Lần đầu tiên trái thanh long 'bước vào' thời trang

Bộ ảnh Dragon Fruit được lấy cảm hứng từ mảnh đất Phan Thiết - nơi nắng gió chan hòa trên những triền cát trắng trải dài bất tận, nơi có những khu vườn thanh long rộng lớn xanh mướt phủ quanh ngôi nhà nhỏ. Đây là những hình ảnh nuôi lớn ký ức và góp phần định hình thẩm mỹ của NTK Quý Cao.

ẢNH: CAOSTU

Khi trái thanh long 'bước vào' thời trang

Hình ảnh trái thanh long ẩn hiện khéo léo qua thủ pháp in ấn thủ công, kỹ thuật dằn chỉ, xử lý layering và những mô phỏng cấu trúc hữu cơ của cây thanh long. Bảng màu của bộ sưu tập cũng được chắt lọc từ các cảnh vật tự nhiên: sắc hồng của quả chín, sắc xanh của cành lá và gam trung tính gợi nhớ bãi cát trắng miền biển.

Bộ ảnh khắc họa rõ nét một ngày lao động của người nông dân trồng thanh long nơi miền Duyên hải Nam Trung bộ, từ buổi sớm mờ sương tỉa cành tưới nước, trưa nắng gắt đổ bóng trên những luống đất đến hoàng hôn và đêm tối bừng sáng bởi ánh đèn kích hoa.

BST Dragon Fruit được giới thiệu dành cho mùa lễ hội cuối năm, mang đậm tinh thần horticouture (lấy cảm hứng từ phong cách của người làm vườn và thời trang may đo cao cấp mang đậm tính thủ công tỉ mỉ) ẢNH: CAOSTU

Bù nhìn rơm, ủng cao su, cào cỏ... những vật dụng quen thuộc của người nông dân trồng thanh long được khéo léo đưa vào từng khung ảnh thời trang ẢNH: CAOSTU

ẢNH: CAOSTU

ẢNH: CAOSTU

Dưới góc nhìn của nhà thiết kế, thanh long không chỉ là một nông sản quen thuộc mà còn là biểu tượng của sức sống mạnh mẽ và là hình ảnh thẩm mỹ tuyệt đẹp. Trái thanh long có vẻ ngoài gai góc nhưng màu sắc tươi sáng và có vị ngọt mát lành dịu dàng ẩn sâu bên trong ẢNH: CAOSTU

Quý Cao muốn gửi lời tri ân đến những người nông dân cần mẫn, đến cha mẹ và cả nền nông nghiệp Việt Nam, nơi lao động mộc mạc, bền bỉ và chân thành tạo nên giá trị ẢNH: CAOSTU

BST vẫn trung thành với phom dáng oversized chủ đạo, trải dài từ áo babydoll đến chân váy midi, từ áo khoác trench coat, áo phông đến khăn lụa in họa tiết... được phối hợp một cách linh hoạt và đầy thú vị ẢNH: CAOSTU

ẢNH: CAOSTU

Ở góc nhìn thời trang, Dragon fruit theo đuổi tinh thần thời trang ứng dụng kịch tính (ready to wear và ready to rock). Các thiết kế có tính ứng dụng cao nhưng vẫn giữ được chất nghệ thuật đặc trưng của thương hiệu ẢNH: CAOSTU



