Lần đầu tiên trái thanh long 'bước vào' thời trang

'Dragon Fruit' không chỉ là một bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ hình ảnh trái thanh long mà còn được đặt giữa bối cảnh tuyệt đẹp của một vườn thanh long xanh mát, trù phú tại Bình Thuận.
Chia sẻ bài viết
Bộ ảnh Dragon Fruit được lấy cảm hứng từ mảnh đất Phan Thiết - nơi nắng gió chan hòa trên những triền cát trắng trải dài bất tận, nơi có những khu vườn thanh long rộng lớn xanh mướt phủ quanh ngôi nhà nhỏ. Đây là những hình ảnh nuôi lớn ký ức và góp phần định hình thẩm mỹ của NTK Quý Cao.
Khi trái thanh long 'bước vào' thời trang
Hình ảnh trái thanh long ẩn hiện khéo léo qua thủ pháp in ấn thủ công, kỹ thuật dằn chỉ, xử lý layering và những mô phỏng cấu trúc hữu cơ của cây thanh long. Bảng màu của bộ sưu tập cũng được chắt lọc từ các cảnh vật tự nhiên: sắc hồng của quả chín, sắc xanh của cành lá và gam trung tính gợi nhớ bãi cát trắng miền biển.
Bộ ảnh khắc họa rõ nét một ngày lao động của người nông dân trồng thanh long nơi miền Duyên hải Nam Trung bộ, từ buổi sớm mờ sương tỉa cành tưới nước, trưa nắng gắt đổ bóng trên những luống đất đến hoàng hôn và đêm tối bừng sáng bởi ánh đèn kích hoa.