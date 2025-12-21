  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang nghề & nghiệp

Người mẫu trẻ là trung tâm của sàn diễn tôn vinh giá trị Việt

Kim Ngọc
Kim Ngọc
21/12/2025 21:00 GMT+7

Dàn mẫu trẻ nổi bật đại diện cho thế hệ người mẫu mới của VN như Tú Anh, Giang Phùng, Bảo Ngọc, Đỗ Hương Giang... đảm nhiệm những vị trí quan trọng trên sàn diễn tôn vinh giá trị Việt 'SR Celebrating Local Pride' mùa thứ 10.

Kể từ khi được sáng lập mùa đầu tiên vào năm 2019, sàn runway dành riêng cho các thương hiệu thời trang nội địa Việt Celebrating Local Pride (CLP) đã chọn sứ mệnh tôn vinh giá trị Việt. Ở mùa thứ 10 vừa tổ chức tối 20.12, chương trình chọn góc nhìn mới và đầy thử thách hơn - trao cơ hội cho thế hệ người mẫu trẻ được bước vào ánh đèn, cọ xát thực tế và tỏa sáng.

Người mẫu trẻ là trung tâm của sàn diễn tôn vinh giá trị Việt- Ảnh 1.

Người mẫu trẻ Bảo Ngọc - Á quân Vietnam's Next Top Model 2025 trình diễn thiết kế trong BST The Mirror of Dreams của VHUN

ẢNH: BTC

Sự kiện đánh dấu hành trình 5 năm Style Republik kiên trì, bền bỉ xây dựng một sân chơi uy tín, chuyên nghiệp cho local brand VN, với sự góp mặt của những thương hiệu giàu bản sắc và có tiềm năng lớn của thị trường.

SR Celebrating Local Pride X - hành trình 5 năm đồng hành cùng thời trang Việt

Không dừng ở việc trở thành "bàn đạp" để thương hiệu Việt tiến xa hơn trên thị trường quốc tế, sân chơi này mang sứ mệnh trở thành cầu nối để local brand phát hiện các gương mặt mới, có thể trở thành những mảnh ghép tiềm năng cho chiến dịch thời trang trong tương lai. Runway mới, năng lượng mới, ngôn ngữ thời trang mới là những điều giúp cho thị trường thời trang Việt phát triển bền vững.

Người mẫu trẻ là trung tâm của sàn diễn tôn vinh giá trị Việt- Ảnh 2.
Người mẫu trẻ là trung tâm của sàn diễn tôn vinh giá trị Việt- Ảnh 3.

Người mẫu Tú Anh và Kim Dung trình diễn bộ sưu tập You and Eyes cho White Ant. Bộ sưu tập mở ra hành trình khám phá nội tâm người phụ nữ qua ánh nhìn, chất liệu và ánh sáng

ẢNH: BTC

Người mẫu trẻ là trung tâm của sàn diễn tôn vinh giá trị Việt- Ảnh 4.
Người mẫu trẻ là trung tâm của sàn diễn tôn vinh giá trị Việt- Ảnh 5.

V-SIXTYFOUR tiếp tục hành trình hơn một thập kỷ với Shades of Denim, biến denim thành ngôn ngữ của tự do và bản lĩnh. Thương hiệu sử dụng các công nghệ hiện đại để in hoa văn, làm bạc màu nghệ thuật, xé rách hay tạo khối định hình phom dáng trên chất liệu denim

ẢNH: BTC

Người mẫu trẻ là trung tâm của sàn diễn tôn vinh giá trị Việt- Ảnh 6.

IDeverray cùng In the Classic Flow tôn vinh các giá trị cổ điển, thiết yếu và bền vững bằng chất liệu tự nhiên và phom dáng nguyên bản

ẢNH: BTC

Người mẫu trẻ là trung tâm của sàn diễn tôn vinh giá trị Việt- Ảnh 7.

Bộ sưu tập L'ivresse của Mael Femme tôn vinh vẻ đẹp gợi cảm và sự tự tin của phái nữ qua các thiết kế đính kết tinh xảo mang tinh thần couture

ẢNH: BTC

Người mẫu trẻ là trung tâm của sàn diễn tôn vinh giá trị Việt- Ảnh 8.

