Thời trang Việt gây ấn tượng tại thị trường tỉ dân

Nhà mốt Việt khuấy đảo mạng xã hội xứ Trung

Thời trang White Ant (Kiến Trắng) được nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo Bạch Cao Cường thành lập vào năm 2006 tại Hà Nội. Sau nhiều năm phát triển "nóng" ở mảng thời trang công sở, thương hiệu tái định vị để chuyển mình thành thương hiệu thời trang bền vững tối giản. Cuối năm 2024, White Ant ra mắt trên sàn runway trong nước và tháng 3 năm nay chọn Trung Quốc là sàn diễn quốc tế đầu tiên.

Dahan Phương Oanh dẫn đầu dàn người mẫu Trung Quốc trình diễn bộ sưu tập cho thương hiệu White Ant tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải ẢNH: NVCC

Ở Tuần lễ thời trang Thượng Hải, bộ sưu tập Tempo Reverso được mở màn bởi Dahan Phương Oanh - người mẫu Việt đầu tiên từng catwalk ở cả 4 tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới, cũng là người mẫu VN duy nhất góp mặt bên cạnh dàn người mẫu Trung Quốc trình diễn.

"Trên sàn diễn, Dahan Phương Oanh không chỉ là người mẫu mà là khí phách của một thương hiệu Việt dám "chơi" ở sân chơi quốc tế", nhà sáng lập Bạch Cao Cường nói. Trong mắt của vị giám đốc sáng tạo này, ra quốc tế tựa như đi "đánh trận" và Dahan Phương Oanh là "chiến tướng" quan trọng khi nhà mốt Việt lần đầu "đem chuông đi đánh xứ người".

Lần thứ hai diễn runway ở Thượng Hải, Linh Nga Couture mang đến một bộ sưu tập xuất sắc đến mức tự trở thành nội dung viral trên các nền tảng trực tuyến. Khoảng một tuần sau chương trình, video và hình ảnh từ bộ sưu tập Azure Reverie vẫn là từ khóa "hot", có lượt tương tác cao trên các mạng xã hội Douyin, Rednote xứ Trung.

Một thiết kế nằm trong bộ sưu tập Azure Reverie của thương hiệu Linh Nga Couture ẢNH: NVCC

Trong khi đó, thương hiệu Lsoul của nhà thiết kế Nguyễn Trọng Lâm tạo nên dấu ấn từ màn xuất hiện của dàn nghệ sĩ Việt. Hoa hậu Tiểu Vy, ca sĩ Minh Hằng… ngồi ở hàng ghế đầu, người mẫu Hoàng Thùy, Quỳnh Anh, Thùy Dương, Hương Giang… diễn catwalk cùng các người mẫu đa quốc tịch. Năm ngoái, Lsoul là thương hiệu VN đầu tiên mở cửa hàng tại Thượng Hải và đang chuẩn bị mở thêm cửa hàng mới tại Hàng Châu vào tháng 5 năm nay. Nhà sáng lập xúc động chia sẻ cột mốc kỷ niệm 10 năm anh khởi nghiệp thời trang tại Trung Quốc. Sau 10 năm quay trở lại đất nước tỉ dân, anh tự hào khi được mời bước ra chào khán giả trên sàn runway Thượng Hải.

Bên cạnh runway, thời trang Việt cũng liên tục "khuấy đảo" thảm đỏ các sự kiện giải trí xứ Trung trong những năm gần đây. Thiết kế từ các nhà tạo mẫu Lê Thanh Hòa, Anh Thư, Trà Linh, Phan Huy, Trần Hùng… được những ngôi sao Hoa ngữ lớn như Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư, Phạm Băng Băng, Trương Lăng Hách… ưa thích.

C ÙNG RA BIỂN LỚN

Nhận định về Tuần lễ thời trang Thượng Hải, tạp chí Vogue cho rằng với các nhà thiết kế trẻ châu Á, Thượng Hải chính là cửa ngõ quan trọng để các thương hiệu bước vào hệ sinh thái thời trang và bán lẻ của Trung Quốc.

