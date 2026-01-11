Váy liền thân và mũ cói vành rộng, khí chất nàng thơ

Với khả năng tôn dáng và mang lại vẻ ngoài kiêu sa, váy liền thân và mũ cói vành rộng là lựa chọn không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp.
Tông màu kem nhã nhặn làm nổi bật phom dáng thay vì phô trương chi tiết. Mũ cói vành rộng đi kèm vừa che nắng, vừa tạo điểm nhấn mềm mại, hoàn thiện cảm giác thư giãn đúng tinh thần kỳ nghỉ biển.
Tay ngắn và cổ mở vừa đủ tạo sự thoáng mát cho các hoạt động ngoài trời. Mũ cói dáng tròn, vành vừa đóng vai trò hoàn thiện tổng thể, giữ lại cảm giác thư thả đặc trưng của phong cách nghỉ dưỡng.
Những họa tiết hoa nhí mang sắc thái trầm ấm được rải đều trên nền vải, điểm xuyết cho chiếc váy hoa là mũ cói rộng vành với sắc trắng kem thanh lịch, không quá phô trương nhưng đủ để tôn lên nét đài các của người mặc.
Mũ cói vành tròn đặt nhẹ trên mái tóc giúp sắc đen trở nên thanh thoát hơn. Thêm túi da trung tính và giày bệt giữ cho bản phối tinh giản và dễ ứng dụng.
Gam màu sáng và họa tiết nhạt tạo hiệu ứng thoáng, mát mắt trong những ngày nắng. Mũ cói dáng mềm đội hờ, áo khoác mỏng khoác tay và dép đế dày hoàn thiện tổng thể theo hướng thoải mái, tự nhiên.
Tay ngắn và cổ vuông giữ cho tổng thể cân đối khi di chuyển. Mũ cói dáng cứng vừa sáng màu hoàn thiện hình ảnh trang nhã, phù hợp cho những buổi dạo chơi ngoài trời.
Chiếc mũ cói được sử dụng như điểm nhấn kín đáo, giữ cho tổng thể có chừng mực nhưng vẫn giàu tính thời thượng.
Thiết kế cổ yếm kín đáo nhưng vẫn thoáng mát, cân bằng giữa sự nữ tính và tính ứng dụng. Mũ cói vành rộng thắt nơ dưới cằm đem lại sự nữ tính, giúp hoàn thiện hình ảnh nàng thơ nghỉ dưỡng giữa không gian tràn ngập ánh nắng.