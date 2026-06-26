Váy dài hai dây, sức hút vượt thời gian của quý cô hiện đại

Khác với những thiết kế bồng xòe hoặc có cấu trúc phức tạp, váy dài hai dây dáng ôm đề cao vẻ đẹp hình thể. Những thiết kế ôm dáng tôn lên những đường cong của cơ thể thay vì cố gắng thay đổi hình dáng vốn có.

Váy maxi hai dây được may từ chất liệu dệt kim hở độc đáo, tạo hiệu ứng xuyên thấu tinh tế đầy cuốn hút. Thiết kế đan dây hở lưng kết hợp cùng gam màu kem trang nhã khéo léo tôn lên nét gợi cảm ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Váy hai dây dáng dài sở hữu sắc xanh baby thanh lịch cùng thiết kế ôm dáng, phối cùng một đôi dép kẹp đồng điệu và túi xách nhỏ, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn khi xuống phố

ẢNH: 20 TRENDIE

Sự sang trọng còn được thể hiện qua váy satin với gam hồng ngọt ngào. Phần cổ chữ V sâu kết hợp dây vai bất đối xứng tạo điểm nhấn thời thượng ẢNH: @2CHIC_GIRLS

Váy lụa bóng họa tiết chấm bi mang hơi thở cổ điển nhưng được làm mới bằng các chi tiết ren nơi gấu váy. Chất liệu vải bóng nhẹ dễ dàng bắt sáng trong khi họa tiết chấm bi nhỏ lại tăng vẻ cổ điển cho trang phục ẢNH: CATSY

Váy hồng pastel với phần bo chun ngực và dây nơ gợi nhắc đến vẻ đẹp nàng thơ đang được yêu thích trong những mùa gần đây. Phối cùng một đôi giày cao gót hoặc giày đính nơ hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính ẢNH: DAHLIA

Chiếc váy hai dây dáng dài nổi bật với sắc đỏ đô sang trọng, tôn da hiệu quả. Thiết kế cúp ngực tinh tế giúp khéo léo tôn lên đường cong quyến rũ của người mặc ẢNH: N.FRAME

Váy hai dây dáng dài gây ấn tượng với thiết kế layer độc đáo, nổi bật bởi những chi tiết hoa 3D đính kết tinh xảo ở thân trên. Phối cùng xăng đan quai mảnh và hoa tai dáng dài là đã đủ tạo nên vẻ ngoài nữ tính ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE