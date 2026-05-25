Thời trang Việt được ưa chuộng ở Đông Nam Á

Vị thế mới của thời trang bền vững Việt

Thời trang VN không chỉ trở thành từ khóa (hashtag) được tìm kiếm trên nhiều mạng xã hội mà còn được các tạp chí thời trang quốc tế chú ý. Ngô Hoàng Kha, người sáng lập và nhà thiết kế (NTK) thương hiệu KHAAR được Elle Singapore nhận xét là người "biến rác thải dệt may thành sản phẩm thời trang có chủ đích thông qua kỹ thuật chế tác tỉ mỉ". Bài viết cũng đồng thời giới thiệu 3 thương hiệu Việt tiên phong gồm KHAAR, Môi Điên và Onetone.

Diễn viên người Singapore Richie Koh mặc bộ suit đính thủ công hơn 15.000 viên đá pha lê của thương hiệu Độc Bản ẢNH: NTKCC

Người đẹp Philippines Marian Rivera thử trang phục trong Private Tour năm 2026 của Hacchic Couture ẢNH: NTKCC

Ngô Hoàng Kha cho biết anh lần đầu đem các thiết kế đến Singapore khi lọt vào Top 12 cuộc thi Audi Star Creation 2013. Sau này khi cho ra đời thương hiệu riêng, anh và đồng sáng lập Christine Lek tiếp tục đưa KHAAR lọt vào Top 10 giải thưởng Vogue Singapore x BMW Innovation Prize 2024. Thương hiệu bền vững non trẻ cũng may mắn được Ting-Ting Zhang (CEO của Singapore Fashion Council - Hội đồng thời trang Singapore) hướng dẫn phát triển thiết kế và từ đó "mở khóa" thêm nhiều cơ hội. Tại sàn diễn Singapore Stories 2025, bộ sưu tập RICE/Rise: From Fields to Pixels tạo nên tiếng vang lớn khi mang đến góc nhìn về văn hóa VN qua lăng kính kỷ nguyên kỹ thuật số. Mỗi bộ trang phục là sự hòa quyện của hình ảnh đồng lúa, con trâu, các chất liệu thủ công, hiệu ứng pixel và tư duy digital... Từ một pop-up nhỏ thử nghiệm, đơn vị có được góc riêng nhỏ xinh tại DORS at Design Orchard - không gian thiết kế, thời trang và phong cách sống tại trung tâm Singapore. Cứ thế, KHAAR từng bước vững chãi ghi dấu sự xuất hiện của thời trang bền vững Việt trong khu vực.

Một thiết kế trong bộ sưu tập Rice/Rise: From Fields to Pixels ẢNH: NTKCC

Ngô Hoàng Kha nhận xét gu thẩm mỹ và thị hiếu thời trang tại Singapore khá đa dạng. Anh nói: "Người yêu thích thời trang bền vững thường là doanh nhân, nhà sưu tầm, chính khách có đời sống thẩm mỹ tinh tế. Họ khá kín đáo, trầm tĩnh và không quá quan tâm đến thế giới giải trí hay sự hào nhoáng của truyền thông đại chúng. Khách hàng thời trang ở đảo quốc sư tử sẵn sàng chi trả cho những giá trị mang tính nghệ thuật, thủ công, độc bản, đặc biệt là các thiết kế được tái sinh từ vải vụn và phế phẩm may mặc".

