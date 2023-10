Triệt lông vĩnh viễn - cách thực hiện và kỹ thuật tốt nhất là gì

Triệt lông vĩnh viễn có hết được không, dường như vấn đề này đã trở thành mối bận tâm của nhiều chị em. Hiện nay, ngày càng có nhiều phương pháp hiện đại giúp ngăn chặn sự xuất hiện của các sợi lông trong thời gian dài. Tuy nhiên, chúng vẫn sẽ quay trở lại nhưng mọc với mật độ thưa thớt, mảnh và nhạt màu hơn trước.

Triệt lông vĩnh viễn là giải pháp giúp loại bỏ hoàn toàn phần lông, mọc ở các vị trí không mong muốn trên cơ thể như: nách, ria mép, tay, chân,… @seta_beautyclinic

Triệt lông vĩnh viễn: nó hoạt động như thế nào?

Trước hết cần làm rõ hai điều: thứ nhất là việc tẩy lông không phải vĩnh viễn mà kéo dài theo thời gian. Bất kể kỹ thuật nào được chọn, tỷ lệ giảm tóc đều xấp xỉ 80%; phần còn lại biến thành lông tơ bất kể tia laser được chọn. Thứ hai: để đạt được kết quả, việc tự làm như wax lông bằng keo, cạo... bị loại trừ. Cả phương pháp điều trị bằng ánh sáng xung và laser đều phải được thực hiện bởi nhân viên có chuyên môn và kỹ thuật tay nghề.

Bất kể kỹ thuật nào được chọn, tỷ lệ giảm đều xấp xỉ 80%; phần còn lại biến thành lông tơ bất kể tia laser được chọn. @fridabeautylab

Hãy luôn tham khảo và tìm hiểu từ những trung tâm làm đẹp tốt nhất.

Sự khác biệt giữa ánh sáng xung và laser

Chúng là hai công nghệ khác nhau mặc dù cả hai đều dựa trên nguyên tắc quang nhiệt chọn lọc. Sự khác biệt là ở bước sóng tấn công melanin (có trong bóng đèn tóc) và hấp thụ tia laze. Cách thức hoạt động của ánh sáng xung, và cách chọn phương pháp triệt lông vĩnh viễn tốt nhất: Ánh sáng xung phát ra các loại bước sóng khác nhau (và do đó, ánh sáng đa sắc được sử dụng), trong khi laser diode hoạt động nhờ một chùm ánh sáng đơn màu chiếu vào bóng đèn một cách có chọn lọc.

"Ánh sáng xung đảm bảo giảm vĩnh viễn tình trạng mọc lại chỉ sau bốn tuần", chuyên gia da liễu Quỳnh Dao cho biết. @villabrasini_beautyclinic

Các bóng tóc sau đó bị phá hủy bởi chùm ánh sáng được chuyển thành năng lượng nhiệt. Hai phương pháp cũng không tương đương về kết quả. "Ánh sáng xung đảm bảo giảm vĩnh viễn tình trạng mọc lại chỉ sau bốn tuần", chuyên gia da liễu Quỳnh Dao cho biết. Nhưng kết quả tốt nhất chỉ thu được ở chị em có nước da sáng và tóc sẫm màu. Những phụ nữ có mái tóc rất sáng, trắng hoặc đỏ và những người có làn da rất sẫm màu không phải là đối tượng phù hợp nhất để sử dụng phương pháp này vì ánh sáng xung sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Vì vậy, nếu bạn có làn da sáng và mái tóc không quá sáng thì có thể lựa chọn phương pháp này. Nếu không, bạn có thể cân nhắc việc tẩy lông bằng laser. Nhưng laser tóc hoạt động như thế nào?

Triệt lông vĩnh viễn- ưu điểm của tẩy lông bằng laser

Triệt lông bằng laser là phương pháp hiện đại được nhiều người áp dụng. Thông qua ánh sáng phát ra từ tia laser, sắc tố Melanin có trong các nang lông sẽ được hấp thụ. @TMVKim Anh

Ngoại trừ những trường hợp cụ thể do bệnh lý liên quan đến nội tiết tố kích thích mọc tóc (cũng do dùng một số loại thuốc), liệu pháp laser thường được chứng minh là mang tính quyết định đối với những người muốn triệt lông vĩnh viễn. Với ưu điểm triệt lông vĩnh viễn vùng mặt và triệt lông vùng bikini vĩnh viễn: thường chỉ cần thực hiện vài lần so với sử dụng xung ánh sáng để thấy được kết quả. Tẩy lông bằng laser tốt nhất là gì? Không thể đưa ra một câu trả lời duy nhất vì loại laser tốt nhất được chọn dựa trên nhu cầu. Ví dụ, loại laser alexandrite tốt nhất để tẩy lông vĩnh viễn phù hợp với những người có làn da rất sáng, trong khi loại laser tốt nhất để tẩy lông như neodymium yag được khuyên dùng cho những người có làn da sẫm màu hơn.



Triệt lông bằng laser: chi phí và thời gian

Về số lượng cho thời gian thực hiện, không thể thực hiện ít hơn bốn buổi nếu bạn muốn xem kết quả. Đôi khi bạn thậm chí có thể đặt tới mười cuộc hẹn để triệt lông vĩnh viễn bằng laser. Thời gian của buổi điều trị, cũng như chi phí, thay đổi tùy theo vùng cần điều trị: từ 10 phút, nếu vùng đó nhỏ, đến một giờ nếu tia laser chiếu vào toàn bộ chân. Nếu bạn quyết định sử dụng tia laser, điều quan trọng là bạn phải nhất quán: nhìn chung, giữa buổi này với buổi khác có thể không quá một tháng (và vì lý do này, điều cần thiết là phải di chuyển trước).

Nếu bạn sử dụng thuốc chống đông máu hoặc bị rối loạn đông máu thì kỹ thuật này không được khuyến khích @villabrasini_beautyclinic

Vào cuối buổi trị liệu, nếu bạn có làn da nhạy cảm, bạn có thể nhận thấy mẩn đỏ: đó là phản ứng bình thường mà bạn có thể kiểm soát bằng một loại kem làm dịu. Hãy nhớ: giữa buổi này và buổi khác, điều cần thiết là không để vùng điều trị tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong cả tháng sau khi điều trị.

Phương pháp này không gây biến chứng nguy hiểm và phù hợp với hầu hết cơ thể con người. Tuy nhiên nếu bạn có những vết thương hở hay đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc bị rối loạn đông máu thì kỹ thuật này không được khuyến khích. Ngoài ra, kỹ thuật viên sẽ xem xét, chú ý nhiều khi cơ thể bạn có nốt ruồi, vết trầy xước, kích ứng và mụn trứng cá. Chỉ có chuyên gia mới có thể đánh giá, tùy từng trường hợp, nên chọn kỹ thuật nào và liệu tất cả các điều kiện có được đáp ứng để đăng ký điều trị hay không.

Bài viết với sự tư vấn từ các bác sỹ da liễu thuộc Viện thẩm mỹ Vanity, Chuyên gia Quỳnh Dao Acclear và Thẩm mỹ viện T- Young