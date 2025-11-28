Loạt fashion show đình đám 'thắp sáng' sàn diễn Việt dịp cuối năm

Nhà mốt Pháp Pierre Cardin mang bộ sưu tập Haute Couture vừa trình diễn tại Paris Fashion Week đến VN để trình diễn vào ngày 1.12. Bộ sưu tập mùa xuân hè 2026 mang hơi thở của phong cách vị lai Futuristic - phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ tương lai, công nghệ và khoa học viễn tưởng.

Người mẫu Pháp Natacha Eguia và Lại Mai Hoa diện hai mẫu thiết kế trong BST Pierre Cardin SS26 ẢNH: BTC

BST mang đến viễn cảnh về một tương lai gần, nơi trang phục và thời trang trở thành một loại "công cụ" giúp con người thích ứng với điều kiện tự nhiên, tìm thấy sự cân bằng giữa đổi mới công nghệ và nhận thức về môi trường.

Một số mẫu thiết kế từ BST trên sàn diễn Tuần lễ thời trang Paris mới đây ẢNH: PIERRE CARDIN

'Cú hích' mạnh mẽ cho thương hiệu Việt

Phó Tổng thư ký Hiệp hội Dệt May VN, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai đánh giá cao nỗ lực của An Phước và La Maison Pierre Cardin khi tổ chức chuỗi sự kiện thời trang quy mô quốc tế. Theo bà, đây không chỉ là cú hích cho hình ảnh thương hiệu Việt mà còn là tín hiệu tích cực cho toàn ngành thời trang trong bối cảnh hội nhập.

"Trong bối cảnh thời trang VN từ trước đến nay chỉ tập trung năng lực cho xuất khẩu đến hơn 80% và chỉ có 20% năng lực dành để phục vụ thị trường trong nước, thì việc hợp tác, đồng hành của hai thương hiệu Việt - Pháp đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: Việt Nam đã sẵn sàng bước vào các sân chơi quốc tế ở cấp độ cao. Từ các fashion show đến vai trò đồng tổ chức cho thấy hình ảnh về một VN tự tin, sáng tạo và đầy tiềm năng", bà Mai nói.

Ông Rodrigo Basilicati Cardin, CEO & Chủ tịch La Maison Cardin, ông Trần Minh Khoa đại diện công ty TNHH May Thêu Giày An Phước và hai người mẫu tại sự kiện giới thiệu chuỗi chương trình tại TP.HCM ẢNH: BTC

Thương hiệu Việt lần đầu làm fashion show sau 32 năm hoạt động

An Phước Conscious Traveler show tổ chức ngày 30.11 giới thiệu bộ sưu tập gồm các thiết kế thanh lịch, tinh giản, thoải mái và có tính ứng dụng cao, nhấn mạnh đến triết lý thời trang bền vững. BST sử dụng các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường (quy trình sản xuất giảm thiểu khí thải và năng lượng tái tạo), chất liệu thoáng mát không nhăn nhàu, thuận tiện cho nhịp sống năng động, hay di chuyển đi cùng các phom dáng chỉn chu và chi tiết tỉ mỉ.

Chung kết cuộc thi Pierre Cardin Young Designers Award 2025 tổ chức vào ngày 29.11. Trong các năm gần đây, cuộc thi được tổ chức ở nhiều quốc gia và trở thành bệ phóng cho nhiều nhà thiết kế trẻ tài năng. Năm nay là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại VN với sự đồng hành của An Phước. NTK thắng cuộc giành được giải thưởng trị giá hơn 90 triệu đồng, có chuyến thực tập kéo dài 3 tháng tại trụ sở chính của thương hiệu tại Paris, Pháp.