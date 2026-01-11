  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy liền thân và mũ cói vành rộng, khí chất nàng thơ

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
11/01/2026 16:00 GMT+7

Sự kết hợp giữa váy liền thân thướt tha và mũ cói vành rộng chính là 'công thức' hoàn hảo để bạn hóa thân thành nàng thơ trong mọi chuyến đi.

Với khả năng tôn dáng và mang lại vẻ ngoài kiêu sa, váy liền thân và mũ cói vành rộng là lựa chọn không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp.

Váy liền thân và mũ cói vành rộng, khí chất nàng thơ- Ảnh 1.

Chiếc váy liền thân dáng ôm vừa, hai dây mảnh, bề mặt vải dệt họa tiết nhẹ giúp tổng thể giữ được độ thanh thoát và nữ tính

ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Tông màu kem nhã nhặn làm nổi bật phom dáng thay vì phô trương chi tiết. Mũ cói vành rộng đi kèm vừa che nắng, vừa tạo điểm nhấn mềm mại, hoàn thiện cảm giác thư giãn đúng tinh thần kỳ nghỉ biển.

Váy liền thân và mũ cói vành rộng, khí chất nàng thơ- Ảnh 2.

Váy liền thân hoa nhí trên nền vải sáng, chiết eo gọn giúp tôn vóc dáng mà vẫn thoải mái khi di chuyển

ẢNH: @CHIPUPU

Tay ngắn và cổ mở vừa đủ tạo sự thoáng mát cho các hoạt động ngoài trời. Mũ cói dáng tròn, vành vừa đóng vai trò hoàn thiện tổng thể, giữ lại cảm giác thư thả đặc trưng của phong cách nghỉ dưỡng.

Váy liền thân và mũ cói vành rộng, khí chất nàng thơ- Ảnh 3.

Khoác lên mình chiếc váy maxi mang sắc hồng cam đào với vải voan tơ mỏng nhẹ, bay bổng theo từng bước chân

ẢNH: CARDINA

Những họa tiết hoa nhí mang sắc thái trầm ấm được rải đều trên nền vải, điểm xuyết cho chiếc váy hoa là mũ cói rộng vành với sắc trắng kem thanh lịch, không quá phô trương nhưng đủ để tôn lên nét đài các của người mặc.

Váy liền thân và mũ cói vành rộng, khí chất nàng thơ- Ảnh 4.

Bản phối gợi lên vẻ ngọt ngào với váy liền thân màu đen dáng ngắn, chiết eo rõ giúp tạo phom gọn, trong khi tay phồng và cổ vuông làm mềm tổng thể

ẢNH: @KJMBAE

Mũ cói vành tròn đặt nhẹ trên mái tóc giúp sắc đen trở nên thanh thoát hơn. Thêm túi da trung tính và giày bệt giữ cho bản phối tinh giản và dễ ứng dụng.

Váy liền thân và mũ cói vành rộng, khí chất nàng thơ- Ảnh 5.

Với những ngày nắng, chiếc váy liền thân hai dây dáng ngắn, phom xòe nhẹ, chất vải mỏng giúp chuyển động trở nên mềm mại

ẢNH: @MAY__LILY

Gam màu sáng và họa tiết nhạt tạo hiệu ứng thoáng, mát mắt trong những ngày nắng. Mũ cói dáng mềm đội hờ, áo khoác mỏng khoác tay và dép đế dày hoàn thiện tổng thể theo hướng thoải mái, tự nhiên.

Váy liền thân và mũ cói vành rộng, khí chất nàng thơ- Ảnh 6.

Bản phối gợi tinh thần nữ tính cổ điển nhưng không cũ kỹ với váy liền thân hoa nhỏ dáng midi, chiết eo rõ giúp phom váy rủ mềm và tôn dáng tự nhiên

ẢNH: CHARMILLES

Tay ngắn và cổ vuông giữ cho tổng thể cân đối khi di chuyển. Mũ cói dáng cứng vừa sáng màu hoàn thiện hình ảnh trang nhã, phù hợp cho những buổi dạo chơi ngoài trời.

Váy liền thân và mũ cói vành rộng, khí chất nàng thơ- Ảnh 7.

Toát lên vẻ cổ điển với chiếc váy liền thân họa tiết xanh lam, phần chiết eo gọn giúp phom váy rủ tự nhiên, tạo cảm giác mềm mại khi bước đi

ẢNH: SPEARL

Chiếc mũ cói được sử dụng như điểm nhấn kín đáo, giữ cho tổng thể có chừng mực nhưng vẫn giàu tính thời thượng.

Váy liền thân và mũ cói vành rộng, khí chất nàng thơ- Ảnh 8.

Chiếc váy liền thân gam trắng sữa, dáng xòe nhiều tầng giúp chuyển động bay bổng theo từng bước chân

ẢNH: TWENTYFIVE

Thiết kế cổ yếm kín đáo nhưng vẫn thoáng mát, cân bằng giữa sự nữ tính và tính ứng dụng. Mũ cói vành rộng thắt nơ dưới cằm đem lại sự nữ tính, giúp hoàn thiện hình ảnh nàng thơ nghỉ dưỡng giữa không gian tràn ngập ánh nắng.


váy liền thân Mũ cói mũ cói rộng vành Nghỉ dưỡng thời trang du lịch

Bài viết khác

Áo trễ vai mềm mại sánh đôi với sự phóng khoáng của quần ống rộng

Áo trễ vai mềm mại sánh đôi với sự phóng khoáng của quần ống rộng

Phong cách thường ngày thêm duyên dáng với áo cardigan

Phong cách thường ngày thêm duyên dáng với áo cardigan

Diện sắc trắng - đỏ tôn da, tôn dáng ngày đầu xuân

Diện sắc trắng - đỏ tôn da, tôn dáng ngày đầu xuân

Váy dáng dài từ lụa, nhung the, organza đặc sắc, hoàn hảo cho mùa lạnh

Váy dáng dài từ lụa, nhung the, organza đặc sắc, hoàn hảo cho mùa lạnh

Đồng hồ mặt tròn, món phụ kiện 'nhỏ nhưng có võ'

Đồng hồ mặt tròn, món phụ kiện 'nhỏ nhưng có võ'

Đầm đen, lựa chọn an toàn nhưng nổi bật cho mọi bữa tiệc

Đầm đen, lựa chọn an toàn nhưng nổi bật cho mọi bữa tiệc

Phong cách tối giản thanh lịch được lòng quý cô hiện đại

Phong cách tối giản thanh lịch được lòng quý cô hiện đại

Muôn kiểu váy che khuyết điểm hiệu quả, để nàng tự tin xinh đẹp mỗi ngày

Muôn kiểu váy che khuyết điểm hiệu quả, để nàng tự tin xinh đẹp mỗi ngày

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top