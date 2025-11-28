'May đo mềm nổi sóng', suit, vest trẻ trung lại lên ngôi

Soft tailoring (thời trang may đo mềm mại) với các kiểu suit, vest..., trẻ trung thiết kế theo phong cách tự do là xu hướng được thế hệ nhân sự trẻ đón nhận rộng rãi bởi họ muốn trang phục không chỉ đại diện cho sự chỉn chu mà còn phải đồng hành với một lối sống đề cao sức khỏe tinh thần, sự linh hoạt và nhịp chuyển động tự nhiên của cơ thể.

Soft tailoring không đơn thuần là thay đổi về hình thức, kết cấu của trang phục mà là phong cách sống hiện đại ẢNH: DIOR

Thời trang nam cũng nằm trong xu hướng soft tailoring - tôn vinh sự tự do và phá cách song song với việc gìn giữ cảm hứng cổ điển

ẢNH: TOM FORD

Soft tailoring - may đo mềm và sức hút của suit, vest thoải mái

Điểm nổi bật của soft tailoring là các loại suit, vest mềm nằm ở chất liệu và cấu trúc. Các loại vải như washed wool, linen pha, viscose co giãn, gabardine nhẹ hay cotton twill mềm được lựa chọn để tạo độ rũ thoải mái, giảm hẳn cảm giác "đơ vai" của các kiểu truyền thống.

Nhiều nhà mốt quốc tế như Chanel, Dior, Lemaire hay Ami Paris đã trình làng những mẫu blazer dáng suông nhẹ, đường cắt tinh giản và bề mặt vải mịn, đem lại cảm giác suit ôm theo chuyển động thay vì áp đặt khuôn mẫu.

Những thiết kế blazer thoải mái, phối kết tự do và cá tính mang lại một dáng vẻ trẻ trung, sành điệu cùng một tinh thần thời trang hiện đại ẢNH: MISSONI

Tại VN, suit pastel lên ngôi với các tông be sữa, xanh mờ, xám đá, hồng tro - những gam màu có tác dụng "soothing" (dịu nhẹ) giúp giảm căng thẳng thị giác và phù hợp khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

Song hành với chất liệu, phom relax (thoải mái) là yếu tố tạo nên sự tự do là đặc trưng của xu hướng này. Blazer được thiết kế với vai mềm, thân áo suông nhẹ, độ dài vừa hông hoặc nhỉnh hơn một chút để giữ tỷ lệ cơ thể thanh thoát. Quần đi kèm theo xu hướng này cũng được tinh giản bằng dạng ống đứng hoặc ống rộng vừa, tạo độ thoáng và sự linh hoạt trong từng bước di chuyển.

Các chi tiết kết cấu bên trong được tối giản: lót mỏng, đường may nhẹ, ve áo mềm và cúc nhỏ tinh tế, khiến bộ suit mang cảm giác của một lớp outerwear (khoác ngoài) phong cách nhiều hơn là trang phục công sở mang tính kỷ luật.

Các thương hiệu thời trang VN cũng bám xu hướng khi liên tục cho ra mắt các thiết kế tinh giản, mềm mại nhưng rất thanh lịch và thời thượng ẢNH: CANARY FASHION

Phom dáng tự do và các đường cắt cúp, trang trí nhẹ nhàng làm nên sức hút của soft tailoring ẢNH: CANARY FASHION

Công sở hiện đại và sức hút của 'may đo mềm'

Sự hấp dẫn của soft tailoring còn ở khả năng phối đồ linh hoạt mà không làm mất đi vẻ chuyên nghiệp. Một chiếc blazer mềm có thể kết hợp cùng áo tank hoặc T-shirt trắng để tạo sự trẻ trung và tinh giản, trong khi áo sơ mi lụa, satin hoặc knit mỏng lại mang đến vẻ thanh lịch mềm mại cho những ngày họp hành quan trọng. Quần suông đứng phù hợp với lịch làm việc dày đặc, còn quần culottes hoặc ống rộng nhẹ mang lại cảm giác thảnh thơi nhưng vẫn phù hợp môi trường văn phòng. Giày sneaker trắng, loafer mềm hoặc kitten heels được ưu ái bởi khả năng giữ trọn sự thoải mái cả ngày.

Những thiết kế suit, vest và các kiểu váy áo khoác của các nhà mốt lớn rất "được" lòng các tín đồ thời trang công sở trẻ tuổi ẢNH: DIOR