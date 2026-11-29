Tối 29.11, ông Phạm Văn Minh, Trưởng ga Diêu Trì (Gia Lai), cho biết sự cố sạt lở đường sắt Bắc - Nam đoạn qua cầu Suối Bụt (thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh) đã được khắc phục, tàu khách có thể lưu thông trở lại.

Công nhân ngành đường sắt gia cố nền đường tại vị trí sạt lở gần cầu Suối Bụt, xã Canh Vinh (Gia Lai) ẢNH: TRANG ANH

Trước đó, chiều 28.11, mưa lũ kéo dài khiến khoảng 10 m nền đường sắt Bắc - Nam tại Km1112+240 (đoạn qua cầu Suối Bụt) bị nước cuốn trôi. Sự cố làm 6 thanh tà vẹt mất điểm tựa, nền đường bị khoét hổng sâu khoảng 2 m, buộc ngành đường sắt tạm dừng chạy tàu qua khu vực để bảo đảm an toàn.

Công tác khắc phục được triển khai xuyên đêm 28.11 sang ngày 29.11. Chiều 29.11, ông Hoàng Gia Khánh, Tổng giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố sạt lở.

Tại hiện trường, công nhân tập trung đan rọ đá, tập kết đá hộc để gia cố nền đường, đồng thời triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm độ ổn định lâu dài cho công trình.

Do khối lượng sạt lở lớn, vị trí sự cố nằm gần cầu Suối Bụt, nơi có dòng nước chảy xiết nên việc thi công gặp không ít khó khăn.

Vị trí sạt lở gần cầu Suối Bụt, có dòng nước chảy xiết, khiến công tác khắc phục nền đường sắt gặp nhiều khó khăn ẢNH: TRANG ANH

Theo ông Minh, từ đêm 28.11 đến trưa 29.11, ngành đường sắt phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị vận tải tổ chức trung chuyển bằng ô tô cho gần 2.000 hành khách từ ga Diêu Trì (Gia Lai) đến ga Tuy Hòa (Đắk Lắk), bảo đảm hành trình không bị gián đoạn.

Đến 18 giờ 12 phút ngày 29.11, đoạn đường sắt bị ảnh hưởng đã thông tuyến. Hai chuyến tàu khách SE1 và SE3 đã chạy qua khu vực này.

Gần 2.000 hành khách được trung chuyển bằng ô tô từ ga Diêu Trì đến ga Tuy Hòa do sự cố sạt lở đường sắt ẢNH: TRANG ANH

Gia cố điểm sạt lở bờ sông ở xã Tây Sơn

Cũng trong ngày 29.11, trước tình trạng sạt lở đất tại khu vực bờ sông gần cầu Đồng Sim, thôn Tây Xuân, xã Tây Sơn (Gia Lai), Ban Chỉ huy quân sự xã đã huy động 22 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng địa phương triển khai khắc phục.

Sạt lở xảy ra sau đợt mưa lớn kéo dài trong hai ngày 27 và 28.11, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công trình giao thông và an toàn người dân.

Ban Chỉ huy quân sự xã Tây Sơn huy động 22 cán bộ, chiến sĩ xử lý điểm sạt lở ở cầu Đồng Sim ẢNH: TRANG ANH

Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, địa hình thi công khó khăn, lực lượng chức năng khẩn trương vận chuyển, xếp bao cát tại các vị trí sạt lở nhằm gia cố bờ đất, hạn chế tác động của dòng chảy và ngăn sạt lở lan rộng.

Đại úy Đặng Bá Duy, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tây Sơn, cho biết trước mắt, đơn vị tập trung lực lượng gia cố những vị trí bị sạt lở, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó và sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra.