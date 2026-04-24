'Thông chốt', tông thẳng vào rào chắn của công an, nam thanh niên bị khởi tố

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
24/04/2026 17:31 GMT+7

Bất chấp hiệu lệnh dừng xe, Trần Kiêm Anh Khoa điều khiển xe máy chưa biển số lạng lách, tông thẳng vào rào chắn của lực lượng chức năng, khiến một cán bộ đang làm nhiệm vụ bị ngã.

Ngày 24.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Trần Kiêm Anh Khoa (18 tuổi, trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế) để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 19.4, các tổ công tác thuộc Công an thành phố Huế đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và lập chốt tại nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Huế, nhằm thực hiện kế hoạch về tăng cường công tác phòng, chống thanh niên, thiếu niên càn quấy, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, tại khu vực vòng xuyến trước đường Hùng Vương, tổ công tác phát hiện Trần Kiêm Anh Khoa điều khiển xe máy hiệu Honda SH chưa đăng ký biển số, không đội mũ bảo hiểm, chở một nam thanh niên khác cũng không đội mũ bảo hiểm.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Khoa không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy, đi ngược chiều qua vòng xuyến và rẽ vào đường Lê Quý Đôn hướng về đường Bà Triệu.

Phát hiện phía trước có chốt chặn, Khoa tiếp tục chuyển hướng sang làn đường ngược chiều nhằm né tránh. Khi gặp tổ công tác của Công an phường Thuận Hoá đang lập rào chắn kiểm soát, Khoa vẫn không dừng lại mà điều khiển xe tông thẳng vào rào chắn kim loại.

Cú va chạm khiến một thành viên trong tổ công tác bị ngã xuống đường, đồng thời Khoa và người đi cùng cũng ngã xe tại hiện trường. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế, đưa Khoa về trụ sở để làm việc. Qua test nhanh, Khoa dương tính với chất ma túy.

