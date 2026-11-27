Ngày 27.11, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện về việc ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Trong đó, tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, khắc phục những công trình, vị trí xung yếu bị hư hỏng sau các đợt mưa lũ vừa qua, đặc biệt trên quốc lộ 19C và quốc lộ 1D.

Cụ thể, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tập trung kiểm tra các vị trí hư hỏng, sạt lở trên quốc lộ 19C qua xã Canh Vinh và quốc lộ 1D qua phường Quy Nhơn Nam. Các đơn vị phải đánh giá mức độ ảnh hưởng, đề xuất phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Điểm sạt lở trên quốc lộ 1D, đoạn qua phường Quy Nhơn Nam, ngày 11.11 ẢNH: VĂN CHIẾN

Đối với những vị trí chưa thể khắc phục hoàn toàn, các đơn vị cần chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn, bố trí lực lượng theo dõi, ứng trực và chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Tỉnh yêu cầu không để sự cố tiếp tục xảy ra hoặc diễn biến nghiêm trọng hơn.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở khi mưa lớn tiếp diễn

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 27.11 đến sáng 29.11, khu vực phía đông và giữa tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 200 mm, có nơi trên 300 mm; một số khu vực có nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Từ sáng 29.11 đến ngày 30.11, khu vực phía đông và giữa tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 250 mm.

Đáng chú ý, đợt mưa mới diễn ra trong điều kiện đất đã ngấm nhiều nước sau các đợt mưa lũ trước đó. Nhiều công trình giao thông, đê điều bị hư hỏng chưa được khắc phục hoàn toàn, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất tại khu vực miền núi, sườn dốc, ven sông, suối.

Ngoài việc rà soát các tuyến quốc lộ, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét và sạt lở đất; bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí nguy hiểm.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian xảy ra mưa lũ, thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời báo cáo sự cố, thiệt hại và chủ động triển khai phương án xử lý.