Nữ doanh nhân tận tâm với cộng đồng, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Thành tựu của chị Phạm Thị Bích Huệ không chỉ được đo bằng sự lớn mạnh của một tập đoàn logistics công nghiệp, mà còn bởi dấu ấn tiên phong, tư duy đổi mới và tinh thần cống hiến cho cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam.

Nâng tầm thương hiệu logistics Việt Nam

Tốt nghiệp tiến sĩ ngành logistics, chị Phạm Thị Bích Huệ là một trong những doanh nhân đầu tiên nhìn thấy xu hướng phát triển tất yếu của ngành kinh tế này.

Từ một đơn vị cung ứng dịch vụ logistics truyền thống, Western Pacific dưới sự dẫn dắt của chị đã chuyển mình thành doanh nghiệp tiên phong xây dựng mô hình Logistics Industrial Cluster (LIC) - hệ sinh thái tích hợp giữa khu công nghiệp, hạ tầng logistics và vận hành tổng thể.

Chị Phạm Thị Bích Huệ ẢNH: NVCC

Chia sẻ về sự tiên phong vào lĩnh vực này, chị Huệ cho biết, việc nguyên vật liệu và sản phẩm phải di chuyển qua nhiều chặng đường khác nhau khiến chi phí logistics bị đội lên rất cao. Mô hình LIC ra đời giúp rút ngắn toàn bộ chu trình đó, đưa vận chuyển - sản xuất - phân phối về trong một cấu trúc khép kín, giảm thời gian, nhân lực và chi phí cho doanh nghiệp. Đây được xem là hướng đi mang tính chiến lược, bắt kịp xu thế thế giới và phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Khởi nghiệp từ năm 2006, chị Huệ đã từng bước dẫn dắt doanh nghiệp của mình không ngừng lớn mạnh. Giai đoạn 2020 - 2025, Western Pacific tăng trưởng vượt bậc. Năm 2024, doanh thu toàn hệ thống đạt hơn 831 tỉ đồng, mức tăng trưởng gấp 22 lần so với năm trước đó. Hệ sinh thái Western Pacific cũng được mở rộng lên 16 công ty thành viên, hiện diện tại nhiều địa phương trọng điểm về công nghiệp và logistics như: Bắc Ninh, Ninh Bình, TP.HCM…và cả Melbourne (Úc) với tổng quỹ đất hạ tầng cảng biển, hạ tầng khu công nghiệp gần 1.000 ha.

Chị Phạm Thị Bích Huệ được trao giải thưởng "Nữ Doanh nhân ASEAN xuất sắc" ẢNH: NVCC

Ở góc độ đóng góp tài chính cho đất nước, chỉ trong 4 năm gần nhất, tính đến hết 6 tháng đầu năm 2025, Western Pacific đã nộp ngân sách nhà nước tổng cộng hơn 1.300 tỉ đồng. Đây là con số ít doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực logistics đạt được.

Việc ứng dụng công nghệ vào quản trị từ AI, IoT đến hệ thống ERP, cũng cho thấy tư duy hiện đại của nữ doanh nhân, để đưa doanh nghiệp tiến nhanh trên con đường chuyển đổi số. Chị còn góp phần mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác chiến lược như Yoshida Kaiun (Nhật Bản), nâng tầm thương hiệu logistics Việt Nam trên thị trường khu vực.

Dấu ấn trong cộng đồng doanh nhân trẻ

Không chỉ điều hành doanh nghiệp, chị Huệ còn gắn bó sâu sắc với phong trào Doanh nhân trẻ. Với vai trò Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chị phụ trách kết nối các tỉnh khu vực Đông Nam bộ, triển khai nhiều chương trình quy mô quốc gia như các diễn đàn doanh nhân trẻ, Giải thưởng Sao vàng đất Việt và Giải thưởng Sao Đỏ.

