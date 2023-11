Tương lai của thời trang Việt qua góc nhìn nhà thiết kế Gen Z

Ba nhà thiết kế Gen Z mang đến ba sắc màu trong thiết kế - Phan Đăng Hoàng với thời trang quyến rũ, sang trọng đậm chất nghệ thuật dành cho nữ giới; Nguyễn Thành Danh là xu hướng thời trang street wear phi giới tính và Phạm Trần Thu Hằng là thời trang trẻ em.

Thiết kế trong BST Sculpture của NTK Phan Đăng Hoàng

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Aquafina Vietnam International Fashion Week (AVIFW) là sàn diễn thời trang chuyên nghiệp đã có 16 mùa tổ chức. Đây là nơi mà hầu hết các tên tuổi thiết kế lớn nhất của thời trang Việt từng sải bước như Công Trí, Thủy Nguyễn, Phương My, Lê Thanh Hòa... Ban tổ chức cho biết lý do các nhà thiết kế Gen Z được ưu ái tại AVIFW Thu Đông 2023 là vì trên thực tế sàn diễn chuyên nghiệp dành cho các nhà thiết kế trẻ không nhiều. Cùng với chủ đề Kiến tạo tương lai - Shaping the future, ban tổ chức hy vọng AVIFW có thể trở thành bệ phóng phát triển cho các tài năng thiết kế trẻ.

Nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng

Thiết kế trong BST Sculpture

Phan Đăng Hoàng là một trong những nhân tố tiềm năng của thời trang Việt. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành thời trang tại Ý, chàng trai sinh năm 2000 ra mắt thương hiệu riêng tại Milan, xuất hiện trên tạp chí Vogue Ý và lọt top 5 nhà thiết kế trẻ trong dự án We are made in Italy 2022. Năng lực của Gen Z được chứng minh qua việc hàng loạt những fashionista và nghệ sĩ nổi tiếng ưa thích như Hồ Ngọc Hà, Châu Bùi, Tóc Tiên, H'Hen Niê, Diễm My…

Sau màn chào sân mãn nhãn tại Tuần lễ Thời trang Milan 2023 với hình thức Digital Show, Phan Đăng Hoàng tiếp tục mang bộ sưu tập (BST) Sculpture lấy cảm hứng từ các tác phẩm của điêu khắc gia Điềm Phùng Thị trình diễn tại AVIFW Thu Đông 2023.

Tài năng thiết kế Gen Z khắc họa hình tượng người phụ nữ tự do, độc bản và sáng tạo dựa trên những chuyển biến hình khối trong các tác phẩm của nữ điêu khắc gia nổi tiếng. 30 thiết kế là 30 mô đun thời trang được thể hiện qua những phom dáng tinh tế điểm xuyết những đường cắt xẻ sắp đặt khéo léo. Nhiều kỹ thuật khó được áp dụng vào BST như giải cấu trúc, draping, thêu đính, sơn mài, in hình trên nền các chất liệu đương đại như lụa, linen, tuýt si, nhung và da

Nhà thiết kế trẻ trên sàn diễn AVIFW Thu Đông 2023

Nhà thiết kế Nguyễn Thành Danh

NTK Nguyễn Thành Danh là quán quân Fashion Design Icon tại cuộc thi TikTok FashUp 2022 và cũng là thủ khoa tốt nghiệp trường Đại học Hutech với bộ sưu tập lấy ý tưởng từ làng nghề nón ngựa Phú Gia mang tên Dung. Sau bộ sưu tập khai thác nét đẹp mềm mại giàu nữ tính, anh chọn chuyển mình với phong cách thời trang phi giới tính (unisex) đầy khác biệt.

Bộ sưu tập Vệ tinh hướng đến những tín đồ cá tính, đam mê thời trang và thể hiện cái tôi độc nhất bằng thời trang. BST mang tinh thần futuristic, ngẫu hứng trong từng họa tiết, tự do trong những mảng màu, dẫn dắt tín đồ thời trang đến những không gian tương lai xa xôi - khi con người tự do chưng diện theo phong cách unisex.

Nhà thiết kế trẻ cho thấy sự chắc tay khi sáng tạo những thiết kế dành cho cả nam và nữ, kết hợp chất liệu da chủ đạo cùng kim loại, chi tiết cut out... trên những thiết kế deconstruction (phong cách phá cấu trúc) mang đến hiệu ứng thị giác đặc biệt cho người mặc và người ngắm nhìn.

NTK Nguyễn Thành Danh

Nhà thiết kế Phạm Trần Thu Hằng

Thiết kế trong BST Mad 1- Variation

Phạm Trần Thu Hằng tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế thời trang tại trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương. Các sáng tạo của cô thường được lồng ghép những ý tưởng phá cách, thậm chí siêu thực.

Nhấn mạnh vào yếu tố trẻ trung và độc đáo, bộ sưu tập Mad 1- Variation lấy ý tưởng từ sự biến dị, đột biến của sinh vật mang đến góc nhìn mới lạ đầy thú vị cho tín đồ thời trang. Những bộ cánh ấn tượng được khai thác dành cho trẻ em, tuổi teen và người trẻ, đồng thời mang đến một viễn cảnh tương lai của thời trang cùng những thay đổi, phát triển theo cách mà con người không thể đoán trước.

Những chiếc áo phao gai tượng trưng hình ảnh virus kết hợp cùng phom dáng cầu kỳ, khác lạ tạo nên một tổng thể đầy cuốn hút cho BST. Để khắc họa sự đột biến, nhà thiết kế sử dụng nhiều phụ kiện độc đáo có phần "quái dị" như con mắt, ăng ten đeo tai, mũ phát sáng và thậm chí là mặt nạ phòng độc... Vừa là cái nhìn về tương lai, vừa là những trang phục trẻ trung giúp bạn trẻ thế hệ gen Z năng động tự tin khoe cá tính độc bản

Ảnh: December Studio