Từ Đông Nam Á đến cả châu Á và thế giới

Trên thảm đỏ sự kiện truyền hình Star Awards 2026 của Singapore vừa qua, có đến 3 nghệ sĩ là Richie Koh, Jona Chung và Desmond Ng cùng diện trang phục từ Độc Bản, thương hiệu được NTK Hồ Tấn Tài sáng lập vào năm 2015. Trong hơn 1 thập niên làm nghề, Hồ Tấn Tài luôn giữ tôn chỉ tập trung vào chất lượng thay vì truyền thông hay sự hào nhoáng của sàn diễn. Từ bộ sưu tập Gióng lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng, thương hiệu tự lan tỏa "tiếng thơm" qua sự độc đáo của thiết kế và được nhiều nghệ sĩ Việt yêu thích. Cơ hội làm trang phục cho nghệ sĩ quốc tế đến với anh cũng theo cách "hữu xạ tự nhiên hương". Thậm chí nhiều khách hàng Thái Lan, Philippines... âm thầm đặt mua sản phẩm, sau khi mặc và tag tên thương hiệu qua Instagram thì anh mới biết. NTK quê Bến Tre cho rằng VN có nhiều tiềm năng phát triển nhờ khả năng tiếp thu nhanh, tính sáng tạo và có thể cập nhật rất nhanh xu hướng thế giới. Tuy nhiên mặt hạn chế nằm ở khả năng sản xuất, nguyên phụ liệu, nhân công, kỹ thuật... "Chúng ta vẫn thiếu quy trình chuẩn để đưa một local brand trở nên viral và vươn tầm quốc tế, điều mà chỉ một số ít nhà thiết kế đi trước đã làm được", NTK Hồ Tấn Tài nói.

Mai Davika diện bộ trang phục cá tính của Latui Atelier ẢNH: LATUI ATERLIER

Nói đến sự ưa chuộng thời trang Việt trong khu vực, không thể không nhắc đến các nghệ sĩ nữ nổi tiếng. "Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera là khách hàng "ruột" của Hacchic Couture. Cô diện trang phục Việt trong nhiều dịp quan trọng như kỷ niệm ngày cưới, làm giám khảo các cuộc thi, tham dự các lễ trao giải, liên hoan phim... và dần trở thành cầu nối đặc biệt giữa thương hiệu VN và thị trường Philippines. Người mẫu, diễn viên Thái Lan Mai Davika cũng không giấu niềm yêu thích thời trang Việt trên trang cá nhân có hơn 17 triệu lượt theo dõi. Cô sở hữu tủ đồ đầy ắp các local brand Việt nổi tiếng như DATT, Latui Atelier, Fancì Club, Lsoul... Bên cạnh đó, thời trang VN còn hiện diện đều đặn trên các ấn phẩm truyền thông. Das La Vie được Vogue Philippine nhắc đến trong bài viết giới thiệu "10 nhà thiết kế Đông Nam Á tái định hình cuộc sống thường nhật thông qua nghệ thuật thủ công"; Tạp chí phong cách sống FirstClasse của Malaysia khen ngợi "thời trang VN ngày càng được công nhận trên toàn cầu, đang định hình và bắt kịp xu hướng" trong bài viết giới thiệu 8 thương hiệu gồm: Montsand, Fancì Club, La Lune, Latui Atelier, Lsoul, Huelleyrose, Viery Studios và Bunny Hill Concept.

Marian Rivera mặc váy đính sequin của Hacchic Couture khi làm giám khảo chương trình khiêu vũ nổi tiếng Stars on the Floor tại Philippines ẢNH: NTKCC

Nhà thiết kế Ngô Hoàng Kha và góc nhỏ của thương hiệu bền vững Việt đặt tại DORS at Design Orchard của Singapore ẢNH: NTKCC

Những điểm sáng nổi bật kể trên cho thấy người làm thời trang đang rất nỗ lực để mang thời trang VN vượt khỏi biên giới. Điểm chung từ những đại diện được yêu thích tại thị trường nước ngoài là luôn biết cách bám rễ vào yếu tố văn hóa. Thời trang của NTK Ngô Hoàng Kha gửi gắm văn hóa Việt theo cách tinh tế, mang tính gợi mở, đủ để nhận diện, kết hợp với những ý tưởng và thẩm mỹ đương đại. Kỹ thuật chế tác chất liệu thủ công là một trong những yếu tố quan trọng nhất để thương hiệu bền vững VN được giới chuyên môn và mộ điệu thời trang khu vực chú ý. Anh cho rằng tay nghề thủ công của các nghệ nhân, làng nghề truyền thống và sức sáng tạo của đội ngũ lao động trẻ trong ngành chính là thế mạnh, là mảnh đất màu mỡ để NTK Việt "ươm mầm". Kha tâm sự: "Văn hóa và ngôn ngữ mỗi quốc gia có thể khác biệt nhưng vẻ đẹp thị giác, sự tinh xảo độc bản và công sức lao động, sáng tạo được truyền tải qua đôi tay sẽ luôn được cảm nhận dễ dàng bằng trái tim mà không cần lời lẽ hay từ ngữ nào".