Một thiết kế nằm trong bộ sưu tập L’amour vừa được Lsoul giới thiệu tại Thượng Hải ẢNH: LSOUL

Nhà sáng lập White Ant cho rằng trình diễn quốc tế và mở rộng thị trường sang các nước láng giềng nên được nhìn nhận là cách mà thời trang Việt khẳng định giá trị thương hiệu ở một nấc thang cao hơn thay vì đi theo xu hướng chung.

Qua gần 30 năm làm việc trong ngành may mặc, anh Bạch Cao Cường đánh giá thời trang VN có nhiều lợi thế và tiềm năng để phát triển mạnh ở quốc tế, nổi bật nhất chính là yếu tố con người. Người VN khéo tay, thông minh, học hỏi nhanh và có tính sáng tạo cao. Thời trang VN không khó cạnh tranh ở phân khúc hàng giá rẻ nhưng có thể cạnh tranh tốt ở phân khúc thời trang cao cấp, đặc biệt là các trang phục thủ công đòi hỏi kỹ thuật tỉ mỉ, sự tinh xảo và tính sáng tạo cao. Bên cạnh đó, phải kể đến yếu tố "thiên thời" - thế giới phẳng mở đường cho kinh doanh đa quốc gia và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội.

Nhà thiết kế Linh Nga và diễn viên Trung Quốc Tôn Tuyết Ninh tại show diễn ở Thượng Hải ẢNH: NVCC

Để có màn ra mắt ấn tượng ở Thượng Hải, anh Bạch Cao Cường và đội ngũ đã có một hành trình dài khám phá, tìm hiểu và học hỏi tại nhà "hàng xóm tỉ dân" từ năm 2012. Nhà sáng lập White Ant nhận xét: "Vị thế của thời trang Việt đã lớn lên rất nhiều so với trước đây, và chúng tôi mong có thể đi được xa hơn".

Tay ngang bước vào ngành thời trang với số vốn ban đầu là tiền được mừng cưới, nhà thiết kế Linh Nga đã dẫn dắt thương hiệu đi qua khó khăn trong những năm đầu khởi nghiệp, vượt qua đại dịch Covid-19 lại bước vào khủng hoảng kinh tế. Cuối năm 2024, Linh Nga Couture tham gia trade show tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải để thăm dò tiềm năng, năm kế tiếp mới quyết định "chào sân" runway. Đến show diễn Azure Reverie, thương hiệu "chơi lớn" mời diễn viên Trung Quốc Tôn Tuyết Ninh làm vedette và gặt hái thành công vang dội.

Người mẫu Dahan Phương Oanh diễn mở màn cho White Ant ẢNH: NVCC

Trong bối cảnh ngành thời trang thế giới nói chung và thời trang Việt đang gặp nhiều thử thách, Lsoul hay Linh Nga Couture là những điểm sáng gây chú ý từ hoạt động tại Trung Quốc và tích cực mở rộng nhà xưởng văn phòng, tuyển dụng thêm nhiều tài năng trẻ để cùng "ra biển lớn". Con đường ra quốc tế chưa bao giờ dễ dàng nhưng khi đã tìm được "điểm chạm" thì chính tinh hoa văn hóa và nghệ thuật thủ công của thời trang Việt sẽ chinh phục khách hàng thế giới.

Nhà thiết kế Linh Nga tâm sự: "Sau nhiều lần đi đường vòng, tôi nhận ra rằng học từ người giỏi hơn mình chính là con đường ngắn nhất. Mỗi lần vấp là mỗi lần tôi ngồi nhìn lại, thất bại nào cũng chỉ là bước đệm và càng cái gì khó thì càng thúc đẩy tôi tìm hiểu, học hỏi. Giữ khao khát được học từ thất bại, học từ người giỏi hơn, học từ thị trường…, tôi hiểu rằng một mình có thể đi nhanh nhưng phải có đồng đội mới có thể đi được xa".