Việt Nam đa sắc - giấc mơ trình diễn quốc tế của mẫu Việt đã đơm bông

Đây không phải lần đầu tiên người mẫu và các NTK Việt Nam ra nước ngoài dự tuần lễ thời trang. Tuy nhiên, tham dự một tuần lễ thời trang lớn với số lượng mẫu theo… đoàn và thành phần là các người mẫu nhí thì có lẽ đây là lần đầu tiên.

Hình ảnh người mẫu Việt Nam trên trang web của tuần lễ thời trang

Tuần lễ Thời trang Thâm Quyến do chính quyền và Hiệp hội Công nghiệp may mặc Thâm Quyến tổ chức. Trong khuôn khổ tuần lễ thời trang, 14 mẫu nhí Việt sẽ trình diễn và giới thiệu 2 mini collection Haute Couture Ngự sắc và Họa sắc của nhà Eunoia by AN. Một Việt Nam rực rỡ với những di sản về văn hóa và thời trang xưa được tái hiện đầy đủ. Đan xen với đó là một tinh thần thời đại - ngày nay được hòa quyện, thấm đẫm xúc cảm tình yêu quê hương, đất nước đến từ trái tim các nhà thiết kế cùng những người mẫu nhí tham gia chương trình.

Địa điểm chính của tuần lễ thời trang lần này tại Hội trường C Happy Coast Thâm Quyến, thu hút 80 thương hiệu và hàng trăm người mẫu đến từ các quốc gia khác nhau.

Việt Nam từng có nhiều NTK tên tuổi tổ chức show hoặc tham dự show thời trang nước ngoài như NTK Minh Hạnh, Đỗ Mạnh Cường, Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Đặng Anh Thư...

Những chiếc áo tứ thân cách điệu, nón quai thao được cải biến và cả những họa tiết lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống trên trang phục đều là những "thành phần" làm nên Ngự sắc, Họa sắc để mang đến Tuần lễ Thời trang Thâm Quyến, giới thiệu với các tín đồ thời trang Trung Hoa nói riêng và tín đồ thời trang quốc tế nói chung.

Thế mạnh của các NTK Việt chính là thương hiệu và tài năng cá nhân. Trước khi ra sân chơi thời trang quốc tế họ đã từng là những tên tuổi số 1 của làng thời trang Việt

Việt Nam đa sắc được xem là chương trình đầu tiên đưa số lượng đông đảo mẫu nhí Việt dự tuần lễ thời trang lớn với các thiết kế mang đậm bản sắc truyền thống

Bà Vũ Lan Anh (đại diện đoàn) cho biết: "Dự Tuần lễ Thời trang Thâm Quyến lần này, chúng tôi nỗ lực mang tới được nhiều nhất màu sắc và văn hóa dân gian Việt Nam. Thông qua các thiết kế Haute Couture chúng tôi hy vọng một Việt Nam đa diện, đa chiều, đa sắc màu, giàu tình yêu, đậm đà bản sắc sẽ được truyền tải đầy đủ và giới thiệu trọn vẹn".

BST Ngự sắc được lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống, những họa tiết thêu tay đặc trưng của văn hóa dân gian

Từng mẫu thiết kế trong BST kể về sự biến tấu, thổi hồn sáng tạo để những di sản lâu đời trở nên độc đáo, trẻ trung, hiện đại hơn nhưng vẫn tràn đầy tinh thần Việt

Những BST mang đến tuần lễ thời trang là những nét đẹp, tinh hoa từ ngàn đời của cha ông, những sắc màu đặc trưng đến từ nhiều miền di sản trên đất nước Việt Nam hình chữ S sẽ được kế thừa, chắt lọc và tái hiện để tạo nên một Việt Nam rực rỡ gấm hoa...



BST Họa sắc là các thiết kế độc bản collab cùng NTK Phạm Trần Thu Hằng kể về sự kế thừa di sản văn hóa, từ tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống tới hát xẩm, hát xoan

Và cả những vẻ đẹp, màu sắc trong trang phục của quan họ, múa rối nước hay những tinh thần dân dã trong của các làn điệu ca trù Việt cũng được kể lại bằng thời trang

"Vượt qua hàng vạn cây số đến một trong những công xưởng thời trang lớn nhất thế giới để tham dự tuần lễ thời trang, các NTK Việt và những người mẫu đặt mục tiêu giới thiệu một Việt Nam với nền văn hóa truyền thống đa sắc màu cùng những bộ cánh thời trang thấm đẫm vẻ đẹp cổ điển của cha ông. Thông qua tuần lễ thời trang ê kíp mong mỏi giới thiệu những trái tim yêu thời trang, những ngọn lửa đam mê thời trang của người mẫu Việt đến với bạn bè quốc tế. Tuần lễ thời trang là một phần quan trọng của thế giới thời trang chuyên nghiệp nên ê kíp kỳ vọng sẽ được trải nghiệm, học hỏi và ghi dấu nơi đây", NTK Hoàng Minh Hà cho biết.

Những câu chuyện dân gian còn được kể bằng những đường cắt, form dáng, những họa tiết xử lý chất liệu cầu kỳ đặc trưng của Haute Couture bởi các NTK Việt tài năng

Hoạt động của các tuần lễ thời trang thế giới là rất khắc nghiệt. Để tham gia các người mẫu cần nhiều tố chất về thể chất, kỹ năng và cả tinh thần "thép" cùng lòng đam mê

So với nhiều nước trong khu vực thì Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa mở, thời trang không chịu nhiều ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng. Tuy nhiên, sự phát triển của thời trang so với những nước có nền văn hóa mở tương tự như Nhật Bản, Hàn Quốc thì lại có một khoảng cách khá xa nếu không muốn nói là chưa có bản sắc, sự nổi bật. Ở thị trường thời trang thiếu nhi, trong nhiều trường hợp còn ảnh hưởng bởi văn hóa và thời trang Trung Quốc. Ở thị trường thời trang thanh thiếu niên thì có nhiều ảnh hưởng bởi văn hóa và thời trang Nhật Bản. Cao hơn nữa lại bị ảnh hưởng bởi văn hóa, thời trang Hàn Quốc và các trào lưu hàng hiệu thế giới.





Những chương trình như Việt Nam đa sắc là rất cần thiết và nếu được nhân rộng thì là điều rất tuyệt vời cho thời trang Việt. Bởi đây không chỉ là dịp để thời trang Việt "chưng diện" những mẫu thiết kế mang đậm bản sắc, kể cho cả thế giới nghe về câu chuyện văn hóa - "cái ăn, cái mặc" của người bản địa mà nó còn là dịp để các NTK Việt thỏa mãn sự trăn trở về lý tưởng thiết kế thời trang dân tộc.

Đây cũng là dịp để những người mẫu Việt có cơ hội trải nghiệm "đấu trường" quốc tế từ khi còn nhỏ, lúc mới chập chững "vào nghề" . Để từ đó, từng bước, ghi danh vào làng mẫu quốc tế - khi đã có đủ trải nghiệm, chín muồi đam mê. Phải có những "bậc thang" như này thì cửa vào thế giới thời trang quốc tế mới mở rộng hơn với những người hoạt động trong ngành thời trang Việt ở phạm vi đại trà.



Ảnh: Eunoia by AN, Shenzhen Fashion Week