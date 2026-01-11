Váy liền thân và mũ cói vành rộng, khí chất nàng thơ

Với khả năng tôn dáng và mang lại vẻ ngoài kiêu sa, váy liền thân và mũ cói vành rộng là lựa chọn không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp.

Chiếc váy liền thân dáng ôm vừa, hai dây mảnh, bề mặt vải dệt họa tiết nhẹ giúp tổng thể giữ được độ thanh thoát và nữ tính ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Tông màu kem nhã nhặn làm nổi bật phom dáng thay vì phô trương chi tiết. Mũ cói vành rộng đi kèm vừa che nắng, vừa tạo điểm nhấn mềm mại, hoàn thiện cảm giác thư giãn đúng tinh thần kỳ nghỉ biển.

Váy liền thân hoa nhí trên nền vải sáng, chiết eo gọn giúp tôn vóc dáng mà vẫn thoải mái khi di chuyển ẢNH: @CHIPUPU

Tay ngắn và cổ mở vừa đủ tạo sự thoáng mát cho các hoạt động ngoài trời. Mũ cói dáng tròn, vành vừa đóng vai trò hoàn thiện tổng thể, giữ lại cảm giác thư thả đặc trưng của phong cách nghỉ dưỡng.

Khoác lên mình chiếc váy maxi mang sắc hồng cam đào với vải voan tơ mỏng nhẹ, bay bổng theo từng bước chân ẢNH: CARDINA

Những họa tiết hoa nhí mang sắc thái trầm ấm được rải đều trên nền vải, điểm xuyết cho chiếc váy hoa là mũ cói rộng vành với sắc trắng kem thanh lịch, không quá phô trương nhưng đủ để tôn lên nét đài các của người mặc.

Bản phối gợi lên vẻ ngọt ngào với váy liền thân màu đen dáng ngắn, chiết eo rõ giúp tạo phom gọn, trong khi tay phồng và cổ vuông làm mềm tổng thể ẢNH: @KJMBAE

Mũ cói vành tròn đặt nhẹ trên mái tóc giúp sắc đen trở nên thanh thoát hơn. Thêm túi da trung tính và giày bệt giữ cho bản phối tinh giản và dễ ứng dụng.

Với những ngày nắng, chiếc váy liền thân hai dây dáng ngắn, phom xòe nhẹ, chất vải mỏng giúp chuyển động trở nên mềm mại ẢNH: @MAY__LILY

Gam màu sáng và họa tiết nhạt tạo hiệu ứng thoáng, mát mắt trong những ngày nắng. Mũ cói dáng mềm đội hờ, áo khoác mỏng khoác tay và dép đế dày hoàn thiện tổng thể theo hướng thoải mái, tự nhiên.

Bản phối gợi tinh thần nữ tính cổ điển nhưng không cũ kỹ với váy liền thân hoa nhỏ dáng midi, chiết eo rõ giúp phom váy rủ mềm và tôn dáng tự nhiên ẢNH: CHARMILLES

Tay ngắn và cổ vuông giữ cho tổng thể cân đối khi di chuyển. Mũ cói dáng cứng vừa sáng màu hoàn thiện hình ảnh trang nhã, phù hợp cho những buổi dạo chơi ngoài trời.

Toát lên vẻ cổ điển với chiếc váy liền thân họa tiết xanh lam, phần chiết eo gọn giúp phom váy rủ tự nhiên, tạo cảm giác mềm mại khi bước đi ẢNH: SPEARL

Chiếc mũ cói được sử dụng như điểm nhấn kín đáo, giữ cho tổng thể có chừng mực nhưng vẫn giàu tính thời thượng.

Chiếc váy liền thân gam trắng sữa, dáng xòe nhiều tầng giúp chuyển động bay bổng theo từng bước chân ẢNH: TWENTYFIVE

Thiết kế cổ yếm kín đáo nhưng vẫn thoáng mát, cân bằng giữa sự nữ tính và tính ứng dụng. Mũ cói vành rộng thắt nơ dưới cằm đem lại sự nữ tính, giúp hoàn thiện hình ảnh nàng thơ nghỉ dưỡng giữa không gian tràn ngập ánh nắng.



