Vietnam Kids Fashion Week mùa 8 - nơi các tài năng nhí tỏa sáng

Vietnam Kids Fashion Week 2025 được tổ chức tại TTTM Tasco Mall bởi Trung tâm Tài năng nhí Kids' Talent, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sân thời trang trẻ em quy mô và chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Shine là show diễn nằm trong khuôn khổ Vietnam Kids Fashion Week mùa 8, là bước chuẩn bị cần thiết để các tài năng nhí có dịp luyện tập bài bản trước thềm show diễn chính thức.
Chương trình không chỉ là một đêm diễn, mà còn là hành trình tạo cơ hội cho các mẫu nhí rèn luyện bản lĩnh sân khấu, kỹ năng catwalk và phong thái biểu diễn trước hàng trăm khán giả.
Trong nhiều năm liên tiếp, Vietnam Kids Fashion Week luôn được đón chờ, và năm nay với show diễn Shine trong khuôn khổ sự kiện đã gây dấu ấn bởi sự chỉn chu, giàu cảm xúc và đáng nhớ đối với cả phụ huynh lẫn các mẫu nhí.
Khán phòng càng trở nên ấn tượng hơn với sự có mặt của diễn viên Thanh Hương. Cô mang đến nguồn năng lượng ấm áp, gần gũi, truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ yêu nghệ thuật. Thanh Hương đã góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo và phong cách chuyên nghiệp cho mùa Vietnam Kids Fashion Week năm nay.
Chia sẻ về hành trình 8 mùa đưa Vietnam Kids Fashion Week trở thành sân khấu lớn cho trẻ em đam mê thời trang bà Đinh Hương cho biết, mỗi mùa là một dấu mốc trưởng thành, và show diễn Shine là minh chứng sống động cho những thay đổi tích cực mà các con đạt được.
Vietnam Kids Fashion Week năm nay một lần nữa chứng minh rằng: khi trẻ em được trao cơ hội, các con sẽ tỏa sáng theo cách kỳ diệu nhất.