Phong cách gợi cảm của ‘nữ tổng tài’ màn ảnh nhỏ

Có thể thấy, Huyền Lizzie dù theo phong cách tổng tài vẫn trung thành với phong cách vừa sang, vừa gợi cảm nhưng hiếm khi đi quá lố. Sự chỉn chu trong tạo hình, từ đồ công sở trên phim đến những bộ váy khoe lưng ong ngoài đời, khiến cô gần như không có "góc chết" trước ống kính.

Phong cách nữ tổng tài hiện đại, sexy và sang trọng của Huyền Lizzie ẢNH: FBNV

Trong phim Cách em 1 milimet, Ngân là nữ tổng tài thành đạt, điều hành công ty, làm vợ, làm mẹ và luôn phải giữ phong thái của người phụ nữ ở "thượng tầng" thành thị. Tủ đồ của nhân vật lên hình vì thế được xây dựng rất có chủ đích: blazer, váy bút chì, đầm ôm dáng với phom tối giản, tập trung vào đường eo, vai và vòng hông để tôn vóc dáng thon gọn. Màu sắc chủ đạo là trắng, đen, be, xám hoặc xanh navy - những gam cơ bản nhưng toát lên vẻ thời thượng, quyền lực và gợi cảm đủ hút ánh nhìn.

Huyền Lizzie chọn phong cách tối giản nhưng vẫn cuốn hút và hiện đại ẢNH: FBNV

Ngoài ra để tôn lên vị thế của một nữ tổng tài, Huyền Lizzie phục sức cho phong cách của mình cả một thế giới đồ hiệu. Từ túi xách, giày cao gót, dây lưng đến đồng hồ đều là các thiết kế đến từ những thương hiệu xa xỉ, tạo nên diện mạo một nữ doanh nhân giàu có, sang chảnh đúng nghĩa. Đồ hiệu tiền tỷ không chỉ phô trương sự giàu sang mà còn giúp khán giả tin vào vị thế xã hội của nhân vật: chỉ cần bước vào khung hình, Ngân đã toát lên khí chất của người phụ nữ có quyền lực kinh tế, có vị thế trong giới nữ doanh nhân thành đạt.

Gam màu đen - trắng là chủ đạo trong phong cách tổng tài của Huyền Lizzie ẢNH: FBNV

Điểm thú vị là khi rời khỏi hình tượng nữ tổng tài trên phim, Huyền Lizzie ngoài đời còn "nâng cấp" độ gợi cảm. Cô thường xuyên diện váy hở lưng, đầm hai dây, thiết kế ôm sát khoe lưng ong nuột nà, vòng eo nhỏ và đôi chân thon. Tuy nhiên, sự sexy của cô không đi theo hướng phô trương mà giữ ranh giới khá tinh tế: đường cắt xẻ vừa đủ, phom váy ôm nhưng không bó chặt, chất liệu lụa, satin, voan mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính.

Huyền Lizzie mặc bộ vest nhưng vẫn gợi cảm, mềm mại và sang chảnh ẢNH: FBNV

Ở tuổi 35, đã trải qua một cuộc hôn nhân và là mẹ một con, Huyền Lizzie hiểu rõ tâm lý người phụ nữ trưởng thành, độc lập nhưng nhiều tổn thương. Điều này phản chiếu khá rõ trong cách cô xây dựng nhân vật Ngân. Những bộ cánh công sở kín đáo hơn được sử dụng ở các phân đoạn Ngân "giữ mình" trong khuôn khổ gia đình; trong khi ở các cảnh đối diện khủng hoảng hôn nhân, những bộ đầm ôm, cổ vuông, cổ chữ V sâu vừa phải giúp nhân vật trở nên mong manh mà vẫn đầy khí chất.

Đầm dạ tiệc của nữ tổng tài - Huyền Lizzie cũng sang trọng và gợi cảm ẢNH: FBNV

Nhìn tổng thể, phong cách thời trang gợi cảm của "nữ tổng tài" Huyền Lizzie không chỉ là cuộc chơi váy áo. Đó là cách cô và ê kíp dùng ngôn ngữ thời trang để khắc họa chân dung người phụ nữ hiện đại: biết chăm sóc bản thân, dám đẹp, dám sang, dám sống đúng với vị thế mình xứng đáng, nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, chuẩn mực của nhân vật trên sóng truyền hình.