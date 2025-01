Thông báo - quyền / quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhân vật của Sanrio

Sanrio sáng tạo và là chủ sở hữu hợp pháp của tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với tài sản trí tuệ liên quan đến tên, tên gọi, logo và nhân vật, hình vẽ,... của tất cả các thương hiệu của Sanrio, bao gồm các thương hiệu sau đây:

Các nhân vật này và các nhân vật khác thuộc sở hữu của Sanrio mà không được liệt kê ở trên (gọi chung là "Các Nhân Vật của Sanrio") là tài sản trí tuệ của Sanrio và được bảo hộ tại Việt Nam và trên thế giới theo pháp luật sở hữu trí tuệ liên quan.

Việc sử dụng các thương hiệu của Sanrio và/hoặc Các Nhân Vật của Sanrio tại Việt Nam mà không có sự cho phép của Sanrio và/hoặc không có quyền sử dụng hợp pháp cần thiết là hành vi xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ của Sanrio, bao gồm cả quyền tác giả và quyền đối với nhãn hiệu của Sanrio.

LƯU Ý RẰNG bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào thực hiện các hành vi sai trái như vậy có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi xâm phạm nhãn hiệu, hành vi cạnh tranh không lành mạnh và/hoặc hành vi xâm phạm quyền tác giả, tùy trường hợp có thể áp dụng.

LƯU Ý THÊM RẰNG Sanrio luôn nỗ lực bảo vệ các quyền của mình đối với Các Nhân Vật của Sanrio và đảm bảo tất cả các biện pháp pháp lý luôn sẵn sàng để thực thi các quyền này trước các bên cố tình xâm phạm các quyền của Sanrio. Vì mục đích này, Sanrio sẽ không ngần ngại tiến hành và thực hiện mọi hành động pháp lý cần thiết liên quan đến các hành vi sai trái, không được phép nêu trên.

Để có cơ hội làm việc với các thương hiệu của Sanrio và/hoặc Các Nhân Vật của Sanrio tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với tổ chức đại diện tại địa phương của Sanrio, Công ty TNHH Tagger, qua email: tramanh@tagger-vn.com.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các nội dung nêu trên, xin vui lòng liên hệ:

Ông Trần Mạnh Hùng

Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN

Phòng CP2.04.01, Tầng 4, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place,

29 Phố Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh,

Quận Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam

Điện thoại: +84 24 3936 9409

Email: tmh@bmvn.com.vn

Announcement - Sanrio Characters IP Ownership/Rights

Sanrio Company, Ltd. ("Sanrio") is a Japanese company with its registered office address at 1-6-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan. Sanrio is the creator and legal owner of all rights, title and interest in the intellectual property relating to the names, titles, logos and characters, artworks, etc. of all Sanrio brands, including the following:

These characters and other Sanrio-owned characters not listed above (collectively, the "Sanrio Characters") are the intellectual property of Sanrio and are protected in Vietnam and around the world by the relevant intellectual property laws.

The use of Sanrio’s brands and/or Sanrio Characters in Vietnam without Sanrio’s permission and/or the necessary valid license is a violation of Sanrio’s intellectual property rights, including its copyright and trademark rights.

TAKE NOTICE that any person or entity found engaging in such wrongful acts may be liable for trademark infringement, passing off and/or copyright infringement, as may be applicable.

TAKE FURTHER NOTICE that Sanrio vigorously defends its rights with respect to such Sanrio Characters and is prepared to secure all legal remedies available to enforce these rights against parties who intentionally violate Sanrio’s rights. To this end, Sanrio will not hesitate to commence and pursue all necessary legal action in connection with the unauthorized and wrongful acts above.

For opportunities to work with Sanrio’s brands and/or Sanrio Characters in Vietnam, please contact Sanrio’s local agency representative, Tagger Company Limited, via email: tramanh@tagger-vn.com.

Should there be any questions with respect to the above, please contact:

Mr. Tran Manh Hung

BMVN International LLC

Unit CP2.04.01, 4th Floor, Tower 2, Capital Place,

29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward,

Ba Dinh District, Hanoi 100000, Vietnam

Tel: +84 24 3936 9409

Email: tmh@bmvn.com.vn