Vietnam Kids Fashion Week mùa 8 - nơi các tài năng nhí tỏa sáng

Vietnam Kids Fashion Week 2025 được tổ chức tại TTTM Tasco Mall bởi Trung tâm Tài năng nhí Kids' Talent, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sân thời trang trẻ em quy mô và chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Shine là show diễn nằm trong khuôn khổ Vietnam Kids Fashion Week mùa 8, là bước chuẩn bị cần thiết để các tài năng nhí có dịp luyện tập bài bản trước thềm show diễn chính thức.

Các tài năng nhí được tỏa sáng trong show Shine của Vietnam Kids Fashion Week 2025 ẢNH: BTC

Chương trình không chỉ là một đêm diễn, mà còn là hành trình tạo cơ hội cho các mẫu nhí rèn luyện bản lĩnh sân khấu, kỹ năng catwalk và phong thái biểu diễn trước hàng trăm khán giả.

Các bé thể hiện phong cách cá nhân, tạo nên những khung hình phóng khoáng và tự nhiên ẢNH: BTC

Thần thái tự tin, ánh mắt quyết đoán và những sải bước chuyên nghiệp của các mẫu nhí ẢNH: BTC

Những bộ sưu tập mang tinh thần trẻ trung, năng động, tạo nên bầu không khí tươi sáng qua từng bước catwalk đầy năng lượng của các mẫu nhí ẢNH: BTC

Trong nhiều năm liên tiếp, Vietnam Kids Fashion Week luôn được đón chờ, và năm nay với show diễn Shine trong khuôn khổ sự kiện đã gây dấu ấn bởi sự chỉn chu, giàu cảm xúc và đáng nhớ đối với cả phụ huynh lẫn các mẫu nhí.

Các mẫu nhí đã thể hiện được thần thái của từng bộ trang phục và mang đến cho khán giả những màn trình diễn hấp dẫn ẢNH: BTC

Khán phòng càng trở nên ấn tượng hơn với sự có mặt của diễn viên Thanh Hương. Cô mang đến nguồn năng lượng ấm áp, gần gũi, truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ yêu nghệ thuật. Thanh Hương đã góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo và phong cách chuyên nghiệp cho mùa Vietnam Kids Fashion Week năm nay.

Bà Đinh Hương, Trưởng ban tổ chức Vietnam Kids Fashion Week (ở giữa) cùng diễn viên Thanh Hương và Á hậu Hoa Đan

ẢNH: BTC

Chia sẻ về hành trình 8 mùa đưa Vietnam Kids Fashion Week trở thành sân khấu lớn cho trẻ em đam mê thời trang bà Đinh Hương cho biết, mỗi mùa là một dấu mốc trưởng thành, và show diễn Shine là minh chứng sống động cho những thay đổi tích cực mà các con đạt được.

Vietnam Kids Fashion Week năm nay một lần nữa chứng minh rằng: khi trẻ em được trao cơ hội, các con sẽ tỏa sáng theo cách kỳ diệu nhất.

Các bé hóa thân thành những nhân vật cổ tích bước ra từ giấc mơ ẢNH: BTC

Mẫu nhí thể hiện sự chuyên nghiệp trên sàn catwalk với thiết kế phá cách ẢNH: BTC

Mẫu nhí thể hiện tài năng catwalk trong show Shine ẢNH: BTC

Cậu bé tự tin trình diễn trên sân khấu ẢNH: BTC