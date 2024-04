Vải lụa - chất liệu được gọi tên nhiều nhất mỗi khi chớm hè

Mùa hè là mùa của những loại vải nhẹ nhàng thoáng mát và lụa là một trong những chất liệu được phái đẹp yêu thích nhất. Vẫn theo đuổi tinh thần "less is more" - đơn giản là nhất, các quý cô hiện đại có thể kết hợp mẫu áo lụa cổ yếm với phần dây thắt bay bổng cùng chân váy bút chì màu xám tro. Bộ trang phục là sự lựa chọn sáng giá cho những ngày dạo phố cuối tuần hay buổi gặp mặt quan trọng