Vì sao thắt lưng bản to lại được các fashionista mê mẩn?

Khi được đặt đúng vị trí, thắt lưng bản to không chỉ "hack eo" mà còn đóng vai trò sắp xếp lại trật tự cho phom dáng. Chính sự can thiệp vừa đủ ấy giúp đường cong hiện lên tự nhiên, mềm mại và không gượng ép.

Sự mềm mại của áo chiffon xếp ly sắc trắng ngà được giữ nguyên khi kết hợp cùng chân váy dài nhiều tầng, tạo nên chuyển động bay bổng và nữ tính ẢNH: @CHAUBUI_

Châu Bùi diện áo sơ mi chiffon xếp ly tông trắng ngà được thả nhẹ. Chiếc thắt lưng bản to màu đen được đặt cao ở eo trở thành điểm “neo” thị giác, giúp tổng thể không bị trôi trong sự bay bổng của chất liệu.

Thắt lưng bản to với phong cách đường phố

Ở hướng tiếp cận trẻ trung hơn, thắt lưng bản to tiếp tục chứng minh tính linh hoạt khi bước vào những set đồ mang phong cách đường phố ẢNH: @HUYEN.204

Áo thun crop top trắng dáng ôm vừa phải giúp phần thân trên khỏe khoắn. Khi kết hợp cùng chân váy denim ngắn, tổng thể trở nên năng động nhưng vẫn giữ được tỷ lệ cân đối.

Tinh thần cá tính được đẩy lên cao trong bản phối đường phố phá cách, lúc này thắt lưng bản to không chỉ “hack eo” mà còn trở thành tâm điểm phong cách. Cá tính khi phối áo sweater crop top cùng quần denim phom rộng, nhấn bằng thắt lưng bản to đính kim loại lạ mắt ẢNH: @IAMMUN___

Áo sweater đen dáng rộng được xử lý theo phom crop top nhẹ, để lộ phần eo và lớp cạp trong, tạo cảm giác phóng khoáng nhưng có chủ đích. Quần denim bạc phom rộng, cạp trễ mang hơi thở streetwear hiện đại. Chiếc thắt lưng bản to đính kim loại sáng bóng xuất hiện như một tuyên ngôn thời trang, tăng độ sắc sảo và cá tính cho tổng thể.

Thắt lưng bản to còn trở thành “chìa khóa” giúp cân bằng những yếu tố tưởng chừng đối lập trong cùng một bản phối ẢNH: @MAY__LILY

Áo corset không tay tông đen, viền bèo trắng quanh cổ vuông, tôn trọn phần thân trên và tạo điểm nhấn thị giác rõ nét. Chiếc thắt lưng bản to màu trắng đặt ở eo đóng vai trò kết nối, giúp các mảng màu và chất liệu khác biệt hòa quyện mạch lạc hơn.

Bản phối của Quỳnh Anh Shyn mang đến góc nhìn thú vị về sự giao thoa giữa nét nữ tính và tinh thần cá tính ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Áo sát nách dáng ôm màu hồng phấn ôm gọn cơ thể, làm nổi bật đường cong phần thân trên. Khi kết hợp cùng quần cargo denim phom rộng, tổng thể tạo nên sự đối lập hấp dẫn giữa mềm mại và mạnh mẽ. Chiếc thắt lưng bản to đính chi tiết kim loại được đặt ở trung tâm thị giác, vừa siết eo rõ rệt vừa tăng độ cá tính cho phong cách đường phố.

Một sắc thái khác của thắt lưng bản to được khai thác trong bản phối mang tinh thần du mục đương đại ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Chiếc thắt lưng bản to họa tiết tương phản được đặt ở eo giúp “sắp xếp lại” phom dáng, mang đến trật tự cho những lớp vải chuyển động tự do. Trang sức bản lớn đi kèm càng làm nổi bật tinh thần hoang dã nhưng vẫn đầy kiểm soát.

Thắt lưng bản to: chi tiết làm mới tinh thần thanh lịch cổ điển

Với các ngôi sao xứ Hàn, thắt lưng bản to trở thành chi tiết làm mới tinh thần thanh lịch cổ điển ẢNH: @YOONA__LIM

Yoona lựa chọn chiếc váy đen dáng ôm với đường viền trắng chạy dọc thân tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng. Khi được nhấn bằng thắt lưng bản to đặt cao ở eo, tỷ lệ cơ thể được phân tách rõ ràng, giúp vòng eo trông thon gọn hơn.

Ở một bản phối khác, Yoona lại lựa chọn váy len dáng midi tông be với thiết kế cổ cao và tay dài, mang đến cảm giác kín đáo, mềm mại ẢNH: @YOONA__LIM

Chiếc thắt lưng bản to màu sáng được đặt ngay eo giúp phom dáng trở nên gọn gàng, rõ tỷ lệ hơn, đồng thời tạo điểm nhấn tinh tế cho tổng thể tối giản.