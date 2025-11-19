Đào tạo chuẩn nghề logistics và sự hỗ trợ từ Úc

Nguyễn Hữu Sơn, cựu sinh viên MIC1, hiện là nhân viên của Công ty GoldenLink ảnh: thụy miên

Công việc hằng ngày của Sơn ở đây là kiểm đếm hàng hóa, trong đó có nhiều mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ. Từ hơn 1 năm qua, Sơn đã được nhận vào làm tại Công ty GoldenLink, hoạt động trong lĩnh vực logistics và vận tải hàng hóa. Sơn là một trong các cựu sinh viên của MIC1 được nhà tuyển dụng chọn vào làm trước khi tốt nghiệp.



Xây dựng chương trình giáo dục nghề nghiệp kiểu mẫu trong lĩnh vực logistics

MIC1 là một trong 16 trường cao đẳng đối tác trên khắp Việt Nam tham gia chương trình Aus4Skills - dự án Thúc đẩy liên kết doanh nghiệp với giáo dục nghề nghiệp (Aus4Skills VET). Đây là chương trình do chính phủ Úc hỗ trợ để cung cấp mô hình đào tạo theo định hướng ngành bằng cách áp dụng mô hình phát triển kỹ năng do doanh nghiệp dẫn dắt.

Hướng tiếp cận trên dẫn đến đầu ra là các sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng làm việc với các kỹ năng thực tế cần thiết để làm việc trong lĩnh vực logistics, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Các sinh viên khoa logistics thực hành tại khu mô phỏng ảnh: thụy miên

Kể từ khi tham gia dự án vào cuối năm 2019, trong 6 năm qua, trường đã tham gia nhiều hoạt động nâng cao năng lực như các khóa đào tạo, hội thảo, cuộc họp và trao đổi kiến thức do dự án tổ chức. Các hoạt động này tập trung vào: phát triển chuyên môn logistics, đào tạo và đánh giá dựa trên năng lực (CBTA), đổi mới lãnh đạo, số hóa, đảm bảo chất lượng và hòa nhập.

Trong khuôn khổ các hoạt động CBTA, dự án đã hỗ trợ MIC1 triển khai các mô-đun CBTA như: Tiếp nhận và lưu trữ hàng hóa, đóng gói và xuất hàng, vận hành xe nâng. Các mô-đun này đã được thí điểm thành công và trở thành mô hình để nhân rộng. Chương trình đã chuyển đổi MIC1 từ một đơn vị đào tạo logistics mới thành một trường giáo dục nghề nghiệp kiểu mẫu trong lĩnh vực logistics.

Trong đó, nhà trường xác định logistics là mũi nhọn đột phá cho tầm nhìn đưa MIC1 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu tiên phong về logistics xanh và logistics số vào năm 2045, theo TS Đỗ Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường CĐ Hàng hải và Đường thủy 1.

Ngành logistics thu hút rất nhiều sinh viên nữ theo học ảnh: thụy miên

Mô phỏng môi trường làm việc trên thực tế và do doanh nghiệp dẫn dắt

Nhờ thành công từ các dự án thí điểm, nhà trường đã được cấp ngân sách đầu tư mô hình đào tạo CBTA tại Trung tâm Logistics, một cơ sở đào tạo thực hành nhận được đánh giá cao từ các đối tác quốc tế.

Với kinh phí đầu tư gần 70 tỉ đồng trên diện tích gần 15.000 m2, mô hình đào tạo ở cơ sở 2 của MIC1 đã hoàn thiện vào cuối năm 2023 và được đưa vào sử dụng giữa năm 2024. Cơ sở này giúp cho công tác đào tạo sinh viên ngành logistics đang gia tăng. Theo số liệu của nhà trường, quy mô tuyển sinh cho chương trình logistics năm 2025 là 385 em, tăng 285% so với 149 em vào năm đầu tiên tham gia dự án là 2019.

