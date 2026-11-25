Sáng 25.11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại hai xã Chơ Long và Kông Chro sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tại đây, nhiều kiến nghị từ thực tiễn đời sống, trong đó có những vấn đề đã được các bộ, ngành Trung ương xem xét, trả lời và đề xuất hướng giải quyết, tiếp tục được cử tri quan tâm.

Tham dự buổi tiếp xúc có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; bà Siu Hương, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; ông Lê Hoàng Anh và ông Phạm Ngọc Lâm, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Đinh Ngọc Quý, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; cùng đại diện lãnh đạo địa phương và cử tri hai xã.

Tại buổi tiếp xúc, bà Siu Hương thông tin đến cử tri những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tại kỳ họp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại xã Chơ Long và Kông Chro ẢNH: TRẦN HIẾU

Nhiều kiến nghị về thủy lợi, phụ cấp được phản hồi

Một trong những vấn đề được cử tri Gia Lai kiến nghị trước đó là tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ở khu vực phía tây tỉnh. Theo phản ánh, khu vực này có hơn 763.600 ha đất sản xuất nông nghiệp nhưng tỷ lệ tưới chủ động chỉ đạt 12,57%, thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Khoảng 85% diện tích sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa và khai thác nước ngầm. Trong khi đó, mùa khô kéo dài 5 - 6 tháng khiến tình trạng thiếu nước diễn ra gay gắt.

Trả lời kiến nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã tích hợp giải pháp nâng cao khả năng cấp, trữ nước cho khu vực phía tây Gia Lai vào quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, bộ tập trung triển khai hai dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, dự án hoàn thiện hệ thống tưới hồ chứa nước Ia Mơr nhằm bảo đảm cấp nước tưới cho 14.347 ha đất canh tác; dự án hồ chứa nước Ia Thul cấp nước tưới cho 8.600 ha thuộc địa bàn các xã Ia Tun và Ia Rsai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị tỉnh Gia Lai chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư các công trình thủy lợi kết nối, qua đó phát huy tối đa hiệu quả của các dự án.

Một kiến nghị khác liên quan đến chế độ phụ cấp 30% đối với cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về nội dung này, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, theo tinh thần Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, các chế độ phụ cấp cần được xem xét tổng thể, căn cứ vị trí việc làm, chức danh và khả năng cân đối nguồn lực.

Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận kiến nghị của cử tri Gia Lai để phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp, góp phần động viên đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, UBND tỉnh Gia Lai và các sở, ngành đã rà soát, chỉ đạo giải quyết. Đoàn ĐBQH tỉnh cũng có văn bản thông tin kết quả giải quyết, trả lời đến cử tri các địa phương.

Cử tri mong trạm y tế được đầu tư đầy đủ

Bên cạnh những vấn đề đã được phản hồi, tại buổi tiếp xúc, cử tri hai xã tiếp tục nêu nhiều khó khăn, vướng mắc trong đời sống và hoạt động ở cơ sở.

Cử tri Hoàng Thị Bích, công tác tại Trạm y tế xã Chơ Long, kiến nghị cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng trạm y tế đủ chức năng, bổ sung cơ sở vật chất và nguồn thuốc phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Theo bà Bích, hiện nay, người dân đến khám tại trạm y tế nhưng khi kê đơn, cơ số thuốc không đủ để cấp phát đầy đủ, ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương.

Cử tri Hoàng Thị Bích trình bày kiến nghị ẢNH: TRẦN HIẾU

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, ông Lê Hoàng Anh ghi nhận và đánh giá các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều xuất phát từ thực tiễn đời sống, phản ánh những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Ông khẳng định Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trao tặng tủ sách Kim Đồng cho hai trường học tại xã Chơ Long và xã Kông Chro ẢNH: TRẦN HIẾU

Dịp này, Trung ương Đoàn trao tặng hai tủ sách Kim Đồng, tổng trị giá 100 triệu đồng, cho thư viện Trường tiểu học và THCS Lê Văn Tám (xã Chơ Long) và Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Yang Nam (xã Kông Chro).

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cũng trao tặng 50 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã, tiếp sức các em đến trường.