Trở thành tâm điểm xuống phố với xu hướng kẹp nơ xinh

Kẹp nơ đang là món phụ kiện tóc dẫn đầu xu hướng giúp mang lại diện mạo đài các cho phái đẹp trong mọi khoảnh khắc.
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Kẹp nơ không còn là món phụ kiện xa lạ nhưng sự trở lại mạnh mẽ của xu hướng ballet core và coquette đã biến nó thành biểu tượng của sự nữ tính hiện đại. Dải lụa mềm mại, chất vải nhung quý phái cho đến thiết kế sợi mảnh tối giản, kẹp nơ khéo léo tạo điểm nhấn cho mái tóc và tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt.
Không đơn thuần là chi tiết trang trí cho mái tóc, kẹp nơ trắng còn đóng vai trò như một điểm nhấn tinh tế giúp hoàn thiện diện mạo.
Để tạo điểm nhấn nổi bật hơn cho diện mạo, một chiếc kẹp nơ đỏ sẽ là lựa chọn hoàn hảo làm nổi bật toàn bộ trang phục.
Sự đối lập trong thời trang luôn tạo nên những hiệu ứng thú vị, khi chiếc nơ trắng được kết hợp trang phục trễ vai cá tính hoặc cúp ngực càng tôn lên sự quyến rũ của người mặc.
Từ những chiếc kẹp lụa bản to sang trọng, nơ phồng đỏ đô quý phái cho đến các sợi vải mảnh tối giản hay chất liệu dạ phối chữ độc đáo, kẹp nơ chính là nét chấm phá hoàn hảo. Sự linh hoạt của món phụ kiện này không chỉ giúp tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt mà còn dễ dàng ăn nhập với mọi dáng người.