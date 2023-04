Thông điệp của Thủ tướng về hợp tác bảo vệ sông Mê Kông

Chiều tối 5.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã về tới sân bay Nội Bài, sau khi tham dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Kông quốc tế lần thứ 4, được tổ chức tại thủ đô Vientiane, Lào.



Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại hội nghị NHẬT BẮC

Trong chưa đầy 1 ngày làm việc tại Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự nhiều sự kiện quan trọng như cuộc gặp hẹp giữa 3 Thủ tướng Lào - Việt Nam - Campuchia, dự hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Kông, hội kiến Thủ tướng Lào.

Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Kông lần thứ 4 diễn ra trong bối cảnh lưu vực sông Mê Kông đang đối mặt với những thách thức to lớn do tác động kép của biến đổi khí hậu và việc khai thác, sử dụng quá mức tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan.

Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh kế của người dân trên toàn lưu vực, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị thể hiện sự quan tâm và quyết tâm phát huy vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc ứng phó các thách thức, tăng cường đoàn kết với các nước trong Ủy hội để quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông, bảo đảm lợi ích của các quốc gia trong lưu vực, trong đó có Việt Nam.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra những thông điệp rất quan trọng, sâu sắc và toàn diện.

Thứ nhất, Thủ tướng khẳng định mạnh mẽ cam kết của Việt Nam đối với Hiệp định Mê Kông năm 1995, kêu gọi các nước tuân thủ đầy đủ hiệp định này, cũng như các bộ quy tắc đã được xây dựng liên quan việc sử dụng nguồn nước sông Mê Kông.

Thứ hai, Thủ tướng nhấn mạnh về cách tiếp cận toàn dân, toàn diện, toàn lưu vực; lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể trong khai thác, sử dụng nguồn nước sông Mê Kông.

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng và tăng cường khả năng thích ứng của người dân trước những biến động của dòng sông hiện nay, cũng như những hiện tượng thời tiết cực đoan, lũ lụt, hạn hán, tình trạng tội phạm xuyên quốc gia đang diễn biến rất phức tạp trong lưu vực.

Thứ ba, Thủ tướng đã đề xuất các hoạt động hợp tác cụ thể, trong đó có tăng cường chia sẻ dữ liệu, nghiên cứu chung, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển giao thông đường thủy bền vững, phối hợp xử lý tội phạm xuyên quốc gia, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kết nối lưới điện, phát triển năng lượng trong khu vực.

Thứ tư, Thủ tướng kêu gọi các nước đối tác, nhất là các nước thượng nguồn và các đối tác phát triển hợp tác, chia sẻ dữ liệu, tăng cường hỗ trợ về tri thức, kinh nghiệm, tài chính và nguồn lực để Ủy hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm tốt nhất sự phát triển bền vững của dòng sông và lưu vực sông Mê Kông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu và tham dự các hoạt động tại hội nghị NHẬT BẮC

Các đập thủy điện tác động trực tiếp tới nguồn nước

Trong phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chia sẻ về tác động của tình trạng biến đổi khí hậu đối với lưu vực sông Mê Kông và đồng bằng sông Cửu Long.

Thông tin thêm về vấn đề này, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, vấn đề khai thác, sử dụng nguồn nước là nền tảng và lý do tồn tại của Ủy hội sông Mê Kông quốc tế. Vì thế, các nước ở hạ nguồn lưu vực Mê Kông, gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan đã cùng nhau xây dựng Hiệp định Mê Kông năm 1995.

Hiệp định đặt ra những nguyên tắc nền tảng, một mặt tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia trong việc khai thác và sử dụng nguồn nước, mặt khác phải sử dụng nguồn nước một cách hợp lý, công bằng, tôn trọng lợi ích của các nước ở hạ nguồn.

Hiện nay, các nước có nhiều hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, khiến việc khai thác, sử dụng nguồn nước cũng chịu tác động nặng nề, một số nơi quá mức.

"Chúng ta cũng đã chứng kiến sự phát triển của các đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông, tác động trực tiếp tới nguồn nước, sự di chuyển của phù sa, các nguồn thủy hải sản trong khu vực…", Thứ trưởng Việt nêu.

Một ví dụ là theo dự báo của các chuyên gia, đến năm 2040, lượng phù sa về đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm hơn 9 lần so với hiện nay và gần 30 lần so với cách đây 15 năm. Mặt khác, mối nguy hại này còn bị cộng hưởng bởi các tác động rất tiêu cực của biến đổi khí hậu, gây ra các hiện tượng khí hậu cực đoan, lũ lụt, hạn hán, tình trạng nước biển dâng khiến xâm nhập mặn ảnh hưởng xấu đến đồng bằng sông Cửu Long và an ninh nguồn nước, an ninh lương thực trong khu vực.

Theo lãnh đạo Bộ Ngoại giao, trong phát biểu của lãnh đạo cấp cao các nước, có nhiều ý kiến chia sẻ với những thông điệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong đó các nước đều khẳng định cam kết mạnh mẽ với việc thực hiện Hiệp định Mê Kông năm 1995, coi trọng vai trò của Ủy hội sông Mê Kông quốc tế.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cũng đánh giá, dù mỗi nước đều có những ưu tiên, quan tâm riêng, nhưng thông qua các phát biểu và văn kiện được thông qua, có thể thấy được điểm tương đồng rất lớn của các nước thành viên Ủy hội sông Mê Kông chính là nhu cầu tăng cường hợp tác, xây dựng các kế hoạch, dự án phát triển chung để bảo đảm sự phát triển bền vững của lưu vực.