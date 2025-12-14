Kể chuyện di sản bằng chất liệu thời trang

Từ chất liệu vải cotton lụa in họa tiết trứ danh của nước Anh, vải len lông cừu thượng hạng của Ý đến chất cotton tự nhiên được dệt và rửa dưới dòng chảy của dãy Alps Thụy Sĩ, những chất liệu mang theo câu chuyện di sản đến với người đam mê thời trang may đo qua từng thước vải .

Sự kiện Unfolding The Heritage do CTP Textile tổ chức tại TP.HCM mở ra không gian khám phá sáng tạo, nơi câu chuyện di sản thời trang được kể bởi các nghệ nhân may đo tailor người Việt ẢNH: BTC

Khi chất liệu là nhân chứng của lịch sử

Được xem là những nhân chứng của lịch sử, Guabello, Liberty Fabrics và Alumo được xem là những "tượng đài" của ngành dệt may thế giới.

Mỗi thước vải Guabello mang theo di sản hơn 200 năm từ vùng Biella (một thành phố ở vùng Piedmont phía Bắc nước Ý). Nhà mốt này nổi tiếng với chất vải len lông cừu (Wool) thượng hạng sử dụng nguồn nước tinh khiết từ dãy Alps và công nghệ Natural Stretch (co giãn tự nhiên).

Là một trong những biểu tượng của nghệ thuật và sự tự do, Liberty Fabrics (Anh) được yêu thích trên toàn thế giới qua chất liệu Tana Lawn mượt như lụa cùng những bản in họa tiết đậm chất hội họa. Trong lịch sử phát triển 150 năm qua, thương hiệu này nổi tiếng với kho lưu trữ thiết kế hơn 60.000 tác phẩm hội họa.

Đại diện cho sự chính xác tuyệt đối và những tiêu chuẩn khắt khe nhất về vải từ bông cotton, Alumo (Thụy Sĩ) xây dựng di sản của mình qua dòng vải sơ mi tinh xảo.

Trang phục may đo từ vải Tana Lawn được giới thiệu tại triển lãm ẢNH: BTC

Dệt nên những điểm chạm - Giải mã ngôn ngữ của xúc giác

Tâm điểm của sự kiện là buổi tọa đàm chủ đề Dệt nên những điểm chạm, nơi các chuyên gia trong ngành may mặc và thời trang thảo luận về sự dịch chuyển của xu hướng tiêu dùng xa xỉ: từ phô trương logo sang tận hưởng cảm giác xúc giác (touching feeling).

Nhà thiết kế Jessie Đặng, ông Quách Toàn Phát chia sẻ tại tọa đàm ẢNH: BTC

Ông Quách Toàn Phát (Founder CTP Textiles) cho biết việc mang các chất liệu tinh hoa của thế giới về VN chính là mang chuẩn mực thời trang may đo cao cấp của thế giới đến tận tay các nhà thiết kế và thợ may Việt, để họ có thể thực hiện hóa các tác phẩm nghệ thuật.

Ông Stefano Alberto nhận định sự kết hợp giữa kỹ thuật may đo tinh tế của người Việt và các chất liệu dệt may nhập khẩu chính ngạch đang tạo nên vị thế mới cho VN trên bản đồ thời trang may đo khu vực.

Không gian triển lãm chất liệu Unfolding The Heritage ẢNH: BTC

Khái niệm xa xỉ thầm lặng “Quiet Luxury” được đào sâu trong buổi tọa đàm. Các diễn giả cho rằng khách hàng cao cấp ngày nay không còn mặc chỉ để được người khác ngắm nhìn mà còn mặc để tự chiều chuộng cảm xúc của bản thân. Một bộ trang phục thể hiện đẳng cấp, gu thẩm mỹ không chỉ cần vừa vặn về số đo mà còn phải tạo ra sự “vừa vặn” về cảm xúc.

Sự kiện “Unfolding The Heritage” thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà thiết kế, chủ nhà may (Tailors), doanh nhân và cộng đồng yêu thích âu phục, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và định hình xu hướng thời trang bền vững cho năm 2026.