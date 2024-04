U60 ‘bước lùi’ hai thập kỷ nhờ giải thưởng thẩm mỹ

Yvie gây ra một "cơn bão" nho nhỏ trên mạng xã hội khi chia sẻ hành trình thay đổi ngoạn mục của chính mình. Ở tuổi U60, người phụ nữ này cảm thấy nặng nề vì vòng 1 chảy xệ, những nếp nhăn trên mặt, trán và bị sụp mí mắt. "Thật khó để già đi và đối mặt với những thay đổi nhìn thấy trong gương và đôi khi bạn ngạc nhiên khi thấy mình không còn giống mình nữa", người thắng giải thưởng thẩm mỹ nói trong video trên mạng xã hội Youtube.

Ảnh Yvie ở độ tuổi 30 và trước thời điểm thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ Brightside

Theo Brighside, Mommy Makeover là cuộc thi do một thẩm mỹ viện Hàn Quốc tổ chức nhằm tìm ra những ứng viên tình nguyện và muốn có được sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình. Mặc dù phần lớn khách hàng tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để xinh đẹp hơn đều là người trẻ tuổi nhưng ở cuộc thi này, đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ muốn tạo ra thay đổi lớn ở những phụ nữ trung niên. Họ là những người đã đánh mất sự tự tin chỉ vì tăng cân quá nhiều sau sinh con, có gương mặt chảy xệ và nhiều nếp nhăn do lão hóa. Yvie là người chiến thắng đầu tiên của cuộc thi này khi tên cô xuất hiện trong màn rút thăm may mắn.

Brightside

Trong video, Yvie xuất hiện với hình ảnh mái tóc bạc và vẻ ngoài già nua. Cô nói mình đến từ Austin, Texas, Mỹ và 57 tuổi. Người phụ nữ gửi kèm một bức ảnh năm 34 tuổi của bản thân và nói rằng dù trong thâm tâm cô vẫn thấy mình chính là người trong ảnh nhưng khi nhìn vào gương, cô ngạc nhiên vì bản thân trông mệt mỏi và uể oải.

"Giống như cuộc đời đã làm điều gì đó với tôi. Vì vậy tôi muốn lấy lại sự tươi trẻ đã mất", cô tâm sự. Tuy nhiên theo tiết lộ từ bác sĩ của thẩm mỹ viện thì lo ngại lớn nhất của Yvie là bộ ngực chảy xệ. Chúng khiến cô cảm thấy nặng nề, mệt mỏi và thường xuyên bị đau lưng.

Brightside

Sau khi thắng giải thưởng, cô bay đến Hàn Quốc một mình để gặp đội ngũ y tế. Thẩm mỹ viện nói Yvie được thực hiện 4 ca phẫu thuật thẩm mỹ khác nhau ở mặt và ngực, bao gồm thu nhỏ ngực, căng da mặt, căng da da trán, phẫu thuật tạo hình mí mắt dưới, tái định vị mỡ mí mắt và hút mỡ mặt.



Mặc dù Yvie mô tả quá trình hồi phục khá khó khăn nhưng cô vẫn hài lòng với sự thay đổi về ngoại hình và chất lượng cuộc sống được cải thiện. Trong khi đang được trang điểm để chụp ảnh sau quá trình hồi phục, Yvie nói cô ước mẹ cô có thể nhìn thấy cô lúc này và cố ngăn bản thân xúc động vì sợ làm hỏng lớp trang điểm.