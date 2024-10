Jennie (BlackPink) xuất hiện khác lạ với mái tóc vàng

Xuất hiện tại sự kiện toàn sao, giọng ca Solo "lột xác" với mái tóc màu vàng bạch kim, kết hợp bộ trang phục màu xanh sáng cùng vòng cổ ngọc trai, tất xuyên thấu, túi xách đen và sandal cao gót đồng bộ. Tất cả đều đến từ thương hiệu xa xỉ mà cô đang làm đại sứ thương hiệu. Nhưng lần này, hình ảnh của Jennie nhận về nhiều phản hồi tiêu cực.



Tạo hình mới của Jennie ẢNH: ALLKPOP

Trong khi một số người hâm mộ phấn khích trước vẻ ngoài ấn tượng của Jennie thì không ít cư dân mạng lại có ý kiến trái chiều. Họ cho rằng mái tóc màu vàng bạch kim không hợp với gương mặt của ngôi sao Kpop, khiến nhan sắc cô bị "chìm nghỉm". Ngoài ra, lớp trang điểm nhạt nhòa cũng làm giảm bớt vẻ rạng ngời thường thấy ở Jennie.



Chiếc quần siêu ngắn khiến hình ảnh Jennie trở nên phản cảm ẢNH: ALLKPOP

"Không có gì phù hợp với cô ấy từ đầu đến chân"; "Họ chỉ nên làm tóc và trang điểm nhẹ nhàng thôi. Như vậy Jennie trông sẽ xinh hơn"; "Quên mái tóc và bộ đồ đó đi. Chúng thật kinh khủng"; "Cô ta ngày càng ăn mặc hở hang"... một số ý kiến không đánh giá cao tạo hình mới của thành viên nhóm BlackPink.

Ngoài mái tóc giả không phù hợp, bộ trang phục Jennie diện trên người cũng bị khán giả la ó không thương tiếc. Cô bị chỉ trích vì mặc chiếc quần ngắn cũn như nội y làm lộ ra một phần vòng 3. Trong một vài bức hình, khoảnh khắc hớ hênh của nữ idol đã bị cánh săn ảnh ghi lại.

Jennie trông kém sắc bên những người đẹp khác ẢNH: WWD

Sau sự kiện này, người hâm mộ đang mong chờ màn tái xuất với âm nhạc của Jennie qua ca khúc mới mang tên Mantra, dự kiến phát hành vào ngày 11.10 tới. Bên cạnh âm nhạc, ở thị trường giải trí trong nước, Jennie đang xuất hiện trong chương trình tạp kỹ của đài JTBC - My Name is Gabriel.



Tuy có sự góp mặt của dàn cast nổi tiếng như Park Bo Gum, Park Myung Soo, Hong Jin Kyung, Yum Hye Ran và Ji Chang Wook nhưng chương trình này không nhận được quá nhiều sự quan tâm bởi rating luôn ở mức thấp.