết họa tiết cầu kỳ, tỉ mỉ đã tôn vinh vóc dáng yêu kiều và thể hiện đúng tinh thần thanh tao mà cô theo đuổi ẢNH: BTC MISS UNIVERSE

Đại diện Macau - Kristen Feng mang đến vẻ đẹp Á Đông ngọt ngào và thanh tú. Cô lựa chọn thiết kế trễ vai với tông màu hồng phấn chủ đạo đầy nữ tính. Các chi tiết đính kết pha lê tỉ mỉ chạy dọc thân váy trên nền vải xuyên thấu giúp Kristen Feng toát lên vẻ đẹp mong manh, duyên dáng nhưng vẫn đầy cuốn hút trong đêm bán kết ẢNH: BTC MISS UNIVERSE

Solange Tuyishime Keita (Rwanda) là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại: bản lĩnh, quyến rũ và nghị lực ở tuổi 42. Từng vượt qua nạn diệt chủng và hiện là đại sứ UNICEF, cô mang đến vẻ đẹp mặn mà, bản lĩnh trong thiết kế cổ yếm đính kết tua rua lấp lánh. Bộ váy với hiệu ứng chuyển động đẹp mắt theo từng bước chân đã tôn vinh sự tự tin của người phụ nữ dành cả đời cống hiến cho các hoạt động nhân đạo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lillian Nompumelelo Andries (Botswana) gây ấn tượng mạnh mẽ với thần thái chuyên nghiệp và sắc vóc rực rỡ. Từng là Miss Grand International Botswana 2014, cô xuất hiện như một nữ thần trong thiết kế dạ hội với phần thân trên màu vàng gold dựng phom độc đáo và chân váy xẻ cao lấp lánh màu xanh ngọc. Bộ trang phục với những chi tiết đính kết tinh xảo đã tôn trọn thần thái sang trọng, kiêu sa của đại diện châu Phi, giúp cô tỏa sáng mạnh mẽ trên sân khấu ẢNH: BTC MISS UNIVERSE

Nathalie Yasmin (Netherlands) mang đến nguồn năng lượng rực rỡ, cuốn hút trong bộ váy dạ hội tông màu cam đỏ nổi bật. Thiết kế gây ấn tượng với các chi tiết xếp bèo 3D bồng bềnh được tạo hình cầu kỳ ở phần vai và hông, vừa tạo điểm nhấn nữ tính, vừa gia tăng hiệu ứng chuyển động đẹp mắt cho từng bước catwalk. Cùng với đường xẻ tà cao khoe đôi chân dài và kỹ thuật đính kết tỉ mỉ trên thân áo, Nathalie Yasmin thực sự tỏa sáng như một đóa hoa rực lửa trên sân khấu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Olivia Freeman (British Virgin Islands), 22 tuổi, xuất hiện đầy quyền lực trong thiết kế dạ hội 3D tông màu tím bạc ảo diệu, với các chi tiết đính kết cầu kỳ tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Olivia tốt nghiệp xuất sắc ngành kinh tế tại Đại học Georgia State (Mỹ) và hiện là cán bộ Ngân sách tại Bộ Tài chính quê nhà. Cô tỏa sáng với vẻ đẹp của trí tuệ và bản lĩnh trên sân khấu Miss Universe ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ thí sinh, giám khảo Andrea Meza cũng bị chinh phục bởi sự sáng tạo của NTK Việt. "Mỹ nhân" Mexico khéo léo khoe vóc dáng nóng bỏng trong thiết kế dạ hội cắt xẻ táo bạo tông màu xanh ngọc, tỏa sáng rực rỡ, toát lên vẻ quyến rũ, sang trọng của một cựu nữ hoàng sắc đẹp đang "cầm cân nảy mực" ẢNH: INSTAGRAM NV