Chị Phạm Thị Bích Huệ (giữa) tham gia chia sẻ thông tin tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân năm 2025 ẢNH: XUÂN TÙNG

Chị giữ vai trò Trưởng ban Hợp tác quốc tế của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và đã chủ trì ký kết hợp tác, tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại, thúc đẩy hình ảnh doanh nhân trẻ Việt Nam trong cộng đồng ASEAN.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân trẻ ASEAN năm 2020, giữa thời điểm dịch Covid-19 gây gián đoạn toàn cầu, chị là Trưởng ban tổ chức Carnival Doanh nhân trẻ ASEAN. Sự kiện được tổ chức linh hoạt kết hợp online, offline, để lại dấu ấn tốt đẹp và được lãnh đạo Chính phủ, Bộ Ngoại giao đánh giá cao về sáng tạo và hiệu quả.

Gần đây nhất, chị cũng là Trưởng ban Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF), là sự kiện đối thoại chính sách lớn nhất từ trước đến nay do Hội Doanh nhân trẻ tổ chức, kết nối hơn 3.000 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, cơ quan nhà nước.

Chị Phạm Thị Bích Huệ là Trưởng ban Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 ẢNH: XUÂN TÙNG

Chị cũng là người đặt nền móng cho việc thành lập Câu lạc bộ Nữ doanh nhân trẻ ASEAN, góp phần nâng cao tiếng nói của phụ nữ trong cộng đồng doanh nhân khu vực. Website Doanh nhân trẻ ASEAN (ayec.org), do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai với vai trò đóng góp đặc biệt của chị, trở thành nền tảng thông tin chính thức và kênh kết nối doanh nghiệp trong ASEAN.

Tận tâm với cộng đồng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong hành trình làm doanh nhân của chị Phạm Thị Bích Huệ. Chị luôn đặt mục tiêu phát triển các dự án song hành với phát triển đời sống kinh tế - xã hội. Tính đến nay, Western Pacific đã dành 14 tỉ đồng cho các hoạt động đồng hành và hỗ trợ cộng đồng địa phương phát triển cộng đồng doanh nhân, các hoạt động khuyến học trong thanh thiếu niên, xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông, hỗ trợ máy móc cho hoạt động sản xuất của người dân.

Trong đại dịch Covid -19, Western Pacific đã tài trợ xe cứu thương cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang nhằm hỗ trợ kịp thời các điểm nóng dịch bệnh. Trong các đợt thiên tai như bão Yagi, bão Bualoi, Western Pacific cũng triển khai kịp thời nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người dân sửa sang trường học, công trình tại địa phương, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Chị Phạm Thị Bích Huệ nhận được nhiều bằng khen, trong đó có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ẢNH: NVCC

Không chỉ là doanh nhân thành công, chị Phạm Thị Bích Huệ còn là gương mặt tiêu biểu trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới và hỗ trợ phụ nữ trong kinh doanh. Với triết lý "phụ nữ không chỉ có quyền mơ ước mà còn phải có quyền thực hiện ước mơ", chị Huệ dành nhiều tâm huyết cho công tác hỗ trợ nữ doanh nhân trẻ.

Chị thường xuyên tổ chức và chủ trì các diễn đàn, hội thảo dành cho nữ doanh nhân trẻ, xây dựng các chương trình đào tạo, cố vấn thực chất, giúp phụ nữ nâng cao năng lực điều hành và mở rộng cơ hội hợp tác.

Năm 2018, chị được Đại sứ quán Úc trao danh hiệu Đại sứ nữ quyền trong chiến dịch "Career Has No Gender", ghi nhận sự ảnh hưởng và đóng góp của chị trong việc thúc đẩy vai trò của nữ giới trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Chị cũng được nhận nhiều bằng khen và giải thưởng danh giá như: bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Giải thưởng Sao vàng đất Việt, Giải thưởng "Nữ doanh nhân ASEAN xuất sắc"…

Được vinh danh trong Giải thưởng Sao Đỏ năm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho một doanh nhân đã bền bỉ theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, kiến tạo hệ sinh thái logistics hiện đại và luôn cống hiến cho cộng đồng. Với chị Huệ, thành công không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng, mà còn ở giá trị tạo dựng: kết nối doanh nhân, hỗ trợ phụ nữ, đồng hành cùng địa phương và lan tỏa tinh thần đổi mới.