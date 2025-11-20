  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang nghề & nghiệp

Vietnam Kids Fashion Week mùa 8 - nơi các tài năng nhí tỏa sáng

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
20/11/2025 06:15 GMT+7

Show diễn 'Shine' là sự kiện nằm trong khuôn khổ Vietnam Kids Fashion Week mùa 8, nơi các tài năng nhí được tỏa sáng và những bộ sưu tập dự báo xu hướng thời trang trẻ em được giới thiệu đến công chúng.

Vietnam Kids Fashion Week 2025 được tổ chức tại TTTM Tasco Mall bởi Trung tâm Tài năng nhí Kids' Talent, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sân thời trang trẻ em quy mô và chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Shine là show diễn nằm trong khuôn khổ Vietnam Kids Fashion Week mùa 8, là bước chuẩn bị cần thiết để các tài năng nhí có dịp luyện tập bài bản trước thềm show diễn chính thức.

Vietnam Kids Fashion Week mùa 8 - nơi các tài năng nhí tỏa sáng- Ảnh 1.

Các tài năng nhí được tỏa sáng trong show Shine của Vietnam Kids Fashion Week 2025

ẢNH: BTC

Chương trình không chỉ là một đêm diễn, mà còn là hành trình tạo cơ hội cho các mẫu nhí rèn luyện bản lĩnh sân khấu, kỹ năng catwalk và phong thái biểu diễn trước hàng trăm khán giả.

Vietnam Kids Fashion Week mùa 8 - nơi các tài năng nhí tỏa sáng- Ảnh 2.

Các bé thể hiện phong cách cá nhân, tạo nên những khung hình phóng khoáng và tự nhiên

ẢNH: BTC

Vietnam Kids Fashion Week mùa 8 - nơi các tài năng nhí tỏa sáng- Ảnh 3.

Thần thái tự tin, ánh mắt quyết đoán và những sải bước chuyên nghiệp của các mẫu nhí

ẢNH: BTC

Vietnam Kids Fashion Week mùa 8 - nơi các tài năng nhí tỏa sáng- Ảnh 4.

Những bộ sưu tập mang tinh thần trẻ trung, năng động, tạo nên bầu không khí tươi sáng qua từng bước catwalk đầy năng lượng của các mẫu nhí

ẢNH: BTC

Trong nhiều năm liên tiếp, Vietnam Kids Fashion Week luôn được đón chờ, và năm nay với show diễn Shine trong khuôn khổ sự kiện đã gây dấu ấn bởi sự chỉn chu, giàu cảm xúc và đáng nhớ đối với cả phụ huynh lẫn các mẫu nhí.

Vietnam Kids Fashion Week mùa 8 - nơi các tài năng nhí tỏa sáng- Ảnh 5.

Các mẫu nhí đã thể hiện được thần thái của từng bộ trang phục và mang đến cho khán giả những màn trình diễn hấp dẫn

ẢNH: BTC

Khán phòng càng trở nên ấn tượng hơn với sự có mặt của diễn viên Thanh Hương. Cô mang đến nguồn năng lượng ấm áp, gần gũi, truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ yêu nghệ thuật. Thanh Hương đã góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo và phong cách chuyên nghiệp cho mùa Vietnam Kids Fashion Week năm nay.

Vietnam Kids Fashion Week mùa 8 - nơi các tài năng nhí tỏa sáng- Ảnh 6.

Bà Đinh Hương, Trưởng ban tổ chức Vietnam Kids Fashion Week (ở giữa) cùng diễn viên Thanh Hương và Á hậu Hoa Đan

ẢNH: BTC

Chia sẻ về hành trình 8 mùa đưa Vietnam Kids Fashion Week trở thành sân khấu lớn cho trẻ em đam mê thời trang bà Đinh Hương cho biết, mỗi mùa là một dấu mốc trưởng thành, và show diễn Shine là minh chứng sống động cho những thay đổi tích cực mà các con đạt được.

Vietnam Kids Fashion Week năm nay một lần nữa chứng minh rằng: khi trẻ em được trao cơ hội, các con sẽ tỏa sáng theo cách kỳ diệu nhất.

Vietnam Kids Fashion Week mùa 8 - nơi các tài năng nhí tỏa sáng- Ảnh 7.

Các bé hóa thân thành những nhân vật cổ tích bước ra từ giấc mơ

ẢNH: BTC

Vietnam Kids Fashion Week mùa 8 - nơi các tài năng nhí tỏa sáng- Ảnh 8.

Mẫu nhí thể hiện sự chuyên nghiệp trên sàn catwalk với thiết kế phá cách

ẢNH: BTC

Vietnam Kids Fashion Week mùa 8 - nơi các tài năng nhí tỏa sáng- Ảnh 9.

Mẫu nhí thể hiện tài năng catwalk trong show Shine

ẢNH: BTC

Vietnam Kids Fashion Week mùa 8 - nơi các tài năng nhí tỏa sáng- Ảnh 10.

Cậu bé tự tin trình diễn trên sân khấu

ẢNH: BTC

Vietnam Kids Fashion Week mùa 8 - nơi các tài năng nhí tỏa sáng- Ảnh 11.

Sân khấu lung linh, nơi đam mê và bản lĩnh của các bạn nhỏ được thắp sáng

ẢNH: BTC

Vietnam Kids Fashion Week tài năng mẫu nhí Catwalk

Bài viết khác

Những điểm sáng trên sàn diễn Vietnam International Fashion Week

Những điểm sáng trên sàn diễn Vietnam International Fashion Week

Dấu ấn từ các thương hiệu quốc tế trên sàn diễn thời trang Việt

Dấu ấn từ các thương hiệu quốc tế trên sàn diễn thời trang Việt

Danh tính người mẫu Việt đầu tiên diễn cho Chanel

Danh tính người mẫu Việt đầu tiên diễn cho Chanel

Bùng nổ đêm nhạc - thời trang, Single with STYLE 2025 chinh phục hàng nghìn bạn trẻ

Bùng nổ đêm nhạc - thời trang, Single with STYLE 2025 chinh phục hàng nghìn bạn trẻ

Đạo diễn trẻ Đỗ Bảo Ngọc thắp sáng đêm nghệ thuật 'Tinh hoa áo dài 2025'

Đạo diễn trẻ Đỗ Bảo Ngọc thắp sáng đêm nghệ thuật 'Tinh hoa áo dài 2025'

Rầm rộ tuyển chọn người mẫu cho mùa thời trang cuối năm

Rầm rộ tuyển chọn người mẫu cho mùa thời trang cuối năm

Bất ngờ những thiết kế đẳng cấp của các tín đồ thời trang xanh

Bất ngờ những thiết kế đẳng cấp của các tín đồ thời trang xanh

Phong cách thời trang sexy ‘hút mắt’ của nữ chính phim giờ vàng

Phong cách thời trang sexy ‘hút mắt’ của nữ chính phim giờ vàng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top