Trở thành tâm điểm xuống phố với xu hướng kẹp nơ xinh

Kẹp nơ không còn là món phụ kiện xa lạ nhưng sự trở lại mạnh mẽ của xu hướng ballet core và coquette đã biến nó thành biểu tượng của sự nữ tính hiện đại. Dải lụa mềm mại, chất vải nhung quý phái cho đến thiết kế sợi mảnh tối giản, kẹp nơ khéo léo tạo điểm nhấn cho mái tóc và tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt.



Chiếc kẹp nơ này sở hữu kích thước bản to nổi bật, được làm từ chất liệu vải lụa cao cấp mang lại độ bóng nhẹ. Dáng nơ to ôm lấy mái tóc một cách duyên dáng. Kết hợp phụ kiện này cùng chiếc đầm tay phồng màu tím nhạt sẽ mang đến cho bạn diện mạo ngọt ngào

ẢNH: DAHLIA STUDIOS

Không đơn thuần là chi tiết trang trí cho mái tóc, kẹp nơ trắng còn đóng vai trò như một điểm nhấn tinh tế giúp hoàn thiện diện mạo.



Kẹp nơ mang sắc kem trang nhã, có kích thước nhỏ nhắn và được hoàn thiện từ chất liệu vải lụa mịn màng. Kiểu dáng nơ basic, dễ dàng phối với trang phục tone sur tone đầy cuốn hút và đầm cổ yếm sắc kem sang trọng ẢNH: @_BAOYEN.LITTLE

Kẹp tóc trắng tinh khôi, thắt thành hình chiếc nơ nhỏ nhắn đầy tinh tế. Kiểu dáng mềm mại, không hề khiên cưỡng cho mái tóc của phái đẹp. Phối chiếc nơ sợi vải trắng cùng đầm trễ vai màu hồng đào để tôn lên bờ vai trần thon thả ẢNH: KOALA DESIGNS

Để tạo điểm nhấn nổi bật hơn cho diện mạo, một chiếc kẹp nơ đỏ sẽ là lựa chọn hoàn hảo làm nổi bật toàn bộ trang phục.



Gây ấn tượng với thiết kế dáng phồng nhỏ nhắn, tạo độ cứng cáp vừa phải để chiếc nơ luôn đứng dáng trên tóc. Gam màu đỏ đô trầm ấm, tôn da, diện cùng áo babydoll màu kem và quần jeans ống rộng màu xám xanh để sở hữu ngay vẻ ngoài năng động ẢNH: SALAVI SHOP

Chiếc kẹp nơ này là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất liệu lụa và thiết kế may phồng mini tạo độ phồng xinh xắn. Sắc đỏ tươi của nơ giúp mái tóc thêm nổi bật. Kết hợp cùng áo tay phồng kiểu crop top và chân váy xếp tầng để thêm phần hoàn hảo ẢNH: DAHLIA STUDIOS

Sự đối lập trong thời trang luôn tạo nên những hiệu ứng thú vị, khi chiếc nơ trắng được kết hợp trang phục trễ vai cá tính hoặc cúp ngực càng tôn lên sự quyến rũ của người mặc.



Chiếc kẹp to với sợi dài độc đáo, điểm nhấn của chiếc kẹp nằm ở phần viền đen sắc sảo, tạo nên cấu trúc tương phản mạnh mắt. Chiếc kẹp nơ dạ sợi dài này sẽ là mảnh ghép hoàn hảo khi phối cùng đầm quây dáng ngắn màu trắng để dự các buổi tiệc tối sang chảnh ẢNH: @_LNB._.NHU0704

Chiếc kẹp nơ có phom dáng siêu mảnh được thắt khéo léo từ những sợi vải màu trắng, thiết kế nhỏ gọn này giúp cố định những lọn tóc con một cách gọn gàng mà vẫn giữ được sự tự nhiên. Phối với áo trễ vai bằng da và quần bí màu trắng để hoàn thiện vẻ ngoài nàng thơ ẢNH: KOOKY HOUSE

Từ những chiếc kẹp lụa bản to sang trọng, nơ phồng đỏ đô quý phái cho đến các sợi vải mảnh tối giản hay chất liệu dạ phối chữ độc đáo, kẹp nơ chính là nét chấm phá hoàn hảo. Sự linh hoạt của món phụ kiện này không chỉ giúp tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt mà còn dễ dàng ăn nhập với mọi dáng người.