Ông Đỗ Hồng Hải, Phó hiệu trưởng MIC1, cho biết nhu cầu lao động ngành logistics rất lớn, và hiện là ngành "hot" thứ hai trong khâu tuyển sinh của trường. Hầu như 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay.

Sinh viên thực hành tại khu mô phỏng của trường ảnh: thụy miên

Một trong những ví dụ điển hình là Hoàng Gia Long, sinh viên khóa 51 ngành logistics. Long cho biết trong quá trình học đã được đi thực tập tại 2 công ty, và hiện là nhân viên của một trong hai công ty này. Việc thực tập mang đến nhiều cơ hội tiếp xúc với thực tế, cũng như thực hành những kỹ năng học trên trường lớp.

Ông Hà Đức Ngọc, chuyên viên Phòng giáo dục nghề nghiệp của Cục Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên thuộc thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đánh giá chương trình đào tạo nghề của Úc nói chung khá phù hợp với Việt Nam, bao gồm chương trình do Aus4Skills đang triển khai.

"Chúng tôi vẫn nói rằng là doanh nghiệp là một bộ phận không thể tách rời trong hoạt động đào tạo của các nhà trường, Và chương trình CBTA của Aus4Skills đặc biệt nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp", ông Ngọc thông tin.

TS Đỗ Văn Tuấn, Hiệu trưởng trường MIC1, và bà Peta Donald, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Úc ảnh: thụy miên

Quay lại kho của GoldenLink, ông Trần Minh Đức, Phó giám đốc công ty, cho biết khách hàng chủ yếu xuất khẩu đi Mỹ, bao gồm hàng cho Walmart và các nhà nhập khẩu từ Trung Quốc. Hằng năm công ty khai thác hơn 200.000 khối hàng xuất khẩu đi Mỹ và khoảng 100.000 khối hàng nhập khẩu, cũng như một lượng container rất lớn thông qua bãi.

Suốt 4 -5 năm qua, công ty có mối quan hệ với MIC1, cụ thể là tham gia xây dựng giáo trình sát với nhu cầu nghề nghiệp trên thực tế, và đón các sinh viên đến thực tập theo tần suất khoảng 80 sinh viên/năm. Sau khi đón hơn 300 lượt sinh viên, GoldenLink tuyển dụng được 8 bạn xuất sắc, trong đó có 2 bạn giữ vị trí quan trọng trong công ty.

Theo ông, đây là mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Nhà trường có cơ sở vật chất cũng như điều kiện thực tế để cho sinh viên thực hành, còn công ty có nguồn nhân lực sẵn có trong những thời điểm hàng cao điểm, khi cần mở rộng tuyển dụng nhân viên.

Các sinh viên ngành logistics của trường ảnh: thụy miên

Ông Đức cho hay hiện thị trường đang rất thiếu công nhân, thủ kho và xe nâng là nhu cầu rất lớn, đặc biệt đối với thị trường Hải Phòng hiện tại. Ông khuyến nghị nhà trường nên mở rộng quan hệ sang các công ty ở nhiều lĩnh vực khác nhau để thêm môi trường cho sinh viên thực tập.

Trước thành công của chương trình, Đại sứ Úc Gillian Bird bày tỏ Úc tự hào được chia sẻ hệ thống giáo dục và đào tạo nghề hàng đầu thế giới với Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ví dụ, trong lĩnh vực hậu cần, các công ty logistics đang vận hành hiệu quả và năng suất hơn vì họ có thể tiếp cận nhiều sinh viên tốt nghiệp đã được đào tạo thực tế và sẵn sàng làm việc.

"Sau 10 đầu tư thông qua chương trình Aus4Skills, chúng tôi rất vui mừng khi thấy hơn một nửa số sinh viên ngành logistics tại một số trường đối tác là nữ, hỗ trợ Việt Nam xây dựng một lực lượng lao động toàn diện hơn cho tương lai, từ đó góp phần tăng năng suất", Đại sứ Úc cho biết.