Người mẫu trẻ Đỗ Hương Giang trong một thiết kế của Mael Femme

ẢNH: BTC

Người mẫu trẻ là trung tâm của sàn diễn tôn vinh giá trị Việt- Ảnh 9.
Người mẫu trẻ là trung tâm của sàn diễn tôn vinh giá trị Việt- Ảnh 10.

NN Quiet Style giới thiệu Dream Awakens tựa như khoảnh khắc tỉnh thức của người phụ nữ hiện đại, dung hòa mộng tưởng và hiện thực trong những thiết kế ứng dụng giàu chiều sâu

ẢNH: BTC

Người mẫu trẻ là trung tâm của sàn diễn tôn vinh giá trị Việt- Ảnh 11.

Gracy by BBStore's tiếp nối bằng Essence de Gracy, nơi vẻ đẹp cổ điển của các nữ thần Hy Lạp được chuyển hóa thành ngôn ngữ thanh lịch, đương đại và giàu chất thơ

ẢNH: BTC

Người mẫu trẻ là trung tâm của sàn diễn tôn vinh giá trị Việt- Ảnh 12.

Á quân Vietnam's Next Top Model 2025 Giang Phùng trình diễn thiết kế trong bộ sưu tập Thinker, Dreamer của Nguyen Thanh Danh

ẢNH: BTC

Trên hành trình 10 show diễn đã tổ chức, CLP đã quy tụ gần 300 thương hiệu thời trang Việt cùng hội tụ trên một sân chơi chung. Sàn runway không chỉ là nơi trình diễn sáng tạo mà còn hình thành một nền tảng (platform) và cộng đồng thực thụ cho những người làm kinh doanh thời trang.

Đơn vị tổ chức đảm nhiệm tốt vai trò "bệ phóng" để các local brand ra mắt bộ sưu tập mới, kết nối với khách hàng tiềm năng và từng bước nâng tầm hình ảnh và giá trị thương hiệu. Quan trọng hơn, chương trình góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo, định hình một quy trình bài bản từ thiết kế đến trình diễn và thương mại, tiệm cận mô hình vận hành của các fashion week trên thế giới.

Người mẫu trẻ là trung tâm của sàn diễn tôn vinh giá trị Việt- Ảnh 13.

Bước sang năm 2026, sàn diễn này sẽ có sự tham gia của các thương hiệu và khách mời quốc tế đồng thời vẫn tập trung vào hành trình nâng tầm thời trang Việt

ẢNH: BTC


người mẫu trẻ giá trị Việt Tú Anh Bảo ngọc Mael Femme runway CLP Celebrating Local Pride

Bài viết khác

Fashionista Tiên Nguyễn mặc váy cưới Việt trên tạp chí thời trang Ý

Fashionista Tiên Nguyễn mặc váy cưới Việt trên tạp chí thời trang Ý

Kể chuyện di sản bằng chất liệu thời trang

Kể chuyện di sản bằng chất liệu thời trang

Phong cách gợi cảm của ‘nữ tổng tài’ màn ảnh nhỏ

Phong cách gợi cảm của ‘nữ tổng tài’ màn ảnh nhỏ

H’Hen Niê, Lọ Lem tái hiện vẻ đẹp cổ phục Việt trong 'Bách Hoa hỷ sự'

H’Hen Niê, Lọ Lem tái hiện vẻ đẹp cổ phục Việt trong 'Bách Hoa hỷ sự'

Diễm My 9X gây thương nhớ trong bộ ảnh concept mùa đông

Diễm My 9X gây thương nhớ trong bộ ảnh concept mùa đông

Lần đầu tiên trái thanh long 'bước vào' thời trang

Lần đầu tiên trái thanh long 'bước vào' thời trang

'May đo mềm nổi sóng', suit, vest trẻ trung lại lên ngôi

'May đo mềm nổi sóng', suit, vest trẻ trung lại lên ngôi

Loạt fashion show đình đám 'thắp sáng' sàn diễn Việt dịp cuối năm

Loạt fashion show đình đám 'thắp sáng' sàn diễn Việt dịp cuối năm

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top