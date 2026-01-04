Áo dài cách điệu lạ mắt lấy cảm hứng từ bảng màu ngũ hành

Những phom dáng tái cấu trúc tạo nên bản sắc riêng cho mỗi thiết kế áo dài cách điệu của nhà thiết kế Duy Trần.
V.Elements thể hiện quy luật tương sinh - tương khắc, là sự giao thoa giữa các yếu tố nền tảng như phom dáng, chất liệu, cảm xúc, từ đó hình thành nên phong cách tổng thể và bản chất của bộ sưu tập. Theo đó, chữ V biểu trưng cho VN, nơi nuôi dưỡng cảm hứng, văn hóa và tinh thần truyền thống; chữ V cũng là số 5 trong dãy số La Mã, là biểu tượng cho sự cân bằng, may mắn và phát triển, gợi nhắc đến những nguyên lý cốt lõi làm nên ngôn ngữ thời trang của bộ sưu tập lần này.
Khi áo dài truyền thống được kể lại bằng cảm xúc mới
Áo dài được NTK chọn làm "khung nền" để kể câu chuyện thời trang. Anh tiếp cận trang phục này một cách cởi mở, không minh họa theo cách truyền thống quen thuộc mà chọn lối phá cách tinh tế.
Từ 5 màu cơ bản trong ngũ hành, NTK mở rộng thành 7 sắc độ màu sắc, phản ánh tâm trạng và trạng thái khác nhau của con người. Vàng ánh kim - trắng ngà tựa như sự tinh khiết của Kim; xanh lục - xanh lá của Mộc, biểu trưng cho sự sinh trưởng; xanh dương của Thủy mang chiều sâu và sự lắng đọng; đỏ trầm của Hỏa - đam mê nhưng tiết chế; nâu đất - đen của Thổ chính là nền tảng và gốc rễ.
Trong tổng thể, vàng và đen đóng vai trò trục chính giúp các thiết kế giữ được sự trầm, sâu và thống nhất. Màu sắc không đứng độc lập để làm đẹp mà xuất hiện như các lớp chạm nhẹ, đủ để gợi cảm xúc mà không lấn át chất liệu hay cấu trúc.
Với kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành thời trang, NTK Duy Trần khoác diện mạo mới lên những chất liệu đời thường bằng kỹ thuật couture tinh xảo. Mềm mại nhưng vẫn có cấu trúc, giản dị nhưng giàu cảm xúc, gần gũi nhưng không bình thường. Đây là cách làm phản ánh tư tưởng nhất quán của nhà mốt - thời trang cao cấp bắt đầu từ sự thấu hiểu con người và đời sống thường nhật.
Dàn hậu đình đám như Huỳnh Trần Ý Nhi, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Võ Lê Quế Anh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Trịnh Mỹ Anh, Lý Kim Thảo… tạo nên lớp dẫn dắt thị giác. Vẻ đẹp tự nhiên của người mặc và mỗi mẫu thiết kế đều hòa quyện bổ trợ cho nhau, đưa khán giả bước vào thế giới cảm xúc mà bộ sưu tập áo dài xuân 2026 mang lại.