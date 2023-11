Trời dần ấm lên, các kiểu áo khoác 'to sụ' nhường ngôi cho áo cardigan mỏng nhẹ

Chiếc áo cardigan đã trở thành "must have item" cho những ngày lạnh trong tủ đồ của mọi cô gái. Bạn có thể mặc kèm chúng với áo blouse, áo sơ mi ở bên trong hoặc mặc như một chiếc áo len thông thường ở bên ngoài. Chất liệu len mềm mịn, nhẹ nhàng, cardigan có khả năng giữ ấm, giữ nhiệt tốt. Ulzzang người Hàn - Ro Jung Hwa diện mẫu áo cổ chữ V màu đỏ mận mix cùng chân váy dạ xếp ly bản to và kết lại bằng boots da nâu cao đến đầu gối. Bản phối đơn giản nhưng giúp người mặc khoe trọn vẻ ngoài xinh tươi và đầy trong trẻo