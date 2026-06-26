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Váy dài hai dây, sức hút vượt thời gian của quý cô hiện đại

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
26/06/2026 10:00 GMT+7

Mang vẻ đẹp nữ tính nhưng không kém phần hiện đại, váy dài hai dây đã trở thành biểu tượng của phong cách quyến rũ và đầy cuốn hút.

Khác với những thiết kế bồng xòe hoặc có cấu trúc phức tạp, váy dài hai dây dáng ôm đề cao vẻ đẹp hình thể. Những thiết kế ôm dáng tôn lên những đường cong của cơ thể thay vì cố gắng thay đổi hình dáng vốn có.

Váy dài hai dây, sức hút vượt thời gian của quý cô hiện đại- Ảnh 1.

Váy maxi hai dây được may từ chất liệu dệt kim hở độc đáo, tạo hiệu ứng xuyên thấu tinh tế đầy cuốn hút. Thiết kế đan dây hở lưng kết hợp cùng gam màu kem trang nhã khéo léo tôn lên nét gợi cảm

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Váy dài hai dây, sức hút vượt thời gian của quý cô hiện đại- Ảnh 2.

Váy hai dây dáng dài sở hữu sắc xanh baby thanh lịch cùng thiết kế ôm dáng, phối cùng một đôi dép kẹp đồng điệu và túi xách nhỏ, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn khi xuống phố

ẢNH: 20 TRENDIE

Váy dài hai dây, sức hút vượt thời gian của quý cô hiện đại- Ảnh 3.

Sự sang trọng còn được thể hiện qua váy satin với gam hồng ngọt ngào. Phần cổ chữ V sâu kết hợp dây vai bất đối xứng tạo điểm nhấn thời thượng

ẢNH: @2CHIC_GIRLS

Váy dài hai dây, sức hút vượt thời gian của quý cô hiện đại- Ảnh 4.

Váy lụa bóng họa tiết chấm bi mang hơi thở cổ điển nhưng được làm mới bằng các chi tiết ren nơi gấu váy. Chất liệu vải bóng nhẹ dễ dàng bắt sáng trong khi họa tiết chấm bi nhỏ lại tăng vẻ cổ điển cho trang phục

ẢNH: CATSY

Váy dài hai dây, sức hút vượt thời gian của quý cô hiện đại- Ảnh 5.

Váy hồng pastel với phần bo chun ngực và dây nơ gợi nhắc đến vẻ đẹp nàng thơ đang được yêu thích trong những mùa gần đây. Phối cùng một đôi giày cao gót hoặc giày đính nơ hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính

ẢNH: DAHLIA

Váy dài hai dây, sức hút vượt thời gian của quý cô hiện đại- Ảnh 6.

Chiếc váy hai dây dáng dài nổi bật với sắc đỏ đô sang trọng, tôn da hiệu quả. Thiết kế cúp ngực tinh tế giúp khéo léo tôn lên đường cong quyến rũ của người mặc

ẢNH: N.FRAME

Váy dài hai dây, sức hút vượt thời gian của quý cô hiện đại- Ảnh 7.

Váy hai dây dáng dài gây ấn tượng với thiết kế layer độc đáo, nổi bật bởi những chi tiết hoa 3D đính kết tinh xảo ở thân trên. Phối cùng xăng đan quai mảnh và hoa tai dáng dài là đã đủ tạo nên vẻ ngoài nữ tính

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Váy dài hai dây, sức hút vượt thời gian của quý cô hiện đại- Ảnh 8.

Váy hai dây dáng dài ghi điểm với phần cúp ngực xếp nếp lạ mắt, gam màu tím nhạt pha hồng dịu dàng. Họa tiết kẻ ô trên nền vải không những thu hút mà còn tôn lên nét yêu kiều

ẢNH: @ORCHIC.STUDIO

 

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