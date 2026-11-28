Chiều 28.11, mưa lớn kéo dài gây sạt lở đường sắt Bắc - Nam tại Km 1112+240 , đoạn qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai, khiến hoạt động chạy tàu qua khu vực bị ảnh hưởng.

Vị trí sạt lở tại Km 1112+240 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam ẢNH: HIỆP HÒA

Theo UBND xã Canh Vinh, vị trí sạt lở nằm ở khu vực cầu Suối Bụt thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam. Tại điểm sạt lở có 6 thanh tà vẹt (thanh đỡ đặt ngang dưới đường ray) bị trống chân, điểm sạt lở rộng 10 m, khoảng cách từ đường ray đến mặt nước sâu hơn 2 m.

Trước tình hình này, ngành đường sắt đã triển khai phương án chuyển tải hành khách bằng ô tô giữa ga Diêu Trì (Gia Lai) và ga Tuy Hòa (Đắk Lắk). Theo đó, các đoàn tàu từ phía bắc vào sẽ dừng tại ga Diêu Trì, hành khách được bố trí ô tô trung chuyển qua khu vực bị ảnh hưởng để tiếp tục hành trình bằng tàu hỏa tại ga Tuy Hòa.

Chiều ngược lại, hành khách từ phía nam ra sẽ xuống tàu tại ga Tuy Hòa, đi ô tô đến ga Diêu Trì để tiếp tục hành trình. Ngành đường sắt đã lên phương án chuyển tải theo hai đợt. Đợt 1 gồm tàu SE8 và SE3, đợt 2 gồm tàu SE1 và SE6.

Theo ông Phạm Văn Minh, Trưởng ga Diêu Trì, ngành đường sắt dự kiến bố trí 3 xe ô tô loại 50 chỗ để phục vụ hành khách tàu SE3 và 7 xe ô tô phục vụ hành khách tàu SE1. Số lượng phương tiện được chuẩn bị căn cứ vào lượng khách thực tế.

Khoảng 300 hành khách phải chuyển tải bằng ô tô từ ga Tuy Hòa đến ga Diêu Trì và ngược lại để tiếp tục hành trình ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước mắt, tàu SE3 dự kiến có khoảng 105 hành khách, tàu SE1 khoảng 200 hành khách đến ga Diêu Trì trong tối 28.11. Ngoài ra, còn có hành khách từ phía nam ra phải thực hiện chuyển tải tại ga Tuy Hòa.

Ngành đường sắt đã chủ động thông báo đến hành khách qua số điện thoại đăng ký khi mua vé, ưu tiên hỗ trợ những người đang trên hành trình. Đồng thời, hành khách được thông tin để chủ động lựa chọn chuyển tải, đổi hoặc trả vé nếu không muốn tiếp tục hành trình bằng phương án trung chuyển.

Đối với hành khách không đồng ý chuyển tải, ngành đường sắt áp dụng chính sách trả vé không thu phí. Cụ thể, tàu SE8 và SE6 áp dụng đối với vé đi quá ga Tuy Hòa; tàu SE3 và SE1 áp dụng đối với vé đi quá ga Diêu Trì.

Theo đánh giá ban đầu, điểm sạt lở đường sắt Bắc Nam tại khu vực xã Canh Vinh chủ yếu do nước phá phần bờ gần mố cầu, mức độ hư hỏng không quá lớn và được nhận định có thể khắc phục nhanh. Sau khi mưa ngớt, dự kiến sáng 29.11, ngành đường sắt sẽ tiến hành đo đạc, kiểm tra hiện trường và xây dựng phương án xử lý.