Thông báo mới nhất về thi bằng lái từ 1.6: Trường hợp nào được thi bộ đề cũ?

Từ ngày 1.6.2025, bộ 600 câu hỏi mới chính thức áp dụng trong thi bằng lái xe cơ giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng bắt buộc thi theo bộ đề mới. Vậy trường hợp nào sẽ được thi theo bộ câu hỏi cũ?

Chiều 29.5, một số trung tâm đào tạo và sát hạch GPLX tại TP.HCM đã thông báo về việc sử dụng bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Cục CSGT ban hành.

CSGT phụ trách sát hạch, cấp đổi bằng lái (GPLX) từ ngày 1.3.2025 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo đó, các trường hợp được đào tạo lái xe trước ngày 1.1.2025 (kể cả các trường hợp thi sát hạch để cấp mới và vắng, trượt các kỳ sát hạch) được phép tiếp tục sử dụng bộ 600 câu hỏi cũ đã được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) ban hành để tổ chức thi sát hạch, cấp GPLX đến hết ngày 31.8.2025.

Đối với học viên các khóa học khai giảng sau ngày 1.1.2025 trở về sau, kể cả các trường hợp vắng trượt các kỳ sát hạch trước phải sử dụng bộ 600 câu hỏi mới do Cục CSGT - Bộ Công an ban hành để tổ chức thi bằng lái xe cơ giới đường bộ từ ngày 1.6.2025.

Kể từ ngày 1.9.2025 trở đi, mọi trường hợp đăng ký thi sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ đều phải thực hiện thống nhất theo bộ 600 câu hỏi mới do Cục CSGT ban hành (kể cả các trường hợp đào tạo trước ngày 1.1.2025).

Phòng CSGT sẽ rà soát, tách riêng hội đồng sát hạch cho các trường hợp thi bộ câu hỏi cũ và hội đồng sát hạch thi bộ câu hỏi mới khi tổ chức kỳ sát hạch.



Nếu học viên được đào tạo trước ngày 1.1.2025 thì vẫn áp dụng thi bằng lái theo bộ đề cũ tới ngày 31.8.2025 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Để tạo điều kiện cho học viên ôn tập trước ngày thi sát hạch, các trung tâm đào tạo lái xe tại TP.HCM đã thông báo, hướng dẫn trên các trang thông tin. Tại Trung tâm đào tạo và sát hạch GPLX Hóc Môn, ông Nguyễn Minh Anh - Giám đốc trung tâm ký thông báo tới các học viên cho biết, các giáo viên đã nghiên cứu, cập nhật bộ 600 câu hỏi do Cục CSGT ban hành, triển khai xây dựng nội dung giảng dạy và tài liệu ôn tập phù hợp với bộ câu hỏi mới, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và bám sát đề thi sát hạch lý thuyết thực tế.

Trung tâm cũng tổ chức các buổi ôn luyện tập trung theo bộ 600 câu hỏi cũ đối với các học viên thuộc các khóa khai giảng trước ngày 1.1.2025 nhằm củng cố kiến thức, hỗ trợ học viên đạt kết quả tốt.

Các trung tâm đào tạo cũng lưu ý học viên đã tốt nghiệp đang chờ thi sát hạch nên chủ động liên hệ trung tâm để được cập nhật các nội dung ôn tập phù hợp theo đúng nhóm đối tượng.

Còn lỗi vi phạm chưa đóng phạt sẽ không được thi bằng lái

Hiện nay, khoản 4 Điều 62 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: "Chưa cấp, đổi, cấp lại GPLX đối với người vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi người đó chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ".

Đồng thời, khoản 3 Điều 19 Thông tư 12/2025/TT-BCA quy định: "Chưa sát hạch cấp giấy phép lái xe đối với người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ".

Chưa đóng phạt vi phạm giao thông thì thí sinh sẽ không được thi sát hạch GPLX ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Do đó, khi thực hiện các thủ tục sát hạch, cấp, đổi, cấp lại GPLX, CSGT sẽ tra cứu trên hệ thống xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ để bảo đảm việc cấp GPLX đúng quy định.

Trước đó, Cục CSGT ban hành bộ 600 câu hỏi dùng để thi sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ được áp dụng từ ngày 1.6.2025. Bộ câu hỏi được xây dựng khoa học, cập nhật các quy định mới nhất của pháp luật, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và sát với năng lực cần có của người lái xe.

Điều này khiến một số học viên trong thời gian chờ thi bằng lái bày tỏ lo lắng khi học lý thuyết theo bộ đề cũ từ năm trước, nhưng lo ngại từ ngày 1.6.2025 phải thi theo bộ đề mới.