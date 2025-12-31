Vì sao thắt lưng bản to lại được các fashionista mê mẩn?

Khi được đặt đúng vị trí, thắt lưng bản to không chỉ "hack eo" mà còn đóng vai trò sắp xếp lại trật tự cho phom dáng. Chính sự can thiệp vừa đủ ấy giúp đường cong hiện lên tự nhiên, mềm mại và không gượng ép.
Châu Bùi diện áo sơ mi chiffon xếp ly tông trắng ngà được thả nhẹ. Chiếc thắt lưng bản to màu đen được đặt cao ở eo trở thành điểm “neo” thị giác, giúp tổng thể không bị trôi trong sự bay bổng của chất liệu.
Thắt lưng bản to với phong cách đường phố
Áo thun crop top trắng dáng ôm vừa phải giúp phần thân trên khỏe khoắn. Khi kết hợp cùng chân váy denim ngắn, tổng thể trở nên năng động nhưng vẫn giữ được tỷ lệ cân đối.
Áo sweater đen dáng rộng được xử lý theo phom crop top nhẹ, để lộ phần eo và lớp cạp trong, tạo cảm giác phóng khoáng nhưng có chủ đích. Quần denim bạc phom rộng, cạp trễ mang hơi thở streetwear hiện đại. Chiếc thắt lưng bản to đính kim loại sáng bóng xuất hiện như một tuyên ngôn thời trang, tăng độ sắc sảo và cá tính cho tổng thể.
Áo corset không tay tông đen, viền bèo trắng quanh cổ vuông, tôn trọn phần thân trên và tạo điểm nhấn thị giác rõ nét. Chiếc thắt lưng bản to màu trắng đặt ở eo đóng vai trò kết nối, giúp các mảng màu và chất liệu khác biệt hòa quyện mạch lạc hơn.
Áo sát nách dáng ôm màu hồng phấn ôm gọn cơ thể, làm nổi bật đường cong phần thân trên. Khi kết hợp cùng quần cargo denim phom rộng, tổng thể tạo nên sự đối lập hấp dẫn giữa mềm mại và mạnh mẽ. Chiếc thắt lưng bản to đính chi tiết kim loại được đặt ở trung tâm thị giác, vừa siết eo rõ rệt vừa tăng độ cá tính cho phong cách đường phố.
Chiếc thắt lưng bản to họa tiết tương phản được đặt ở eo giúp “sắp xếp lại” phom dáng, mang đến trật tự cho những lớp vải chuyển động tự do. Trang sức bản lớn đi kèm càng làm nổi bật tinh thần hoang dã nhưng vẫn đầy kiểm soát.
Thắt lưng bản to: chi tiết làm mới tinh thần thanh lịch cổ điển
Yoona lựa chọn chiếc váy đen dáng ôm với đường viền trắng chạy dọc thân tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng. Khi được nhấn bằng thắt lưng bản to đặt cao ở eo, tỷ lệ cơ thể được phân tách rõ ràng, giúp vòng eo trông thon gọn hơn.
Chiếc thắt lưng bản to màu sáng được đặt ngay eo giúp phom dáng trở nên gọn gàng, rõ tỷ lệ hơn, đồng thời tạo điểm nhấn tinh tế cho tổng thể tối giản.